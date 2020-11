På Netflix: Julestemningen kommer fra første peisknitring i «Jingle Jangle: Juleoppfinnelsen». Det et smellvakkert juleeventyr om en lekeoppfinner som blir svindlet av sin utålmodige lærling… som står i ledtog med en maktsyk lekedukke stemmelagt av artisten Ricky Martin. Med spretne tannhjul, gyllent stjernestøv og fantastisk flotte kulisser så er dette en fest for øynene. Og selv om historien følger kjente julemønster, så oppleves denne høytidskomedien original, frisk og full av kreativ glød. ANMELDELSE: The Crown S04 – En glitrende Diana gjør sitt inntog SKURKETE TYPE: Komiker Keegan-Michael Key spiller leketøysmogulen Gustafsen, som har bygd sin rikdom på stjålne oppfinnelser. FOTO: Netflix Massevis av sjarm og energi Med en dæsj Charles Dickens, litt Willy Wonka og et snev av han gamle naboen fra «Alene hjemme», fortelles historien om Jeronicus Jangle – passe eksentrisk spilt av Forest Whitaker. Herr Jangle var en gang verdens lykkeligste og beste lekeoppfinner, men så sørget en rekke uheldige omstendigheter for at han ble en pengelens og kjedelig enkemann. Men da barnebarnet, og mattegeniet, Journey (Madalen Mills) kommer på julebesøk, skjer det ting som både kan rette gammel urett, berge butikken og skape julemagi for hele byen. ANMELDELSE: Basic Bitch S01 – Et nytt stjerneskudd Nevnte jeg at dette også er en musikal? Med noen herlige originallåter fra blant andre John Legend og låtskriver Philip Lawrence («Uptown Funk», «24K Magic») sitter flere av sangnumrene i sikringsboksen fra første lytt. Ricky Martin bidrar med et sleip lite skurkemanifest, og Forest Whitaker og Anika Noni Rose smeller til med en umiddelbar slager i vendepunktslåta «Make It Work». Det skurrer litt i synkroniseringen under filmens store matematikkdansenummer. Ja, dette er en musikal med egen matematikksang. Men det er bare unntaket som bekrefter at «Jingle Jangle: Juleoppfinnelsen» har mer enn nok sjarm og energi til å tåle litt rufs i manus, dialog og fremførelser. ANMELDELSE: Wolfwalkers – Håndtegnet animasjonskunst FANTASTISKE DETALJER: Rekvisittene er lekre og fantasifulle, og sammen med flotte kulisser sørger oppfinnelsene til at det oser julemagi av «Jingle Jangle». FOTO: Netflix Oser av julemagi og stemning Jeg sitter og gliser under store deler av «Jingle Jangle: Juleoppfinnelsen». Dette er virkelig min kopp med julete. En stor fruktkurv skal gå til de som er ansvarlige for rekvisitter, hårsveiser, kulisser og kostymer – for i alt fra lekebutikk til bestemors eventyrbok er dette en film som skaper magekribling og julestemning gjennom forseggjorte detaljer. Og rollegalleriet sprudler med morsomme figurer. Jordan Peeles gamle komediekamerat fra «Key & Peele», Keegan-Michael Key, er herlig som den oppmerksomhetstørste tyvradden Gustafson. En annen favoritt er den elskovssyke postdamen Ms. Johnstons (Lisa Davina Phillip). Hun kanaliserer sin indre Miss Piggy (fra «Muppet-show») i både stil og selvtillit. Og selv om Pixar sikkert sitter klar med patentdokumenter og søksmålspairer, så er den «WALL-E»-lignende attraksjonsleken «Buddy 3000» unektelig en søtnos i sitt magiske robotskall. Har du et bankende hjerte for julefilmer, oppløftende musikaler og magiske oppfinnelser? Se denne fargesprakende julekonfekten! «Jingle Jangle: Juleoppfinnelsen» har premiere på Netflix fredag 13. november.

Om FILMEN Jingle Jangle: Juleoppfinnelsen

Slippdato: 13.11.2020

Regi: David E. Talbert

Utgiver: Netflix

Originaltittel: Jingle Jangle: A Christmas Journey

Aldersgrense: 7 år

Sjanger: Dans, Eventyr, Familie, Fantasy, Jul, Komedie, Musikal



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.