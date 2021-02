PÅ NETFLIX FRA 15. FEBRUAR: «The Crew» er en traust 90-talls «sitcom» stappet full av billige vitser og stive grimaser.

Dette er en arbeidsplasskomedie som havner milevis bak den skarpe humoren, de relevante jobbkonfliktene og de herlige rollegalleriene i amerikanske kolleger som «Parks and Recreation», «The Office», «Silicon Valley», «Brooklyn Nine Nine» og «Superstore».

Dette er en treg og tilbakeskuende søndagstur gjennom insisterende bokslatter, kunstige kulisser, forslitte stereotypier og milde kjeklinger.

Lyspunktet er Kevin James, som har nok lun sjarm og tilstedeværelse til å være ok selskap selv på autopilot. Dette er langt fra «Kongen av Queens»-nivå, men hvis du savner «The Ranch», eller liker at Kevin James snakker om øl og kyllingvinger, er kanskje denne noe for deg.

ANMELDELSE: WandaVision – Absurd og morsom TV-historie

ET OPPSUMMERENDE UTTRYKK: En god del av vitsene ender i misforståelser, tilståelser og fornærmelser som lar rollefigurene bruke dette ansiktsuttrykket jevnt og trutt. Her representert ved Jillian Mueller som spiller sjefen Catherine. FOTO: Eric Liebowitz, Netflix

Dasker slapt mot vegetarmat og høyere utdanning

Handlingen foregår på kontoret til et middels bra NASCAR-team, hvor gamlesjefens datter har tatt over førersetet – til fortvilelse for Kevin (Kevin James) og hans slentrende team.

Situasjonskomikk rundt effektivisering, evaluering og nyliberalismens kvelertak på idretten kunne vært artig, men her blir det bare en kjapt etablert konflikt for å gi drivstoff til den halvengasjerte kjeklingen mellom ung kvinnelig sjef og en «god på bunn»-brumlebass.

Vitsene og situasjonskomikken er en mitraljøse av forslitte punchlines og lavthengende frukter, med en anstrengt folkelig humor som dasker slapt mot vegetarianere, prestisjeuniversitet og asiatisk fusion.

Sammensettingen av seriens ulike lag og handlingstråder fremstår hurtigmontert og har mye slark i maskineriet. Resultatene på racerbanen blir bare lempet inn ved konfliktbehov, og seriens romantiske tråd blir gjenglemt i en kontorkrok mellom episode en og ti.

Det er heller ikke noe NASCAR-kjøring her, utenom et par oversiktsbilder og i åpningsvignetten. Og alt fra jaktturer til barbesøk foregår på sett blant kunstige furutrær og stokk stive statister.

Kostnadseffektive omgivelser er ikke nødvendigvis problematisk for en formelbasert «sitcom» – med mindre handlingen er så kjedelig at jeg blir sittende å legge merke til det da.

ANMELDELSE: News of the World – Trygg westernfilm med et bankende hjerte

ANSTRENGT KJEMI: Serien prøver å skape «henge med gjengen»-stemning i serien, men rollegalleriets kjemi fester seg aldri helt. FOTO: Eric Liebowitz, Netflix

En mild NASCAR-versjon av «The Ranch»

Serieskaper Jeff Lowell kommer fra jobben som manusforfatter og medprodusent for Netflix-serien «The Ranch» – hvor Ashton Kutcher, Sam Elliott og Elisha Cuthbert, i hvert fall innledningsvis, fikk mye ut av feelgoodoppskriften for konservative arbeiderklassefolk i USA.

Lowell sikter her på samme kjernepublikum. Han har tatt med seg tonen, humoren og spiller for en målgruppe som liker biler, biff og jakt.

Men «The Crew» har ikke nok ektefølte gnisninger, miljøskildringer fra NASCAR-verden eller bra nok kjemi i crewet til å levere det gjennomgående gode TV-selskapet.

Alt i denne serien er stilt inn på «mild». Verken knuste hjerter, oppsigelser, billøp eller personlige nederlag blir spenningstopper, de blir enkle rundingsbøyer for den aldeles forutsigbare handlingen.

Kevin James klarer å holde relasjonene til sjefen Cathrin (Jillian Mueller) og kontorsjefen Beth (Sarah Stiles) på et greit nivå, men resten av rollegalleriet er en forglemmelig gjeng.

Komikeren Gary Anthony Williams får bare smuler å overspille på som den egenrådige og munnrappe sjefsmekanikeren Chuck, og Dan Ahdoot må bokstavelig talt klare seg med gråstein som ingeniøren Amir.

The Crew har premiere på Netflix mandag 15. februar. Anmeldelsen er basert på alle ti episodene i sesong 1.