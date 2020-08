Den Norske Filmfestivalen i Haugesund: Det er ingen mangel på filmer der noe går galt under vann, men det er stadig like fascinerende, selv om spenningsmomentene ofte er de samme. Den svenske filmen «Breaking Surface», delvis innspilt i Lofoten, benytter seg også av denne undersjangerens velbrukte utfordringer.

Det er kanskje ikke hverken originalt eller nyskapende, men hva gjør vel det, så lenge resultatet byr på trykkende spenning? Regissør Joachim Hedén vet å skape nervøse stemninger av situasjoner der alle forstår hva som står på spill, enten man er dykker eller ei.

Godt skuespill i de bærende hovedrollene gjør at man også føler den menneskelige risikoen på kroppen. Det gjør «Breaking Surface» til en effektiv undervannsthriller, selv om den er tuftet på velkjente spenningsgrep.

Tuva (Madeleine Martin) og Ida (Moa Gammel Ginsburg) finner en luftlomme i «Breaking Surface». Foto: AS Fidalgo

Blir sittende fast på havbunnen

Søstrene Ida (Moa Gammel Ginsburg) og Tuva (Madeleine Martin) drar på vintertur til Lofoten for å dykke sammen med mora Anne (Trine Wiggen). Det viser seg at hun likevel ikke kan bli med på grunn av helseproblemer, slik at søstrene må dra alene.

Noe dramatisk skjer, Tuva blir sittende fast på havbunnen, og Ida må forsøke å finne en løsning på et tilsynelatende uløselig problem. Hun har ingen muligheter til kommunikasjon, det er langt til folk, og luftbeholdningen synker stadig.



Det er altså ingen problemer med å forstå hva som står på spill her.

Kampen mot klokka forsterkes av de åpenbare konsekvensene. Risikoen ved å befinne seg under vann er blitt brukt som spenningsskapende element i dykkerfilmer som «The Deep», «Dykket», «The Shallows», «47 Meters Down», «Pionér» og «The Abyss».

«Breaking Surface» har ingen spesielle kvaliteter som overgår de nevnte filmene, men holder et jevnt godt nivå, der Joachim Hedéns manus stadig kommer med nye utfordringer som hovedfigurene blir nødt til å håndtere.

På ett tidspunkt velger han å la en av figurene ta en slags avstikker som ikke virker helt troverdig, spesielt med tanke på tidspresset som er i bildet, men kommer ganske raskt tilbake til sentrum av begivenhetene.

Ida (Moa Gammel Ginsburg) må forlate Tuva (Madeleine Martin) på havbunnen i «Breaking Surface». Foto: AS Fidalgo

Villig til å risikere alt

Den ytre spenningen er ikke nok i seg selv, man må også føle noe for figurene. «Breaking Surface» bruker heldigvis litt tid på å etablere forholdet mellom dem. En rask åpningsscene viser hvordan Idas ansvarsfølelse for lillesøsteren fikk en knekk i barndommen, og at Tuva sannsynligvis er morens favoritt.

Vi ser også hvordan hun har problemer med ekteskapet sitt. Kanskje er det derfor Ida er villig til å risikere alt for å redde Tuva, for å bevise overfor moren at hun faktisk kan lykkes med noe.

Filmen gjør ikke så mye mer ut av dette, og den korte spilletiden på 1 time og 22 minutter tyder på at det hadde vært rom for mer utdyping av forholdet mellom de tre kvinnene, men Hedén lar det bare ligge der som et fundament for spenningen.

Mørke og dystre undervannsbilder er en gjenganger i filmen «Breaking Surface». Foto: AS Fidalgo

«Breaking Surface» er flott filmet, både over og under vann. Lofoten viser seg igjen å være spesielt velegnet for fantastisk vakre bilder i skikkelig bredformat, mens scenene fra 30 meters dyp er innspilt i en vanntank i Belgia.

Om filmens dykkertekniske beskrivelser er realistiske, aner jeg ikke, men den understreker mitt inntrykk av at livet over vannflata er å foretrekke.

Jeg skulle ønske at de menneskelige konfliktene ble tydeligere adressert gjennom hele filmen, og at Trine Wiggens figur på en eller annen måte ble mer involvert, men som ren spenningsfilm, har «Breaking Surface» flere sympatiske kvaliteter.

(«Breaking Surface» er åpningsfilm på Den Norske Filmfestivalen i Haugesund. Norgespremiere: 4. september)