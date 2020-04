På Nettkino og SF Anytime: Den syriske borgerkrigens menneskelige kostnader kunne knapt vært sterkere skildret enn i den Oscar-nominerte og BAFTA-vinnende dokumentarfilmen «For Sama» (som har flere likhetstrekk med en annen dokumentar, «The Cave», som hadde kinopremiere i februar).

Journalist Waad Al-Kateab filmet hverdagen på et provisorisk sykehus i krigsherjede Aleppo over en femårs-periode som kulminerer med Assad-regimets fem måneder lange beleiring av byen i 2016. Hun har skapt et gripende, engasjerende og dypt provoserende dokument av over 500 timer med opptak, sammen med co-regissør Edward Watts og klipperne Chloe Lambourne og Simon McMahon.

Den resulterende filmen er full av sterke inntrykk, vonde skjebner og voldsom død, men forteller samtidig om håp, livskraft, kjærlighet og samhold. Det gjør at man sitter igjen med en tro på det gode i mennesker, selv under de verst tenkelige omstendigheter. «For Sama» er en glimrende dokumentarfilm, som gir et unikt innblikk i prøvelsene og lidelsene som ligger bak nyhetsbildet.

ANMELDELSE: «Djevelens merke» er en tredjerangs amatørskrekkfilm

Journalist Waad Al-Kateab filmet over 500 timer fra Aleppo til dokumentarfilmen «For Sama». (Foto: Europafilm)

Ryster med hjerteskjærende bilder

Al-Kateab er gift med legen Hamza, som driver ett av Aleppos provisoriske sykehus med flere av sine venner. Her kommer det stadig inn både barn og voksne, døde som levende, rammet av bombeangrep fra Assad-regimet og dets allierte.

Al-Kateab filmer alt på nært hold med et godt og observant blikk. Hun har fanget opp flere grusomme og blodige øyeblikk som virkelig er hard kost og setter en skikkelig støkk i seeren.

Filmen ryster med hjerteskjærende bilder, blant annet av de små guttene som hulker over sin drepte lillebror, foreldrene som sørger over datteren som døde da de forsøkte å flykte fra byen og legene som må utføre et akutt keisersnitt og trekker ut en livløs baby.

Innholdet er så sterkt at det er vanskelig å ta det inn over seg. Det føles derfor nærmest som en befrielse når filmen er over, men det den har å fortelle oss, er viktig og vesentlig.



Livet i krigens skygge

Filmens dramaturgi er slående. Waad Al-Kateabs fortellerstemme snakker til datteren Sama, som blir født under borgerkrigen. Moren sier hun vil forklare valgene hun og faren tok og hva de kjempet for.

Dette er også en personlig skildring av livet i krigens skygge. Vi ser Waad forelske seg, gifte seg og få barn, noe som skal være blant livets gledestopper, men alt dette skjer mens borgerkrigen raser.

Filmen viser godt hvordan frykten for hva som kan skje med familien overskygger alt annet. Waad al-Kateab forteller åpent om hvordan det er å leve slik og er ærlig om sin bekymring for at datteren kanskje vil fordømme foreldrenes valg når/hvis hun blir voksen.

ANMELDELSE: «Uncorked» – Det er lett å tilgi manusets svakheter

Waad Al-Kateab har filmet i et provisorisk sykehus i øst-Aleppo under borgerkrigen i Syria. (Foto: Europafilm)

Vanskelig å forestille seg motet

Filmen fokuserer altså på beleiringen av Aleppo i 2016 med jevnlige tilbakeblikk på borgerkrigens startfase i 2011 og utviklingen de påfølgende årene. Bakgrunnen for opprøret og de historiske linjene blir kort forklart med brede penselstrøk, og her kunne man ha trengt en grundigere innføring i hvorfor folket reiste seg mot Bashar al-Assads regime.

Gjennom det hele virker Waad al-Kateab nesten litt forsiktig med å formidle sine tanker, meninger og standpunkt om borgerkrigen. Det er aldri noen tvil om hvor hennes lojalitet ligger, og hun har en klart subjektiv vinkling, men det kan virke som hun ikke tør slippe løs det helt store sinnet eller aggresjonen.

Dette er imidlertid tomme innvendinger fra en trygg, norsk sofakrok. Det er vanskelig å forestille seg motet som Waad og Hamza måtte utvise for å bli værende og risikere både datterens og sine egne liv for å hjelpe borgerkrigens ofre.

«For Sama» er en imponerende dokumentarfilm om deres styrke, vilje og offer. Det er også et sterkt vitnesbyrd som fordømmer verdenssamfunnets likegyldighet til Aleppo-innbyggernes lidelser.

(Filmen har digital kinorelease på Nettkino og SF Anytime i første omgang. Kommer til flere strømmetjenester på et senere tidspunkt)