En bekymret etterretningssjef som i grålysningen skuer utover den franske hovedstaden setter sjangerstemningen. Du verden – det er godt å ha «Le Bureau» tilbake på skjermen. Den franske serien har, etter min mening, plassert seg som spionsjangerens aller beste TV-serie de siste årene. Med innsiktsfulle og relevante spenningsplott, skuespillerprestasjoner på toppnivå og en grundighet som har gitt serien en aura av stor troverdighet. Sesong 5 starter med at det brenner ukontrollert i handlingstråden fra forrige sesongs intense avslutning. Det gir umiddelbar energi og spenning til handlingen, noe som forsterkes av flere avslørende tilbakeblikk og et nytt og handlekraftig bekjentskap i Midtøsten. ANMELDELSE: Le Bureau S04 – fremdeles bitende aktuell Feltarbeidet er viktig, men mye av spenningen foregår fremdeles foran dataskjermen i «Le Bureau». (Foto: Jean-François Baumard, Top the Oligarchs Productions / CANAL+) Dobbeltagenter, svartebørshandel og en avisskandale En avisartikkel relatert til det internasjonale kaoset på tampen av forrige sesong skaper voldsomt hodebry og stor uro internt i den franske etterretningen. Hvem har lekket til pressen? Er informasjonen riktig? Hva skjedde egentlig med Malotru (Mathieu Kassovitz)? Disse spørsmålene dirrer i luften, samtidig som vi følger IT-geniet Cesars (Stefan Crepon) dobbeltliv i Russland, Marie-Jeannes (Florence Loiret Caille) nye jobb i Egypt og en svartebørshandler (Louis Garrel) som selger brukt militærutstyr i Saudi-Arabia. Alle erfarne agenter som er godt omringet av årvåkne edderkopper. I en etterretningsverden av dobbelt- og trippelagenter er det alltid usikkert hvem som egentlig har kontroll, og med så mange drevne kortspillere som Le Bureau nå har på brettet, er det mye deilig magekribling knyttet til hvem som muligens skjuler en joker i ermet. ANMELDELSE: Bosch S06 – Et velbalansert krimmåltid Skjebnen til Malotru (Mathieu Kassovitz) er fremdeles et sentralt motiv i Le Bureaus sesong 5. Dette bildet er fra sesong 4. (Foto: Top the Oligarchs Productions / CANAL+) Heller litt mer mot «Homeland» nå Det er veldig mye godt TV-selskap i gjensynet med «Le Bureau». Raymonds (Jonathan Zaccaï) sexliv byr på litt intriger, La Moules (Irina Muluile) tørrvittigheter byr på litt latter og arrogante hackere gir opprørsk friksjon i kontorlandskapene. Og nyvinningen med det uttrykksfulle dekknavnet Mille Sabord (Louis Garrel), fester seg umiddelbart som nok et fengende tilskudd til et allerede herlig variert rollegalleri. ANMELDELSE: Westworld S03 – TV-verdens vakreste hodepine Mine eneste små innvendinger mot starten på sesong 5, er at serien nå fremstår merkbart mer tilbakeskuende og stadig mer opptatt av sine hovedpersoner. Det skaper nærhet, setter mye på spill og styrker båndene publikum har med fiksjonsuniverset, men det kan gå på bekostning av seriens opplevde relevans. En av «Le Bureaus» store styrker har vært å gi interessant innsikt i brennaktuelle tema og ta oss med inn i ukjent terreng. I denne sesonginnledningen nevnes aktualiteter som Trump, «fake news» og forretningsmodellen til Facebook, men noen ny horisont er litt vanskelig å få øye på etter to episoder. Selv om svartebørsmarkedet for militært utstyr er en lovende arena. Serien heller også mer mot spionthrillerens sjangerlandskap, med flere farlige situasjoner, konfrontasjoner og personlige oppgjør enn det vi har vært vant til fra denne relativt kontor- og skjermfokuserte etterretningsperlen. Her lener serieskaper Eric Rochant seg mot «Homelands» mer underholdningsfokuserte tone, spesielt når det gjelder møtene og persongalleriet i Midtøsten. Det gir god stolkantspenning, men oppleves også noe mer sjangerordinært enn «Le Bureau» har vært på sitt aller beste. Det gjør at det så vidt ikke blir toppkarakter på denne sesongstarten, selv om «Le Bureau» jevnt over er en terningkast 6-serie. Dette er fremdeles en serie hvor enkle lunsjvaneobservasjoner kan føre til avgjørende avsløringer, og jeg er nok en gang fullstendig hekta på å henge med gjengen på DGSE-kontoret – gjengen i «Bureau of Legends». «Le Bureau» har premiere på NRK TV torsdag 16.april. Det kommer ukentlig to og to nye episoder. Denne anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på de to første episodene.

Om SERIEN Le Bureau

Slippdato: 16.04.2020

Sesong: 5

Utgiver: NRK TV, Canal +

Serieskaper: Eric Rochant

Originaltittel: Le Bureau des Légendes

Sjanger: Action, Drama, Spion, TV-Serie



