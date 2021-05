PÅ KINO FRA 21. MAI: «Promising Young Woman» er en mørk, morsom og kvass hevnthriller som er treffsikker med hvor den retter pekefingeren – og langfingeren.

Filmen er full av skarpe observasjoner, vittig dialog og har en strålende Carey Mulligan («Drive», «The Great Gatsby») i hovedrollen .

Filmskaper Emerald Fennell («Killing Eve») har skrevet et smart, poengtert og Oscar-vinnende manus som blottstiller et spekter av overgrep mot kvinner, og den giftige machokulturen som lar det skje.

ESTETISK FORSEGGJORTE SCENER: Regissør Emerald Fennell og fotograf Benjamin Kračun sørger for flere enkeltscener som smeller av estetisk finesse og smarte komposisjoner. FOTO: Focus Features/United International Pictures

Carey Mulligan er gnistrende god

Cassandra «Cassie» Thomas (Carey Mulligan) var en meget lovende medisinstudent, nå bruker den lynende intelligente 30-åringen livet til forebyggende arbeid.

Hun jakter menn som utnytter fulle kvinner, og gir disse overgriperne en betimelig lærepenge og en brutal justering av eget selvbilde.

I tillegg til denne kveldsjobben, og en baristastilling på en usannsynlig sløv kaffebar, så pønsker hun også på et større hevnprosjekt mot noen tidligere medstudenter. For det er en hjerteskjærende årsak til at Cassie sluttet på skolen.

Carey Mulligan storspiller i denne hovedrollen med høy kulhetsfaktor, engasjerende drivkraft og stor integritet.

Scenene sammen med kollegaen Gail (Laverne Cox) er lune, kvikke og fulle av hjertevarme. Scenene hvor hun utfører sine kløktige hevnaksjoner er fengende og løftes av dialog som både avslører og begeistrer.

Det er en sterk og gjennomgående overbevisning i stil, budskap og fortellergrep i denne filmen. Det gjennomsyrer manus, det skinner i detaljene og det løftes av Mulligans gnistrende fremføring.

JA, DET ER SPYTT I KAFFEN: Ryan Cooper (Bo Burnham) skjønner ikke hvorfor hans gamle medstudent Cassie (Carey Mulligan) jobber på en kaffebar, og klarer ikke å flørte uten å fornærme. FOTO: Focus Features/United International Pictures

Har popkornteft og tematisk slagkraft

Det er bånd til både Quentin Tarantinos snertne voldsestetikk og velkjente elementer fra «rape and revenge»-sjangeren i denne blandingen av sort humor og hevn.

I alt fra popmusikk og fargepalett, til lekenheten i de trinnvise hevnplottene, er dette en film som høster populære sjangerelementer på friskt vis.

Det er noen ganger filmen oppleves tradisjonell i montasjer og forutsigbar i handlingen. Men selv når filmen vandrer nært opptråkkede sjangerstier, har «Promising Young Woman» en evne til å unngå det opplagte, og heller utfordre med det komplekse.

Her pirkes det poengtert i Hollywoods mannlige blikk, i Hollywoods manglende oppgjør med en del forestillinger av akseptabel sjekkekultur og i publikums «feelgood»-forventninger. Det er en film som krever at du følger med i timen, og at du forholder deg til Cassies historie.

Regissør og manusforfatter Emerald Fennell har laget en film med både popkornteft og en tematisk slagkraft som smeller godt.

I tillegg til å være en underholdende hevnthrillerkomedie, er filmen også meget godt egnet til kritisk refleksjon rundt alkohol og samtykke, og ansvaret til dem som kan gripe inn.

«Promising Young Woman» har kinopremiere 21. mai.