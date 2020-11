På Netflix: Familiefilmeksperten Chris Columbus («Alene Hjemme», «Harry Potter og de vises stein») serverer nok en hjertevarm og gladvoldelig julefilm denne adventstiden.

«The Christmas Chronicles 2» er ikke regissørens mest originale, rørende eller spennende høytidsfilm. Men han bruker nok av sine gamle triks til at dette blir en juleredningsaksjon stappet med knall og fall, flamberte kroppsdeler og humør.

Stjernen i toppen av denne ganske så forutsigbare julegrana av en film, er Kurt Russel som Santa Claus.

Den tidligere actionhelten har med sitt store skjegg og sin røde skinnfrakk etablert seg som en av de kuleste nissefigurene på film de siste årene – passe hjertelig, passe magisk og passe røff i kantene.

ALVESKURK: Den skurkete og rampete alven Belsnickel (Julian Dennison) prøver å sabotere julenissens verksted slik at han kan ta over julen. FOTO: Joseph Lederer, Netflix

En julesabotør

Vår unge helt fra forrige film, Kate Pierce (Darby Camp), tar en omvendt «Alene hjemme» og rømmer fra familien i jula.

Det utnytter den frafalne Nordpolen-alven Belsnickel (Julian Dennison), som bruker Kate og lillebroren Jack (Jahzir Bruno) i sin plan for å sabotere jula.

Uten å gå i detaljer må nissefar (Kurt Russel) og nissemor (Goldie Hawn) kjempe mot Belsnickel, rabiate alver og en diger julekatt for å redde både Nordpolen og høytiden.

Barneskuespillerne Darby Camp og Jahzir Bruno lever solide hovedroller. Men Kate og Jack scorer bare middels godt på Kevin McCallisters sjarm-o-meter.

Julian Dennison, kjent fra «Deadpool 2», viser gode tendenser som strebende superskurk. Men hans komiske talent hadde definitivt hatt godt av et litt slemmere og saftigere fantestreker.

JULEPYNTET JULEFILM: Hjemmet til nissefar og nissemor er så julekoselig at en får lyst til å bestille seg et lite høytidsopphold. FOTO: Joseph Lederer, Netflix

Leker med julematen

Lekenheten gjennomsyrer «The Christmas Chronicles 2».

Slagsmålene utkjempes med leker, nissemor baker pepperkakebomber, Darlene Love byr opp til flyplassmusikal og regissør Christopher leker seg med flere metagrep som blunker lunt til et filmvant publikum.

Smadreglade hyllester til «Alene hjemme», «Gremlins», «Elf», «Ringenes Herre» og «Grease» flettes elegant inn i tumultene.

Og disse homagene er mer enn bare enkle popkulturelle referanser. Scenene står støtt på egne ben, og er morsome selv for et publikum uten forkunnskaper.

Til tross for massevis av sprudlende stemning, julekoselige kulisser og fargesprakende tryllestøv, så er grunnhistorien i manuskriptet av den høyst ordinære dusinvaresorten.

Filmen ender med at den unge hovedrollen lærer viktigheten av familie, og budskapet forkynnes i selvhøytidelig monologform.

Et grep som er så forslitt at «South Park» gjorde «I learned something today»-slutten til en fast Hollywood-parodi for over 20 år siden.

Men utstrakt klisjebruk sørger for at filmen blir en julemelodi som er kjent, kjær og lite komplisert for både liten og stor.

Og det er nok denne brede publikumsappellen som har vært Betlehemsstjernen for både Chris Columbus og Netflix i produksjonen av dette juleeventyret.

«The Christmas Chronicles 2» har premiere på Netflix den 25. november.