PÅ NETFLIX FRA 11. FEBRUAR: «Red Dot» sikter på å være en iskald og intens hevnthriller fra de svenske skoger, men ender som en lunken middelhavsfarer.

Sveriges første Netflix-film er full av nordiske markører for et internasjonalt publikum. Her er drypp av skandinavisk hverdagsrealisme, nordisk noir, røffe utkantstrøk og billedskjønn natur under nordlyset.

Originaliteten er dessverre bortimot fraværende, og det kladder for både spenning, tematisk slagkraft og stilistiske toneskifter på dette ujevne vinterføret.

PIKNIK MED DØDEN: Den velkjente tropen av siviliserte byfolk som legger seg ut med fremmedfiendtlige bygdetamper er en vesentlig del av bakteppet for «Red Dot». FOTO: Netflix

Ingen hjelp i siktet

Nadja (Nanna Blondell) og David (Anastasios Soulis) sliter på hjemmebane, og bestemmer seg for å dra på ferie til vinteridylliske Björndalen for å blåse liv i romantikken.

Etter et uhell på den lokale bensinstasjonen, havner de i konflikt med et par lokale jegere. De kommer seg etter hvert over tregrensen og er klar for å nyte guds frie natur, men oppdager raskt at de er fanget i en dødelig lek hvor en rød prikk dukker opp og kuler hviner forbi.

Det er mer til historien, men selv om det dukker opp noen plottvrier på denne skogsturen, så er det ingen store hakeslepp for den jevne krimtitter.

Nanna Blondell og Anastasios Soulis spiller helt sjangergreit med bekymrede miner, indre uro og fysiske anstrengelser. Men det vil være en overdrivelse å si at hovedpersonene får meg til å føle den strabasiøse vinterflukten på kroppen.

BISTER NATUR: Det svenske vinterlandskapet har stort potensial for en iskald hevnthriller. Men regissør Alain Darborg klarer aldri å gjøre landskapet til en gjennomført aktør i filmen. FOTO: Netflix

Lar oss ikke kjenne ordentlig på naturkreftene

Hvite vinterlandskap, bitende kulde, fjellets farer og røde laserisikter kunne vært brukt til stor visuell effekt i en jaktthriller som foregår i en isolert ødemark.

Dessverre er de panikkfremkallende røde flekkene kun synlig i noen få scener, og regissør Alain Darborgs halvinspirerte bruk av fjellets vinterfarer – både fra dyr og vær – er tamme greier.

Fotograf Benjam Orre fanger noen slående vakre motiv og skaper et par enkeltscener hvor frosten småbiter litt. Men «Red Dot» lar oss ikke kjenne ordentlig på naturkreftene, og klarer ikke å utnytte innspillingsstedets iboende kvaliteter på en måte som gir filmen den desperate intensiteten som denne livsfarlige menneskejakten fortjener.

Byfolkets kulturkrasj med den fremmedfiendtlige lokalbefolkningen blir også uforløst. Alain Darborg klarer å sende oss ut på fjellturen med et lite banjoekko fra «Piknik med døden», men den klangen stilner raskt. Og det er skuffende lite særpreg og karisma på de ganske så generiske bygdetampene vi møter.

Resultatet er en enkel bruksfilm for dem som vil kjenne litt på barsk natur og lettbent overlevelsesspenning fra sofaen. En høyst forglemmelig filmopplevelse.

«Red Dot» har premiere på Netflix torsdag 11. februar.