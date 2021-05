PÅ NETFLIX 21. MAI 2021: Tanken på en ny zombiefilm fra Zack Snyder er tiltalende. Dette er tross alt regissøren som debuterte med den potente nyinnspillingen av «Dawn of the Dead» i 2004.

I mellomtiden har han utmerket seg som en av Hollywoods fremste leverandører av visuell overdådighet, som i «300», «Watchmen», «Man of Steel» og nå nylig med «Zack Snyder’s Justice League».

Alle hans kjennetegn er på plass i «Army of the Dead», en mørk, morsom og blodig zombiefilm basert på en enkel, men genial idé, basert på lånte elementer fra andre filmer.

Snyders svakheter som historieforteller kommer riktignok til syne i deler av handlingen, spesielt når det gjelder lengde, måtehold og tone, men dette er likevel en engasjerende røverhistorie, bare man har mage til de svært blodige virkemidlene.

JACKPOT: Zombier tar over Las Vegas i «Army of the Dead».

Horder av blodtørstige zombier

Premisset er som følger: Las Vegas er fysisk avstengt etter et zombieutbrudd. Scott Ward (Dave Bautista) blir hyret av en kasinoeier til å ta seg ulovlig inn i byen for å hente ut 200 millioner dollar fra et hvelv, rett før den tallrike zombiebefolkningen skal utslettes med en atombombe.

Han samler et team med skyteglade figurer, blant dem Maria (Ana de la Reguera), Vanderohe (Omari Hardwick), Lilly (Nora Arnezeder) og Dieter (Matthias Schweighöfer). Samtidig tvinges han til å ta med datteren Kate (Ella Purnell), som har egne motiver for å ta seg inn i Las Vegas.

For å nå sine mål, må de selvfølgelig kjempe seg gjennom horder av blodtørstige zombier mens klokka tikker mot byens utslettelse.



Filmen starter med en superstilig slow motion-sekvens som viser hvordan Las Vegas blir overtatt av zombiene, og hvordan flere av figurene, blant andre Scott og Maria, deltar i kampene før byen blir avstengt.

Bare her er det mer action enn i en vanlig film til sammen, og det slagkraftige anslaget gir lovnader om en film som skal velte seg i ekstremt blodige effekter med glimt i øyet, i samme gate som Peter Jacksons legendariske «Braindead» (1992).

Merkelig nok er det lite senere i filmen som kan måle seg med innledningen, og det er synd og skam. Blant annet står en bærbar sirkelsag sentralt i åpningen, og når den hentes frem igjen senere, får man visse forventninger, men så brukes den ikke mot en eneste zombie igjen.

Det er ikke dermed slik at det mangler zombieaction, for filmen har en ekstremt høy «bodycount» fra start til slutt som vil tilfredsstille selv de blodtørstige blant oss.

RANSTEAM: Lilly (Nora Arnezeder), Guzman (Raúl Castillo), Dieter (Matthias Schweighöfer), Vanderohe (Omari Hardwick) og Maria (Ana de la Reguera) i «Army of the Dead».

Blander sine inspirasjonskilder

Handlingen låner heftig fra en av tidenes beste filmer, James Camerons «Aliens» (1986). Også her må et team kjempe mot horder av monstre, de har med seg en «corporate guy» med skjulte motiver, og noen sier «You don’t see them fucking each other over» om zombiene, akkurat som Sigourney Weavers Ripley sier om xenomorphene.

En meksikansk kvinne med rødt pannebånd møter omtrent samme skjebne som Jenette Goldsteins Vasquez, de har en tøff kvinnelig pilot som tilsynelatende etterlater dem, båndet mellom en forelder og et barn står sentralt og en atombombe skal brukes som endelig løsning på monsterproblemet, akkurat som i «Aliens».

Samtidig er det lett å trekke paralleller til «Oceans’s 11» (1960/2001), som også handlet om kasinoranere med spesifikke individuelle ferdigheter. Og zombiekrig i Las Vegas har vi allerede sett i «Resident Evil: Extinction» (2007).

Derfor kan ikke «Army of the Dead» kalles original, men den blander elementer fra sine inspirasjonskilder til en effektiv spenningshistorie.

OMRINGET: Kate (Ella Purnell) beveger seg blant zombier i dvale i «Army of the Dead».

Zack Snyder er en filmskaper som liker å ta seg god tid («Zack Snyder’s Justice League» er 4 timer lang), og det er tydelig at han ikke har behøvd å bry seg om spilletid hos Netflix, for «Army of the Dead» varer i 2 ½ time. Hadde den skullet vises på kino, er det brennsikkert at cirka 20 minutter ville blitt frisert vekk, for filmen inneholder flere sidespor og distraksjoner som strengt tatt er unødvendige.

Heldigvis har Zack Snyder et godt øye for visuell action av ypperste sort. Filmen er nemlig best når blodet spruter, kroppsdeler flyr, granater eksploderer og eiendom ødelegges, og dette utgjør brorparten av spilletiden. Det blir dessverre også tydelig at han fremdeles ikke er en stor humorist. En film som dette trenger avvæpnende vitsing, men de spredte forsøkene er ikke i stand til å vekke latter, bare spredte glis.

Han prøver også å skildre visse mellommenneskelige relasjoner mer emosjonelt enn det som er nødvendig i en sjangerfilm som dette, spesielt når det gjelder det kompliserte forholdet mellom far Scott og datter Kate. Vissheten om at Snyder mistet sin egen datter under tragiske omstendigheter for fire år siden gjør likevel at man kan ane at det ligger noe ektefølt bak.

Det foregår altså relativt mye på flere nivåer i «Army of the Dead», og selv om ikke alt klaffer 100%, kommer dette helt fortjent til å bli en saftig zombiesuksess.