På Viaplay: Viaplays nye internasjonale originalserie er samlebåndsaction fra Hollywoods B-varelager. Alt følger enkleste oppskrift – krydret med litt familiesåpe og et par aldrende stjerner. «Professionals» er selvsagt profesjonelt satt sammen, men til tross for hyggelige gjensyn med Brendan Fraser («Mumien») og Tom Welling («Smallville»), er dette en slapp runde med spesialsoldater på oppdrag. Serien oppleves som et markedsstyrt laboratorieforsøk som prøver å krysse «MacGyver» med «Mission: Impossible». Resultatet er en steril ladning sjangerpåfyll som blir kjedeligere og kjedeligere for hver episode. ANMELDELSE: The Crown S04 – En glitrende Diana gjør sitt inntog LENGE SIDEN «MUMIEN»: Det er hyggelig å se igjen Brendan Fraser, men den joviale skuespilleren får for lite å spille på til å nærme seg gammel storhet i «Professionals». FOTO: Graham Bartholomew / NENT Group En riking, en sammensvergelse og en rufsete soldatgjeng Rakettoppskytningen til den idealistiske rikingen Peter Swann (Brendan Fraser) blir sabotert, og en satellitt som kunne beskyttet jorden mot pandemiutbrudd går i luften. Swann hyrer den tidligere spesialsoldaten Vincent Corbo (Tom Welling) og hans venner, for å finne ut hva som har skjedd. Men det er ikke vanskelig å finne ut hva som har skjedd. Det er opplagt hva som har skjedd. Alle skurkene er sleipe fra første stund, og det kommer ingen overraskelser underveis. ANMELDELSE: Mank – En av David Finchers sine aller beste filmer Det er ikke skuespillerne sin feil at «Professionals» mangler spenning. Brendan Fraser, Tom Welling og norske Lisa Loven Kongsli (som spiller Swanns skurkete søster) gjør det de kan med rollefigurene de har fått utdelt. Men når alle tre figurene holdes tilbake i middels gode sjangerklisjeer, er det begrenset hvor interessant det blir å følge denne gjengen. Formspråket er av den enkle sorten, med en tydelig smak av 90-tallets TV-action. Forslitt kartgrafikk, uinspirert tidshopping og en gjennomgående generisk aproposstemning i musikkbruken, er virkemiddel som tydeliggjør at dette er en serie som går for det trauste og ikke det originale. Litt rufs er det også i klippingen. Det fremstår ikke helt profesjonelt når vi hører Brendan Fraser rope, uten at leppene hans beveger seg. ANMELDELSE: Basic Bitch S01 – Et nytt stjerneskudd GREI MILITÆRACTION: Det ser helt Hollywood-greit ut når det smeller, dundrer og braker i «Professionals», men det blir aldri spektakulært eller spennende. FOTO: Graham Bartholomew / NENT Group Manuset trekker ned Historien er basert på filmen «Soldiers of Fortune» (2012), og dette oppleves virkelig som et allerede tynt B-filmmanus som er kjevlet ut til en TV-sesong. Og med en lengde på ti episoder, havner manuset mellom to stoler. Det er ikke nok episoder til at dette blir en gøyal «nytt oppdrag hver uke»-serie – a la forbildet «MacGyver». Og den røde tråden er alt for svak til å holde på spenningen i ti kapitler på 48 minutter hver. ANMELDELSE: Maskineriet – Kristoffer Joner spiller rått og godt «Professionals» er tematisk aktuell og sneier innom pandemibekjempelse, medisinprofittering og privatisering av militære styrker. Men dette er ikke en serie som har noe vesentlig på hjertet, og samfunnsproblemene blir bare kulisser og rundingsbøyer i denne historien. Jeg er streng med «Professionals» nå. Det er mye godt håndverk her. Og et publikum som elsker å koble av til småmorsom spionunderholdning, vil kose seg med Fraser og Wellings lune tone. Men for meg var dette en skuffelse. De første episodene er ok, og så synker serien ned i skuldertrekkenes rike. «Professionals» har premiere på Viaplay mandag 23. november. Det slippes to episoder ved premiere, så følger to nye i uka. Anmeldelsen er basert på alle ti episodene.

Om SERIEN Professionals

Slippdato: 23.11.2020

Utgiver: Viaplay

Serieskaper: Jeff Most

Sjanger: Action, Komedie, Krig, Spion, TV-Serie



