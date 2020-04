På Amazon Prime Video: «Selah og Sparene» skjuler på ingen måte sin tilhørighet til den amerikanske indiefilmen. Dette kostskoledramaet lurer oss til å tro at det er et hakk smartere enn det kanskje egentlig er ved å fortelle en veldig enkel og rettlinjet historie på en intrikat og omstendelig måte.

Regissør og manusforfatter Tayarisha Poe observerer mekanismene i et isolert skolemiljø med teft for antydede konflikter og tvetydige stemninger, og hovedrollene spilles med bitende brodd av Lovie Simone og Celeste O’Connor.

Filmen skildrer den interne maktkampen både i og mellom ulike fraksjoner, og hvordan ungdommer søker perfeksjon med vekslende hell, samtidig som de forsøker å leke et voksenliv de ennå er for unge til å forstå.

«Selah og Sparene» er kanskje for skrå til å kunne nå de store massene, men har en udiskutabel og tiltalende energi. Filmen vil være annerledes, og gjør seg kanskje derfor litt mindre tilgjengelig, men den er definitivt ikke likegyldig.

Selah (Lovie Simone) diskuterer med sin høyre hånd Maxxie (Jharrel Jerome) i «Selah og Sparene». (Foto: Amazon Studios)

Selger piller, pulver og alkohol

Kostskolen Haldwell i Pennsylvania har fem fraksjoner blant elevene som har ansvaret for hvert sitt felt. Sparene ledes av den 17 år gamle avgangseleven Selah Summers (Lovie Simone), og tar seg av alt salg av piller, pulver og alkohol.

Hun trenger en etterfølger og ser et potensial i den nye eleven Paloma (Celeste O’Connor), som får en innføring i Sparenes virksomhet. Det blir snart åpenbart at fraksjonen har vært gjennom en vanskelig situasjon i nær fortid, og at Selah kanskje ikke er helt komfortabel med å dele sin makt med andre.

Samtidig er det ting som tyder på at noen i Sparene har litt for tett kontakt med en konkurrerende fraksjon, og mistanken rettes mot Selahs høyre hånd, Maxxie (Jharrel Jerome).



I utkanten av sjangeren

Den amerikanske skolefilmen har selvsagt en lang og ærerik tradisjon, med klassikere som «Deltagjengen», «Fast Times at Ridgemont High», «Election», «School Daze», «Lovlig blond», «Rushmore» og mange flere.

«Selah og Sparene» legger seg i utkanten av sjangeren, med en frisk og frekk fortellerteknikk som ikke nødvendigvis forklarer nøyaktig hva som skjer. Her ligger mye mellom linjene, og man må ofte selv analysere hvilke motiver som ligger bak figurenes valg, utspill og handlinger.

Maktkamp er et sentralt element, der man ser hvordan Selah holder Sparene i et jerngrep. Et kort hjemmebesøk avslører muligens hvorfor. Hun er et produkt av en dominerende mor som krever de aller beste resultater, og det er interessant å se hvordan Selah snur denne maktbalansen til sin egen fordel i skolemiljøet.

Celeste O’Connor spiller den nye eleven Paloma i «Selah og Sparene». (Foto: Amazon Studios)

For enkel utgang

Lovie Simone er begeistrende god i hovedrollen, og gir Selah et bestemt og målrettet uttrykk som bare legges til side når hun er for seg selv. Celeste O’Connor imponerer også som Paloma, det blanke arket som snart fargelegges av Selahs trådtrekking, og tilnærmer seg sin læremesters teknikker i det eskalerende maktspillet på kostskolen.

Filmen bruker ikke Haldwell som en spesielt aktiv kulisse, men fokuserer heller på figurene. Hver av fraksjonene har sin egen fargepalett, og det er en distinkt forskjell mellom Selahs gylne og lilla garderobe og Palomas mer jordfargede fremtoning, som nesten umerkelig formidler kontrastene mellom dem.

«Selah og Sparene» legger opp til et klimaks der noen av figurene skal ha lært noen lekser og fått en dose livsvisdom, men her gir Tayarisha Poe både figurene og historien en for enkel utgang. Her burde det være rom for dypere beskrivelser av handlingenes konsekvenser.

For det meste er dette likevel en sprek og alternativ skolefilm, der sjangerens konvensjoner brukes smart til å skildre moralske utfordringer bak prektige fasader.

(Filmen er tilgjengelig nå hos Amazon Prime Video)