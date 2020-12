På kino fra 4. desember 2020: Hva gjør du når det verste som kan skje faktisk skjer? Jo, da biter du tenna sammen og gjør alt som skal til for å overleve. Akkompagnert av mirakuløs styrke og en god porsjon flaks, selvfølgelig.

Med manusforfatterne av «10 Cloverfield Lane» og skaperen av «The Shallows» med på laget, har den svenske regissøren Mikael Marcimain («Call Girl», «Lasermannen») laget en klassisk overlevelsesthriller som følger alle konvensjonene for sjangeren til punkt og prikke.

Det betyr at «Horizon Line» gir deg nøyaktig det du forventer av en slik film. Det trenger ikke nødvendigvis å være negativt, men regissør Marcimain klarer aldri å heve filmen opp av klisjégropa og gjøre den til noe mer.

Du vil få en god dose nervepirrende overlevelsesaction, men utover dette har «Horizon Line» lite å by på.

AMATØRER BAK SPAKENE: Sara og Jackson må forsøke å fly flyet i «Horizon Line». FOTO: SF Studios.

Propellfly på avveie

Etter et år med karrierejag i London skal Sara tilbake til Mauritius. Tilbake til idyllen der hun jobbet og levde livets glade dager, ble venn med lokalbefolkningen og forelsket seg i øyas beach bum-kjekkas Jackson.

Bestevenninnen skal gifte seg, men etter et fuktig gjensyn med sin gamle flamme forsover Sara seg på bryllupsdagen.

Hun rekker ikke ferga som skal ta brudefølget over til den lille øya der feiringen skal foregå, men heldigvis kjenner hun en pilot som også skal over til bryllupet.

Tilfeldighetene skal ha det til at Jackson også skal sitte på, og når hennes gamle pilotvenn får et hjerteinfarkt og dør, er det kun de to alene i et lite propellfly over Det indiske hav.

Alt som kan gå galt går galt, og snart befinner Sara og Jackson seg i en situasjon der de er uten pilot, uten GPS og utenfor kommunikasjonsrekkevidde – mens drivstoffnåla synker.

SYKT STERK: Det er ikke måte på hva Allison Williams sin rollefigur får til i «Horizon Line». FOTO: SF Studios.

Sjarmerende par

Størsteparten av «Horizon Line» foregår naturlig nok inne i flyet, der Sara og Jackson, henholdsvis spilt av Allison Williams («Get Out», «Girls») og Alexander Dreymon («The Last Kingdom»), er de eneste skuespillerne på lerretet.

De to har en naturlig kjemi som gjør forholdet mellom dem troverdig. Og filmskaperne tar seg innledningsvis bryet med å introdusere rollefigurene akkurat nok til at jeg bryr meg om hva som skjer med dem.

Alexander Dreymon er kjapp i replikken og passe sjarmerende i rollen som Jackson, mens Allison Williams er overbevisende nok som den handlekraftige Sara.

LUFTIG KLATRETUR: Både Alexander Dreymon og Allison Williams får sin tur ut av flyet i «Horizon Line». FOTO: SF Studios.

Heseblesende spenning

Når det er sagt har aldri «Horizon Line» tid til å la oss bli kjent med rollefigurene mer enn på et overfladisk nivå. Dette er jo en overlevelsesthriller må vite, og derfor pøses det på med en serie uheldige hendelser som Sara og Jackson må overleve.

Det er svært få pusterom i filmen og jeg rekker ikke å fordøye den ene krisen før den neste inntreffer. Med et så konstant spenningsnivå oppleves handlingen tidvis som mer slitsom enn direkte spennende.

«Horizon Line» er den første engelskspråklige langfilm til det svenske produksjonsselskapet SF Studios, men som et forsøk på en internasjonal blockbuster holder dessverre ikke «Horizon Line» mål.

Mot slutten av filmen leker regissør Mikael Marcimain seg bittelitt med sjangerens konvensjoner og seerens forventninger til den, men det blir for seint etter over en time helt uten overraskelser.

Likevel, til filmens forsvar så klarer Marcimain å skape følelsen av at noe står på spill her. Og er du glad i overlevelsesfilmer som tidligere nevnte «The Shallows», eller for eksempel «Open Water», så vil du få dosen din med «Horizon Line».