På kino: «The Peanut Butter Falcon» treffer hjerterota med full kraft og sprer varme og glede når man trenger det som mest. Den gjør det kanskje på en måte som kan virke både kynisk og kalkulert, men hva gjør vel det, så lenge effekten er tilfredsstillende?

Shia LeBouf og Zack Gottsagen er svært sjarmerende turkamerater gjennom samfunnets periferi, og kan minne om krysninger av «Tom Sawyer & Huckleberry Finn» og Dustin Hoffman og Tom Cruise i «Rain Man».

Regissørene og manusforfatterne Tyler Nilson og Michael Schwartz tar riktignok noen dramaturgiske snarveier for å skape kjappe bånd mellom figurene, men treffer blink med stemningsfulle skildringer av varm og ektefølt medmenneskelighet.

Zak (Zack Gottsagen) rømmer fra et pleiehjem i «The Peanut Butter Falcon». (Foto: Another World Entertainment)

Rømmer fra pleiehjem

Zak (Zack Gottsagen) er en ung mann med Downs syndrom som er satt bort på et gamlehjem i Virginia, der han følges opp av Eleanor (Dakota Johnson).

Han rømmer og gjemmer seg i båten til Tyler (Shia LaBeouf), akkurat idet han må stikke fra et erstatningskrav fra de skumle figurene Duncan (John Hawkes) og Ratboy (Yelawolf).

Zak drømmer om å dra til Nord-Carolina for å oppsøke bryteskolen til fribryteren Salt Water Redneck (Thomas Haden Church), som han har sett gjentatte ganger på en gammel VHS-kassett.

Tyler går med på å få ham dit, men både Elenaor, Duncan og Ratboy er på sporet av dem.



Fargerik og humørfylt

Det er strålende underholdning å følge deres reise over elver, gjennom sumplandskap og forbi sørstatenes glemte avkroker. For at denne historien skal fungere optimalt, må man likevel akseptere at det av og til går vel kjapt i svingene.

For eksempel er Tyler i utgangspunktet dypt skeptisk til å ha Zak på slep, helt til han plutselig er svært så velvillig innstilt. Forklaringen på hvorfor Eleanor blir nødt til å lete etter Zak på egen hånd, virker ganske lite sannsynlig.

Det samme gjelder flere tilfeldige sammentreff, samt noen emosjonelle bånd som knyttes på rekordtid senere i handlingsforløpet.

Dette er likevel innvendinger man kan se bort fra, for dette er en fabellignende historie, der personkarakteristikkene og miljøskildringene er så fargerike, humørfylte og sjarmerende at de blender for eventuelle innsigelser.

Zak (Zack Gottsagen) og Tyler (Shia LaBeouf) legger ut på en begivenhetsrik reise i «The Peanut Butter Falcon». (Foto: Another World Entertainment)

Sjarmerende samspill

Det er ikke dermed sagt at «The Peanut Butter Falcon» ikke har rom for mørkere innhold, for den handler om mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor det etablerte samfunnet.

De er mer eller mindre overlatt til seg selv, og gjennom filmen ser vi flere eksempler på hvilken risiko det innebærer å leve uten sikkerhetsnett. Både Tyler og Zak er produkter av traumatiske opplevelser, og de finner et uventet fellesskap i hverandre.

Kanskje har vennskapet også forsonende egenskaper, som lærer dem å finne tilbake til en kjærlighet til seg selv.

Samspillet mellom Shia LeBeouf og Zack Gottsagen er mildt sagt sjarmerende, og man opparbeider seg et stort håp om at det skal gå vel for figurene deres. Min påstand er at «The Peanut Butter Falcon» er den filmatiske lykkepillen du trenger akkurat nå!