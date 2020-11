På kino: «En julegave fra gatekatten Bob» er en hyggelig og velmenende juleoppfølger til filmen «En gatekatt ved navn Bob» fra 2016. Som originalfilmen er dette en dramatisering basert på en av de selvbiografiske bøkene til James Bowen – en britisk gatemusikant som kom seg inn fra kulda og ut av heroinavhengighet med hjelp fra gatekatten Bob. Det er et velspilt stykke mild og forutsigbar sosialrealisme fra London, men historien er flere nummer for liten til å svinge som helaftens spillefilm. ANMELDELSE: En gatekatt ved navn Bob – Et velspilt vennskap TREFFER NOEN JULETONER: Regissør Charles Martin Smith er litt forsiktig med å bruke London som julekulisse, men han er raus med julestemningen mot slutten av filmen. FOTO: Another World Entertainment Fattigdommens skjøre balanseøvelser Filmen starter med at vår hovedperson James Bowen (Luke Treadaway) mimrer tilbake til sin første jul i kommunal bolig. Det er en julefeiring som blir ekstra dramatisk fordi dyrebeskyttelsen skal vurdere om James er skikket til å ta vare på kattekompisen Bob. Siden historien fortelles i tilbakeblikk, er det lite spenning knyttet til utfallet av prøvelsene James og Bob blir satt på. Det kan også virke i overkant tilfeldig at James skulle møte på den slemmeste byråkraten, den meste kattevonde hunden, den kjipeste raneren og at Bob får i seg dårlig kylling- alt på en gang. Men det er her filmen er på sitt mest innsiktsfulle. Regissør Charles Martin Smith klarer, gjennom disse uhellene, å få frem hvor skjør den økonomiske balansen er for folk som lever under fattigdomsgrensen. Han skildrer en hverdag hvor James må betale dyre gebyrer, vente til veterinæren har ledig gratistime og tåle belastende fordommer fra de som kunne hjulpet. Det gjør inntrykk å se hvor dårlig hjelpeordninger virker når systemet ikke har rause nok rammer til å forstå helheten. ANMELDELSE: The Crown S04 – En glitrende Diana gjør sitt inntog BOBS SISTE HOVEDROLLE: Dette ble den siste filmrollen for gatekatten Bob, som dessverre gikk bort sommeren 2020. FOTO: Another World Entertainment Katten Bob stjeler showet Katten Bob er den store hjerteknuseren i «En julegave fra gatekatten Bob». Tilliten han viser skuespiller Luke Treadaway skaper en ekte nerve av vennskap mellom katt og menneske. Måten Bob trives på skulderen sin kompanjong er supersjarmerende, og det gir filmen en ekstra autentisitet at det er virkelighetens Bob som selv spiller de fleste scenene. Dette ble Bobs siste filmrolle, den firbente hovedpersonen gikk dessverre bort sommeren 2020. ANMELDELSE: Jingle Jangle: Juleoppfinnelsen – sprudlende julemusikal Er du katteglad og juleglad, er nok dette en adventsfilm som vil fungere godt. Selv savner jeg litt mer julestemning i eksteriørscenene fra London i adventstiden. Den britiske hovedstaden er en attraksjon som juleby, og siden regissør Charles Martin Smith likevel driver med sentimental feelgood-manipulasjon av sitt publikum, så kunne han godt ha skrudd opp julevolumet noen hakk. «En julegave fra gatekatten Bob» har kinopremiere fredag 27. november.

Om FILMEN En julegave fra gatekatten Bob

Slippdato: 27.11.2020

Regi: Charles Martin Smith

Utgiver: Another World Entertainment

Originaltittel: A Christmas Gift from Bob

Aldersgrense: Tillatt for alle

Sjanger: Biografi, Drama, Familie, Jul



