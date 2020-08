PÅ NETFLIX: Den som vil forstå hvordan nett-troll tenker og opererer, finner et grotesk eksempel i den polske filmen «Hateren».

Den er regissert av Jan Komasa etter et manus av Mateusz Pacewicz, samme tospann som sto bak det imponerende prestedramaet «Corpus Christi» som gikk på norske kinoer i mai. Begge filmene handler om unge, fortapte menn som overskrider etiske og moralske grenser på leting etter aksept og tilhørighet.

«Hateren» er en frittstående oppfølger av Komasas «Suicide Room» fra 2011 (dessverre ikke tilgjengelig i Norge), som også viste hvordan internett kan brukes som manipulasjonsredskap.

Hovedfiguren i den nye filmen utnytter sine ferdigheter i et handlingsforløp som stadig utvikler seg i nye, farlige og uventede retninger. Til tross for noen ekstreme utslag føler man at denne solide og intense filmen har en klar tilknytning til virkeligheten.

Tomasz (Maciej Musialowski) får jobb hos Beata (Agata Kulesza) i «Hateren». Foto: Jaroslaw Sosinski / NAIMA FILM

Skaper holdningsendringer med lyssky metoder

Historien foregår i Warszawa, der jusstudenten Tomasz (Maciej Musialowski) oppsøker den velstående familien Krasucka, som han kjenner fra flere feriebesøk i barndommen på hans hjemgård ute på landsbygda.

Han får et månedlig studiestipend av Robert (Jacek Koman) og Zofia (Danuta Stenka), som han kaller «onkel» og «tante», men de vet ikke at han nettopp har blitt kastet ut fra universitet på grunn av plagiering.

Tomasz har et spesielt godt øye til deres datter Gabi (Vanessa Aleksander), men overhører at hun og foreldrene latterliggjør ham. Samtidig får Tomasz et engasjement i PR-byrået til Beata (Agata Kulesza), som jobber for å skape holdningsendringer med lyssky metoder for hemmelige kunder.

Nå ser han muligheten til å bruke jobbens ressurser til å både ta hevn og samtidig få innpass hos Gabi og foreldrene, men metodene er skruppelløse og de potensielle konsekvensene øker stadig i omfang.



Maciej Musialowski spiller imponerende sterkt i hovedrollen, og gjør at man umiddelbart fatter interesse for Tomasz. Han fremstår som en gåte, intelligent og ressurssterk, men også uten empati og vanlige sosiale antenner.

Når han viser følelser, kan man aldri kan være sikker på om det er ekte, eller et verktøy for å oppnå noe. Det hintes til familieforhold som kanskje kan forklare hans motivasjon, uten at det blir gjort i klartekst, men det er likevel interessant å se hvordan han lyver, manipulerer og trekker i tråder som ingen kan se.

Det er åpenbart at han føler seg marginalisert og urettferdig behandlet, og har et nærmest desperat behov for å bli sett, godtatt og elsket. Dessverre har han forvridde ideer om hvordan dette målet kan oppnås.

Ordførerkandidaten Pawel Rudnicki (Maciej Stuhr) blir en avgjørende figur i «Hateren». Foto: Jaroslaw Sosinski / NAIMA FILM

Desinformasjon og falske nyheter

Når Tomasz oppdager at Krasucka-familien er venner med ordførerkandidaten Pawel Rudnicki (Maciej Stuhr), bruker han et jobboppdrag for å stikke kjepper i hjulene på valgkampen hans, og skaper friksjon mellom liberale krefter og fascister som demonstrerer i gatene.

Her går Jan Komasa rett inn i samtidens digitale problemstillinger med desinformasjon og falske nyheter som virkemidler i politikken. Du får aldri se logoen til Facebook i filmen, men det er åpenbart den mest aktuelle plattformen her.

Det er svært interessant å se hvordan planleggingen og utførelsen av slike kampanjer kanskje arter seg, selv om ikke alle beskrivelsene fremstår like troverdige. Det virker blant annet fryktelig enkelt for Tomasz å oppnå svært effektive resultater med noen tastetrykk, men konseptet er helt klart basert på faktiske forhold.

Senere i filmen blir noen spørsmål dessverre hengende i luften, der spesielt alvorlighetsgraden av klimakset ville ha forårsaket et langt mer nøye og omfattende etterspill enn vi ser her.

Tomasz (Maciej Musialowski) prøver å komme tett på Gabi (Vanessa Aleksander) i «Hateren». Foto: Jaroslaw Sosinski / NAIMA FILM

«Hateren» er et iskaldt drama med sterk relevans til aktuelle utfordringer. Tematikken rundt politisk påvirkning på sosiale medier og unge menns radikalisering er viktig og vesentlig.

Også i Norge har vi opplevd en manns vei fra hatefulle ytringer til ekstreme handlinger. Tomasz har kanskje en noe annerledes utvikling, og ser egentlig ikke ut til å ha noen reelle politiske holdninger, siden han tilpasser sine ytringer på begge ytterkantene av spekteret etter hva han ønsker å oppnå.

«Hateren» har likevel flere skumle likhetstrekk som gjør dette til et ekstra ubehagelig drama om en ung manns raseri mot et samfunn han mener har vendt ham ryggen. Med to sterke filmer sluppet i Norge på under tre måneder kan man trygt si at Jan Komasa fortjener en plass høyt på lista over Europas mest spennende filmskapere akkurat nå.

OBS: Filmen kan sees på Netflix med både polsk og engelsk lydspor. Hos meg startet filmen automatisk på engelsk, men det anbefales sterkt å bytte til originalspråket!