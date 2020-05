På kino: Mange husker kanskje medieoppslagene om danske Daniel Rye Ottosen som ble tatt som gissel av IS i 2013. Hans opplevelser skildres på rystende vis av regissørene Niels Arden Oplev og Anders W. Berthelsen.

Manuset er skrevet av Anders Thomas Jensen, basert på boka «Ser du månen, Daniel» av Puk Damsgård, og filmen er co-produsert av norske Gudny Hummelvoll i Hummelfilm.

Den viser med all tydelighet akkurat hvor akutt og dramatisk situasjonen ble for dansken, hvilke menneskelige kostnader kidnappingen innebar for familien hjemme og hvor forsiktig de og deres medhjelpere måtte gå frem for å forsøke å få ham løslatt.

Tittelen «13 måneder» innebærer kanskje en viss indikasjon på hvordan det går, men denne filmen er uansett en spennende og medrivende fortelling om håp, savn, frykt og styrke.

Daniel (Espen Smed) får en ny cellekamerat i amerikanske James Foley (Toby Kebbell) i «13 måneder». (Foto: Martin Dam Kristensen/Toolbox/Hummelfilm/Euforia)

Holdes fanget under fryktelige forhold

Vi blir introdusert for Daniel (Espen Smed) idet en skade setter en stopper for turnkarrieren. Han finner et nytt kall som fotojournalist og drar til Syria for å dokumentere hvordan borgerkrigen påvirker innbyggerne ved grensen til Tyrkia.

Her blir han kidnappet av IS og holdt fanget under fryktelige forhold sammen med flere internasjonale gisler. De flyttes fra sted til sted, og i det siste fengselet holdes de av sadistiske IS-krigere fra England.

Daniels familie kontakter Arthur (Anders W. Berthelsen), en spesialist på gisselforhandlinger, og det kommer et krav om 2 millioner Euro i løsepenger. Dette må familien forsøke å samle inn selv, fordi Danmark har som prinsipp å ikke forhandle med terrorister.



Utsettes for grov tortur

Espen Smed spiller fenomenalt godt i hovedrollen. Han skildrer Daniel som en engasjert idealist med et oppriktig ønske om å hjelpe krigsrammede mennesker. Samtidig er det nok kanskje sant det som Arthur sier i filmen, at Daniel er en ung mann som ikke riktig visste hva han rotet seg inn i.

Smed spiller Daniel med en nærmest naiv nysgjerrighet som gradvis går over i det mørkeste alvor når han blir utsatt for grov tortur og innser alvoret i situasjonen. Det understrekes for fullt når gisselet James Foley (Toby Kebbell) føres inn i Daniels celle. Alle som husker hans skjebne vet hva det innebærer, og gjør det ekstra sårt å se hvordan Foley forsøker å høyne moralen hos Daniel og de andre gislene.

Det er også sterkt å se hvordan kidnappingen påvirker familien hjemme i Danmark, nemlig moren Susanne (Christiane Gjellerup Koch), stefaren Kjeld (Jens Jørn Spottag) og søstrene Anita (Sofie Torp) og Christiane (Andrea Heick Gadeberg). De må holde alt hemmelig samtidig som de desperat forsøker å samle inn løsepengene på forskjellige vis, mens Daniels kjæreste Signe (Sara Hjort Ditlevsen) ikke makter å stå oppreist i stormen og melder seg av.

Gisseleksperten Arthur (Anders W. Berthelsen) jobber for å få Daniel løslatt i «13 måneder». (Foto: Martin Dam Kristensen/Toolbox/Hummelfilm/Euforia)

Sparer oss for de verste inntrykkene

Filmens nerve øker når gisseleksperten Arthur kommer inn i bildet. Den som nettopp har sett ferdig sesong 5 av «Le Bureau» og har abstinenser etter realistiske skildringer av internasjonal agentvirksomhet, vil finne flere lignende trekk i måten «13 måneder» viser Arthurs forsiktige metoder med blant annet kildebruk, overvåkning og hemmelige møter.

Regissør Niels Arden Oplev og co-regissør Anders W. Berthelsen har ikke falt for fristelsen med å overdrive de filmatiske virkemidlene, hverken i scenene fra Syria eller sekvensene på hjemmebane i Danmark. De lar historielinjenes iboende dramatikk drive spenningen fremover, og det viser seg å holde i massevis.

«13 måneder» er iskald i sine brutale skildringer av lidelsene Daniel Rye Ottosen ble utsatt for, selv om man kan ane at filmen faktisk sparer oss for de verste inntrykkene, og er «snill» i forhold til det som skjedde i virkeligheten.

Den viser også hovedpersonens beundringsverdige mot i møtet med den totale og uforståelige ondskapen. Filmen er godt fortalt med imponerende skuespill og etterlater seeren med en blandet følelse av håp og raseri.