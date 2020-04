På Netflix: Det er flott at Netflix spytter penger inn i internasjonal filmproduksjon, men å satse på meksikanske «Djevelens merke» var en stor tabbe. Dette er nemlig en tredjerangs amatørskrekkfilm, der de gode inspirasjonskildene er åpenbare, men resultatet fremstår dessverre som en elendig kopi. Både manus, skuespill, foto, klipp, lydlegging og regi holder forstemmende dårlig kvalitet, og får dette til å se ut som et billig dugnadsprosjekt der pågangsmotet overgår de faktiske evnene. «Djevelens merke» må være en av de desidert dårligste originalfilmene fra Netflix så langt. Selv med en kort spilletid på 1 time og 22 minutter er den langsom, kjedelig og uinteressant. ANMELDELSE: «Uncorked» – Det er lett å tilgi manusets svakheter Fernanda (Nicolasa Ortíz Monasterio) søker hjelp hos fader Tomás (Eduardo Noriega) i «Djevelens merke». (Foto: Corazon Films/Netflix) En demon tar over Søstrene Fernanda (Nicolasa Ortíz Monasterio) og Camila (Arantza Ruíz) kommer over en mystisk bok skrevet på latinsk, som deres professor-mor har tatt med seg hjem fra jobben. Den ligner «Necronomicon» («De dødes bok»), et fantasiprodukt av forfatter H.P. Lovecraft som har inspirert flere filmer, blant annet Sam Raimis innflytelsesrike «The Evil Dead» (1981). Akkurat som i den, leser søstrene høyt fra boka, og vekker en demon som gradvis tar over Camila. Fernanda søker hjelp hos fader Tomás (Eduardo Noriega) og hans assistent, eksorsisten Karl (Eivaut Rischen), som sliter med sine egne demoner.



Det er tydelig fra den uinspirerte innledningen at «Djevelens merke» ikke har noe nytt og friskt å by på. I stedet blir vi servert en serie labre skrekkfilmklisjeer helt uten spenning og nerve. Demonen som tar over Camila, bruker goooood tid på å gi seg til kjenne, slik at jenta ligger og sover gjennom halve filmen. Når Fernanda endelig søker hjelp hos de katolske prestene, fremstår de som rene karikaturer og latterlige etterligninger, spesielt Karl med sin store hatt og prestekappe. Manuset forsøker å gi begge prestene mørke personligheter og en felles fortid, men det virker bare kunstig, anstrengt og ufullstendig. Deres forhistorie måtte ha vært mye grundigere utbrodert for å kunne skape en relasjon mellom figurene og publikum. ANMELDELSE: «Bloodshot» er grei action, men ikke så mye mer Eksorsisten Karl (Eivaut Rischen) sliter med sine egne demoner i «Djevelens merke». (Foto: Corazon Films/Netflix) Skjemmes av dårlig håndverk «Djevelens merke» skjemmes av dårlig håndverk i flere sekvenser som gir liten mening. I en scene fra et utested, knuffer den demoniserte Camila ei tilfeldig jente i veggen så blodspruten står, uten at hendelsen ser ut til å få noe som helst etterspill. Senere i filmen dør andre figurer i det som ser ut som milde og ufarlige fall eller sammenstøt. Filmens tekniske kvaliteter er også under pari. De dramatiske høydepunktene preges av dårlige effekter og simple virkemidler, slik at de blir ufrivillig komiske. Lydleggingen virker rett og slett uferdig. Her løper figurer uten skrittlyd, slag mot hoder høres ut som om noen klasker i en sofa og musikken korresponderer dårlig med det som skjer på skjermen. Årsaken kan være at lydsporet består av forhåndskomponert musikk av Graham Plowman som er redigert inn i filmen, ikke laget spesielt for den. ANMELDELSE: «Guns Akimbo» – Treffsikker Daniel Radcliffe i morsom voldsorgie Eduardo Noriega spiller rollen som fader Tomás i «Djevelens merke». (Foto: Corazon Films/Netflix) Det finnes selvsagt mange riktig gode filmer om demoner og eksorsisme, som «Eksorsisten», «The Conjuring», «The Exorcism of Emily Rose» og før nevnte «The Evil Dead». «Djevelens merke» ligger dessverre i motsatt ende av kvalitets-skalaen, og bør unngås for enhver pris. Dette er en amatørmessig film som overhodet ikke er i stand til å gjøre ære på sine inspirasjonskilder. Hvorfor en ganske meritert skuespiller som Eduardo Noriega («Djevelens ryggrad», «Vantage Point», «The Last Stand») sa ja til å være med her, er en gåte. En viktig detalj til slutt: Om du likevel vil se den, må du selv sørge for å velge det originale spanske lydsporet, ikke den engelske dubbingen, som var standardinnstillingen da filmen startet hos meg. Men du skal uansett ikke se den! (Filmen ligger i Netflix nå.)

Om FILMEN Djevelens merke

Slippdato: 27.03.2020

Regi: Diego Cohen

Utgiver: Netflix

Originaltittel: La Marca del Demonio

Aldersgrense: 16

Sjanger: Skrekk



