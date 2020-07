På kino: Debutregissør Dave Franco («Neighbors», «The Disaster Artist») viser seg som en leken og oppmerksom filmskaper med skrekkthrilleren «The Rental».

Det er ikke en film som vandrer spesielt langt unna de etablerte stiene for hytteskrekk og utroskapsthrillere, men dette er kjappe 90 minutter med stemningsfull og pikant sjangerunderholdning.

Sammen med mumblecore-veteran Joe Swanberg («Kissing on the Mouth», «Easy») har Franco skrevet et effektivt manus som legger seg opptil klisjeene uten å bli forutsigbart og platt.

Og med svært karismatiske og dyktige skuespillere som Dan Stevens, Alison Brie og Sheila Vand i front, får både rollegalleriets interne intriger og feriehusets farer en fremføring som begeistrer i kinomørket.

GOD SOM KJÆRLIGHETSDRAMA: Med Dan Stevens og Alison Brie i front, er The Rental god på å skildre skrantende forhold. Det er godt brennstoff å kaste på bålet når natten kommer. Foto: SF Studios/STX

En utleier, to par og mange kamera

En teknologisk modernisering av «Peeping Tom»-konseptet står sentralt i «The Rental».

Brødrene Charlie (Dan Stevens) og Josh (Jeremy Allen White) har leid en lekker hytte ved sjøen, og gleder seg til en avslappende helg sammen med sine kjærester Michelle (Alison Brie) og Mina (Sheila Vand).

Men hytteeierens bror (Toby Huss) viser seg å være en litt for husvarm vaktmester. Han dukker stadig opp på eiendommen, og når de oppdager låste dører og spionkamera rundt om i boligen, begynner det å bli vel ubehagelig.

Etter en liten time i dette selskapet, er alt herlig skrudd sammen for å gå fullstendig galt.

Intriger, overvåking, familierelasjoner, gamle hemmeligheter og en snikende skurk – alt flettes sammen på elegant vis, og dyttes utfor kanten.

Og selv om selve skremmingen er av den milde sorten, er det magekriblende morsomt å se den siste halvtimen utfolde seg i høstnattens livsfarlige landskap.

IKKE VERDENS BESTE AIRBNB: En luskende utleier og noen velplasserte kamera ødelegger feriestemningen våre hovedpersoner. Foto: SF Studios/STX

Dave Franco er et regitalent

I likhet med sin storebror James Franco, har Dave Franco gått fra å være foran kamera til å sitte i regissørstolen. I sin debut viser skuespilleren at han er en filmskaper med stor kjærlighet til filmen.

I «The Rental» trekker han på dramafilmens kvaliteter med komplekse og troverdige relasjonsproblemer spilt ut av glimrende skuespillere som vi kan tro på.

Dette er rollefigurer og scener som ligger flere hakk over det en ofte finner i slashersjangeren, og det gir filmen mulighet til å naturlig sneie innom personlighetstrekk og detaljer som gir nerve til det trykket som stadig bygger seg opp.

Relasjonsdramaet kombineres med en selvsikker og smart bruk av skrekkfilmens stemninger, motiver og handlingsmønster. Det hele er satt sammen med respekt for sjangerne, og et tydelig ønske om å lage noe friskt og helstøpt.

«The Rental» er ikke en film som klarer å bruke skrekkfilmens overflater, med sine filmatiske troper og stereotypier, til å si noe dypere om samfunnet, som for eksempel den glimrende «Get Out» lyktes veldig godt med. Den har nok heller ikke de ambisjonene.

Men dette er velspilt hytteskrekk med et interessant rollegalleri, en god historie, saftige detaljer og en tematisk smart slutt som puster liv i filmens aktuelle overvåkingsengstelser.

«The Rental» har premiere på kino fredag 24. juli.