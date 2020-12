PÅ HBO NORDIC 17. DESEMBER: «The Stand» er en ny miniseriversjon av Stephen Kings populære roman med samme navn fra 1978.

Den store attraksjonen for bokfansen er at forfatteren selv har skrevet en splitter ny slutt til serieskaperne Josh Boone og Benjamin Cavells manus.

En involvering som gjør at det knytter seg ekstra stor magekribling til denne meget aktuelle pandemithrilleren, hvor et dødelig influensavirus har rammet verden.

Rollelisten er full av stjerneskuespillere, lydsporet er krydret med godbiter fra artister som Weezer, Blitzen Trapper og Miles Davis, og her er det flere høydepunkt som virkelig treffer blink i seriehjerter som elsker «The Leftovers», «True Blood» og «The Walking Dead».

Men en oppstykket og ujevn fortellerstil, bombardert med tilbakeblikk og gjentagelser, gjør at seriens innledning blør spenning og oppleves unødvendig omstendelig.

FRA ASKEN TIL ILDEN: Larry (Jovan Adepo) og Rita (Heather Graham) overlevde pandemien, men det betyr ikke at New York ikke har farer å by på. FOTO: HBO NORDIC

Først pandemi, så overnaturlig ondskap

Et militært utviklet influensavirus kommer seg ut av laboratoriet. Dødeligheten er på over 99%, og det tar ikke lang tid før en postapokalyptisk tilværelse uten strøm og lover er virkeligheten for de gjenlevende menneskene.

Fem måneder etter utbruddet har det samlet seg en gjeng i byen Boulder i Colorado, USA.

Her blir vi kjent med et knippe sentrale skikkelser, og gjennom deres bakgrunnshistorier lærer vi mer om hvem de er og hvordan viruset rammet verden.

I god Stephen King-ånd er det selvsagt et overnaturlig element i denne historien. Innbyggerne i Boulder har nemlig alle hatt en drøm, hvor koselige gamle Mother Abagail (Whoopi Goldberg) har bedt dem komme til den lille fjellbyen.

De har også drømt om en mer djevelaktig type, som har skorpion-beltespenne og henger med en ulv.

Randall Flagg (Alexander Skarsgård), aka Dark Man, frister med makt og vennskap til dem som tilslutter seg hans bosetting i Las Vegas. Og syndenes by er langt fra folketom.

Utseendemessig er det tydelige spor av både «The Walking Dead» og «I Am Legend» i skildringen av de nesten folketomme postapokalyptiske landskapene.

Det er ikke veldig originalt, men det smaker fengende av en røff og kul Americana. Og i alt fra landeveisrusling til makabre forråtnelsesprosesser er dette et serieunivers med kvalitet i alle produksjonsledd.

GOD SOM SKURK: Alexander Skarsgård trekker med seg litt av «True Blood»-vampyren Eric Northman i sin rolletolkning av den utspekulerte Randall Flagg. FOTO: HBO NORDIC

Surfer på stjernesjarmen

Skuespillerne passer veldig godt til rollefigurene de spiller i «The Stand», og det er mye godt sofaselskap i disse stjernene.

Alexander Skarsgård er akkurat så karismatisk og skruppelløs som du vil at «True Blood»-kjekkasen skal være som fristfyrste med glimt i øyet.

Whoppie Goldberg er en stoisk motpart til det syndefulle begjæret, og James Marsdens («Westworld») erfaringer med hvit cowboyhatt, gjør at både Texas-dialekt og flanellsskjorten drypper av hans kjernesunne hjelpsomhet.

Og blant de mer typete typene løftes enkeltscener merkbart av Owen Teagues («Black Mirror») bekmørke usselhet og Angus Sampsons («Fargo») fullstendige voldelighet.

Josh Boone og Benjamin Cavells dreiebok leverer jevne drypp av scener hvor disse skuespillerne får skinne.

Det resulterer i høydepunkt som viser at «The Stand» er frustrerende ujevn, men på sitt beste er dette brutalt god TV som underholder og sneier innom noen nervetråder.

For det er ikke til å komme fra at selv om pandemien glir over til postapokalypse ganske kjapt, så er den innledende handlingen uhyggelig aktuell på tampen av 2020.

Det er rett og slett ubehagelig nært å høre hostingen og halssurklingen fra skjermen samtidig som det pågår en global pandemi utenfor stuevinduet.

Men utover det, er ikke dette en utpreget skummel Stephen King-adapsjon. Etter fire av ni episoder er det lyden av influensasymptomene som er det mest gufsfremkallende i «The Stand».

«The Stand» har premiere på HBO Nordic torsdag 17. desember med ukentlige episoder.