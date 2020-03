Til helgen kommer filmversjonen av Maria Navarro Skarangers roman «Alle utlendinger har lukka gardiner». Filmer basert på bøker er et fenomen som går tilbake nesten like langt som filmen selv. Noen av de største filmklassikerne er bok-til-filmadapsjoner, som «Tatt av vinden» fra 1939 og «Psycho» fra 1960. Filmseriene «Ringenes herre», «Harry Potter», «Twilight» og «Hunger Games» nærmest dominerte kinolerretet i de forrige to tiårene. Man kan si hva man vil om adapsjonene (de fleste er nok fortsatt enig i at bøkene var bedre), men at de var suksessrike rår det ingen tvil om. Den ene gode adapsjonen etter den andre har gjort både publikum og filmskapere sultne på mer. Selv om fenomenet ikke er nytt, har det de siste årene blitt mer og mer populært å adaptere bøker til film, og adapsjonene blir bedre og bedre. Noen av fjorårets største filmer er adapsjoner, blant annet «Little Women», «The Irishman» og «Jojo Rabbit». Les også: «Skam»-Cengiz tror filmen vil bli pensum. Hva har “Jojo Rabbit”, “Tatt av vinden” og “Ringenes herre” til felles? Jo, de er alle basert på bøker! (Foto: Twentieth Century Fox Norway/AP, Turner Classic Movies/Reuters) Hjemme i Norge går fenomenet helt tilbake til 1921. Da ble Knut Hamsuns nobelprisvinnende bok «Markens grøde» filmatisert. Året etter ble også Hamsun-boka «Pan» til spillefilm. Siden da har godt over hundre norske bøker blitt til film. I år kommer to til. «Flukten over grensen», basert på Maja Lundes roman «Over grensen», har allerede nådd kinoene. I starten av mars kommer også ungdomsfilmen «Alle utlendinger har lukka gardiner». Filmens handling utspiller seg på Romsås, en drabantby i utkanten av Oslo, og følger tenåringsjenta Mariana mens hun lærer å håndtere relasjoner, følelser og ansvar. Er du på utkikk etter noen filmadapsjoner av samme kaliber, altså tilblivelseshistorier og ung virkelighet på film? Her har du noen filmforslag du kan kose deg med i påvente av «Alle utlendinger har lukka gardiner». «The Perks of Being a Wallflower» Logan Lerman, Ezra Miller og Emma Watson i «The Perks of Being a Wallflower» (2012). (Foto: Nordisk Film Distribusjon AS) «The Perks of Being a Wallflower» er en vakker oppvekstfilm basert på en rørende roman skrevet av Stephen Chbosky. Både bok og film skildrer på hjerteskjærende vis identitet, vennskap og traume. De er seriøse og tidvis ganske mørke når det kommer til temaene de håndterer. På den annen side er de vel så mye vakre og varme fremstillinger av tenårene. Filmen er velspilt og vellagd med fantastisk skuespill, heftig lydspor og uforglemmelige scener. Har du allerede sett filmen anbefaler jeg uansett å også lese boka! – Miriam Folland, Filmpolitiet. Les hele anmeldelsen her: Sympatisk og engasjerende om tidløs ungdomsangst. «Into the Wild» Emile Hirsch i rollen som Christopher McCandless i «Into the Wild» (2008) (Foto: Francois Duhamel, Scanpix) «Into the Wild» er tittelen på historien om Christopher McCandless’ leting etter et sted hvor ingen forteller ham hvem han skal være. Filmen er regissert av Sean Penn, og er basert på boka ved samme navn skrevet av Jon Krakauer. Begge verkene summerer ganske greit opp, som Chris selv fant ut, at mennesket er på sitt mest lykkelige når det har noen å dele opplevelsene sine sammen med. Like vakker som filmen selv er et uforglemmelig soundtrack av Eddie Vedder som på alle mulige måter får deg til å lengte etter egne eventyr! – Yngve Hustad Reite, tidligere programleder i P3-morgen. Les Filmpolitiets anmeldelse her: Besynderlig historie om besynderlig mann. «Ready Player One» Wade (Tye Sheridan) spiller i den virtuelle verdenen Oasis med gamertag Parzival i «Ready Player One» (2018). (Foto: SF Studios/Warner) Boka «Ready Player One» av Ernest Cline har et enormt rikt univers, og jeg hadde store forventninger til filmen. Den er ikke på høyde med boka, men burde man ikke egentlig se alt Steven Spielberg har regi på? Boka, og filmen, er dystopisk science fiction og følger karakteren Wade Watts. Han er en ung lutfattig fyr, og bor i en forfallen by, men lever livet sitt på fritida i det virtuelle universet OASIS. – Cecilie Kåss Furuseth, programleder i P3 og P13. Les Filmpolitiets anmeldelse her: En popkulturell gullgruve med utallige morsomme referanser. «Call me by your name» Elio (Timothée Chalamet) med sine venninne Marzia (Esther Garrel) i “Call Me By Your Name”. (Foto: United International Pictures) Boka med samme navn er forfattet av André Aciman, og kom ut i 2007. Ti år senere kom filmen, som smalt rett inn i hjerterota hos mange. Filmen fikk fire Oscar-nominasjoner og vant for beste adapterte manus. Regissør Luca Guadagnino har klart å fange usagte følelser, varme sommerdager i Italia, sårhet og forvirring i overgangen fra bok til film. Med nydelig musikk og utsøkte kameravinkler trekkes man gjennom opp- og nedturer, og får være med på en fordomsfri utforskning av det unge sinn i utvikling. – Hedwig Bøe, Filmpolitiet Les hele anmeldelsen her: Vart og vakkert om gryende kjærlighet.

Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.