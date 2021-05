PÅ NETFLIX FRA 14. MAI: «The Woman in the Window» er en visuelt forseggjort og velspilt psykologisk thriller som nikker høflig til filmhistorien.

Først og fremst til Alfred Hitchcocks klassiker «Vindu mot bakgården» fra 1954 – for dette er nok en spenningsladet krim hvor vår hovedperson tror hun har sett naboen begå et mord.

Filmen er en stilig lek med stemninger og publikums tillit til hovedpersonen. Og rollegalleriet, frontet av Amy Adams, Gary Oldman, Brian Tyree Henry og Julianne Moore, er en attraksjon i seg selv.

Men selv om regissør Joe Wright plukker inspirasjon og samarbeidspartnere fra øverste hylle, så blir ikke «The Woman in the Window» større enn summen av sine deler. Det blir en sjangerøvelse som underholder mer enn den virkelig griper tak.

VELSPILT: Dr. Anna Fox (Amy Adams) og det som muligens er hennes nye nabo (Julianne Moore) i «The Woman in the Window». FOTO: Melinda Sue Gordon/Netflix

Mord eller hallusinasjon?

Psykologen Anna Fox (Amy Adams) har agorafobi, og kan ikke forlate leiligheten sin uten å få panikkanfall.

Sammen med kattepusen Punch bor hun alene i en romslig og vakker bygård. Hun snakker daglig i telefonen med sin datter og sin ektemann, og bruker mye av innetiden i en usunn miks av rødvin, medisiner og gamle filmklassikere.

Gjennom store vindu har hun god utsikt til nabolaget. Der skjer det stort sett dagligdagse ting, helt til hun en dag mener å ha sett et mord.

Manuset er basert på Daniel Mallorys (under pseudonymet A. J. Finn) bok med samme navn fra 2018. Det er ikke til å komme fra at dette er en historie som ligner veldig mye på ting vi har sett og lest før, men her er det nok plottvrier, bakgrunnshistorie og usikkerhet rundt den «upålitelige fortellerstemmen» til at det blir greit spennende.

Gjennom et par metagrep blir også stereotypien om den «emosjonelle og mentalt ustabile kvinnen på medisiner» kommentert og brukt som drivstoff for publikums engasjement mot manipulerende og kontrollerende antagonister.

Men etter hvert som tempoet dikteres av stadige dramatiske avsløringer, blir det plass til lite annet enn hektisk og enkel handling.

Og regissør Joe Wright virker å være fornøyd med å lage en coverversjon.

NABOKLAGER: Alistair Russell (Gary Oldman) prøver å overbevise politidetektiv Little (Brian Tyree Henry) om at hans nabo Anna Fox bare innbiller seg at noe er galt. FOTO: Melinda Sue Gordon/Netflix

Spiller godt som nysgjerrig nabo

I alt fra kulisser, kostymer, scenekomposisjoner, belysning og smarte kameravinkler er «The Woman in the Window» en sofistikert sjangerfremføring.

Og det hjelper selvsagt på at en rekke stjerneskuespillere kommer innom og løfter scenene med karisma og glimt av storspill.

Best er Amy Adams («Sharp Objects»), som igjen leverer en hovedrolle hvor overflate og dybde jobber sammen for å skape et menneske vi bryr oss om.

Gary Oldman er selvfølgelig mer enn uhyggelig nok som kontrollerende nabo. Julianne Moore er som vanlig sjarmerende. Brian Tyree Henry er alltid kul. Og Wyatt Russell, sist sett som uverdig superhelt i «The Falcon and the Winter Soldier», er nok en gang treffsikker som tilsynelatende snill kjekkas.

Men utover i filmen får ikke disse rollefigurene det løftet og den tilstedeværelsen som virkelig kunne gjort dette til en psykologisk thriller det slår gnister av. Til det er manuset for glatt og klisjeene for mange.

«The Woman in the Window» er likevel et billedskjønt mordmysterium som fungerer godt som stemningsfull og popkornvennlig kveldsfilm.

«The Woman in the Window» har premiere på Netflix fredag 14. mai.