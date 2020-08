PÅ KINO: Noen familier lager fotoalbum med barna sine, andre hjemmevideoer av ymse kvalitet, og så finnes det noen få som lager spillefilm med dem. Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen («Mongoland», «Monstertorsdag», «Eventyrland», «Now It’s Dark») har skrevet og regissert et morsomt lite villmarkseventyr med døtrene Vega og Billie i hovedrollene. «Tottori! Sommeren vi var alene» fremstår som et overskuddsprosjekt, produsert med små midler, men med store mengder skaperkraft og fortellerglede. Det er også, som alltid, positivt med nyskrevet filmunderholdning for barn. La gå at historien virker litt liten og flyktig og at den bare hinter til noen større og mer alvorlige problemstillinger rundt hovedfigurene. De yngste kinogjengerne vil uansett la seg trollbinde av de små jentenes opplevelser i storslått natur, mens foreldrene deres vil sjarmeres i senk. ANMELDELSE: «Min pappa Marianne» er et hjertevarmt publikumsfrieri som det er lett å falle for Vega (Vega Østin) og Billie (Billie Østin) drar på telttur med faren sin (Thomas Skjørestad) i «Tottori! Sommeren vi var alene». Foto: Norsk Filmdistribusjon/Chezville AS Magi og realisme 8 år gamle Vega (Vega Østin) og 4 år gamle Billie (Billie Østin) blir tatt med på fjelltur av faren (Thomas Skjørestad). Moren (Nina Ellen Ødegård) er innlagt på en institusjon av årsaker som ikke blir nærmere spesifisert, men som man kan tenke seg til. De tre andre i familien trenger derfor et avbrekk ute i naturen, men teltturidyllen blir brutt når faren faller ned i en grotte og skader seg, mobiltelefonen blir knust og han må sende døtrene av gårde for å hente hjelp. Vega og Billie har imidlertid liten lyst til å ta seg over en skummel bru på egen hånd, og tar en omvei som viser seg å ta dem lenger ut i villmarka, til opplevelser som rommer både magi og realisme.



På overflata er dette et enkelt eventyr med et lettfattelig utgangspunkt, men dette handler også om å finne mot og styrke i vanskelige situasjoner, selv om man bare er barn. Gjennom filmen møter Vega og Billie noen bifigurer (Kristoffer Joner, Oddgeir Thune, Marit Arnstad) som av ulike årsaker ikke er i stand til å bidra med voksen støtte, slik at jentene blir nødt til å stole på seg selv. Det ligger noen mørke sammenhenger og erkjennelser på lur hvis man ser bak den ytre handlingen, og filmen kunne kanskje med fordel gått enda dypere i denne materien. For de yngste er det uansett mer enn nok spenning å finne i det ytre, enten det handler om skumle lyder i skogen, forsering av bratte fjellskrenter eller følelsen av separasjonsangst. ANMELDELSE: «Unhinged» er en enkel og effektiv trafikkthriller med Russell Crowe Søstrene Vega (Vega Østin) og Billie (Billie Østin) vandrer ut i villmarken i «Tottori! Sommeren vi var alene». Foto: Norsk Filmdistribusjon/Chezville AS Fenomenal innlevelse Det er ikke rart at kameralinsen simpelthen elsker sine subjekter, siden det er pappa Arild Østin Ommundsen selv som har filmet det hele. Vega Østin og Billie Østin imponerer med naturlig utstråling og fenomenal innlevelse som gjør det frydefullt å følge dem. Samholdet mellom søsknene skildres vakkert og nesten rørende. Tidlig etableres Vega som den praktiske og fornuftige, mens Billie er den viltre og fantasifulle, og man kan nok mistenke filmens figurer for å ikke ligge fryktelig langt unna skuespillernes sanne personligheter. Faren spilles av Thomas Skjørestad, en av Norges dyktigste stuntmenn, som også hadde mindre roller i Ommundsens filmer «Eventyrland» (2013) og «Now It’s Dark» (2018). Han blir kanskje ikke satt på de største prøvene som skuespiller her, men mestrer noen fysiske utfordringer med stor troverdighet. ANMELDELSE: «Hateren» er et solid og intenst drama om et ekstremt nett-troll Billie (Billie Østin) og Vega (Vega Østin) er uenige om retningen i «Tottori! Sommeren vi var alene». Foto: Norsk Filmdistribusjon/Chezville AS Selskapet Chezville og produsent Gary Cranner har kanskje ikke hatt det romsligste budsjettet til «Tottori! Sommeren vi var alene», men filmen ser alt annet enn billig ut. Her er det nemlig kvalitet i flere ledd, som blant annet foto (Arild Østin Ommundsen), klipp (Reidar Ewing og Arild Østin Ommundsen), lyd (Gisle Tveito) og musikk (komponert av Thomas Dybdahl og innspilt med Stavanger Symfoniorkester), samt fantastiske innspillingssteder i Rogalands vakre natur. Hvis det skal pekes på mulige svakheter, så er historien litt springende fortalt, nesten litt improvisatorisk, der den røde tråden iblant kan virke litt tynn. Det hender også at Vegas fortellerstemme kan virke litt i overkant voksent skrevet. Dette kommer de færreste kinogjengerne til å bry seg om, all den tid Vega og Billie er festlige eventyrere i en fin film med spenning, fare, humor og søskenkjærlighet sett fra et nydelig barneperspektiv. Og hvis du lurer på hvem «Tottori» er, må du nesten se filmen!

Om FILMEN Tottori! Sommeren vi var alene

Slippdato: 07.08.2020

Regi: Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen

Utgiver: Norsk Filmdistribusjon

Originaltittel: Tottori! Sommeren vi var alene

Aldersgrense: Tillatt for alle

Sjanger: Barn, Familie



