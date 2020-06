På Netflix: Will Ferrell, Eurovision og Pierce Brosnan som snakker islandsk – kan det bli bedre? Svaret på det er selvfølgelig ja, for herlighet så dårlig Netflix-filmen «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» er. Men fytterakkern så gøyal den er også!

Dette er en tøysete, fjollete og fullstendig usannsynlig historie om to raringer som får drømmen oppfylt når de får muligheten til å representere Island i Eurovision.

Manusforfattere Ferrell og Andrew Steele («Saturday Night Live», «Funny or Die Presents…») har sammen med regissør David Dobkin («Wedding Crashers» «Into the Badlands») laga en tullefilm som harselerer med den absurde verdenen som er Eurovision. Samtidig som den også tilnærmer seg kulturen med stor kjærlighet for fenomenet.

Akkurat som Eurovision, er filmen både et fyrverkeri av et show og en campy klisjé, som feirer det å være annerledes med engasjement og hjertevarme.

Drømmen om Eurovision

«Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» er en merkelig blanding av musikk, glitter og glam, litt kjærlighet, en dæsj islandsk folketro og et ørlite thrillerdryss på toppen.

Filmen tar oss med til den lille byen Húsavík på Island på slutten av 70-tallet, der den lille gutten Lars Erickssong ble frelst av Eurovision Song Contest da Abba inntok scenen med «Waterloo».

Spol frem til i dag, og Lars (Will Ferrell) er en middelaldrende artist/parkeringsvakt, som fortsatt drømmer om å delta i Eurovision sammen med Sigrit (Rachel McAdams), sin beste venn og partner i bandet Fire Saga.

Problemet er bare at til tross for et brennende engasjement og Sigrits flotte sangstemme, så er de et fryktelig dårlig band!

Etter en serie dramatiske og absurde hendelser ender likevel Fire Saga opp som Islands bidrag i finalen i Edinburgh. Nå må duoen prøve å forsvare landets ære, samtidig som ambisjonene om å vinne ikke må komme i veien for det som virkelig er viktig – å synge fra hjertet.

PÅ TUR: Engasjementet er stort når Sigrit og Lars får reise til den internasjonale finalen i Eurovision. Foto: Netflix.

Ekte engasjement

Will Ferrells flåsete og tilskrudde humor er ikke for alle. Rollefigurene i «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» er, som alltid i Ferrells filmer, overdrevne og overspilte. Det kan tidvis bli litt for tøysete for min smak, men manuset og rollefigurene fungerer stort sett i filmens parodiske fiksjonsunivers.

Regissør David Dobkin tar den allerede pompøse Eurovision-kulturen og estetikken på kornet og knepper det opp enda et par hakk, mens Will Ferrells ekte engasjement for Eurovision skinner gjennom.

Han oppdaget ESC gjennom sin svenske kone og har vært fascinert av fenomenet i flere år. Selv elsker jeg Eurovision i all sin prangende absurditet og flerkulturelle og musikalske mediokerhet. Gjennom øynene til en amerikaner blir det absurde enda mer absurd, og det er gøy å se hvordan dette sirkuset ser ut fra utsiden av Europa.

MIMER: Det er Molly Sandén sin stemme du hører når Sigrit synger i Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Foto: Netflix.

Finn frem stemmeskjemaet!

Flere kjente ESC-fjes dukker opp i større og mindre cameoer underveis, og Eurovision-fans vil sette pris på at musikken og selve showet får ta stor plass i historien.

Vi får også mange underholdende musikkinnslag i løpet av filmens to timer, og her er det bare å finne frem et gammelt ESC-stemmeskjema og hake av for ekstrapoeng for pyro, modulering, budskap og generell LOL-faktor.

Filmens store høydepunkt er Dan Stevens («Legion», «Skjønnheten og udyret») i rollen som Russlands finalist Alexander Lemtov. Han fremfører den episke låta «Lion of Love», som er en hysterisk morsom maktdemonstrasjon av hvordan en patosfylt ESC-låt burde være.

For å få et snev av autentisitet er filmen spilt inn på Island og i Storbritannia, og en rekke europeiske skuespillere dukker opp i sentrale roller. Mikael Persbrandt gjør blant annet en artig figur som en byråkrat som for enhver pris vil unngå å få ESC-finalen til Island, fordi det er så dyrt å være vertsnasjon – ganske treffsikkert der, altså.

LION OF LOVE: Dan Stevens er helt fantastisk i rollen som Russlands finalist i Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Foto: Netflix.

Underholdende ræl

Hvis du ikke bryr deg om Eurovision, ikke har sansen for overdådige kostymer og synes Will Ferrell er slitsom, så skal du selvfølgelig styre langt unna «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga».

Ferrell og Steele spiller kun på velbrukt noter og handlingen er en helt standard klisjehistorie om noen som forsøker å følge drømmen, men støter på utfordringer underveis.

Jeg har ikke helt klart å bestemme meg for om den islandske aksenten til de amerikanske skuespillerne er veldig morsom eller fullstendig krise. Det er dog verdt å se filmen for å høre Pierce Brosnan, som spiller Lars sin far, snakke islandsk og engelsk med det som må være den rareste aksenten jeg noensinne har hørt.

«Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» klarer å fange essensen av Eurovision i både form og innhold. Ja, det er klisjé, det er oppbrukt og det er ikke alltid like bra, men at det er et underholdende show, kan ingen ta fra oss.

Så hvis vi skal ta det på ekte Grand Prix-vis: Good evening, Europe! The Norwegian Broadcasting Corporation gives «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga»… terningkast 3.