UTE PÅ HBO NORDIC FRA 19. APRIL: Kate Winslet lager hverdagsgrå krimkunst med rollefiguren Mare Sheenan. En sliten politietterforsker i en småby så liten at skillene mellom jobb og privatliv knapt eksisterer.

«Mare of Easttown» er en dramakrimserie som er opptatt av innbyggerne sine, med tålmodig fokus på deres relasjoner, håp, synder, hverdagstragedier og sosiale utfordringer.

Her er det mer enn nok næring i jordsmonnet til at det er interessant å marinere en saktegående drapsetterforskning i småbyslarv, gamle hierarki, tynnslitte familiebånd og vonde hemmeligheter. Alt holdt i et gråtonet, realistisk og akkurat passe sorgmuntert uttrykk.

Så merker vi godt at serieskaper Brad Ingelsby også gjerne vil bake inn publikumsvennlig, og litt morbid, krimunderholdning i sin HBO-serie.

De toneskiftene sitter ikke alltid når det svinger mellom menneskeinteressert drama og tilskrudd noir. Heldigvis er neste velspilte og drivende gode familiekrangel aldri langt unna.

DATTER OG MOR: Siobhan Sheehan (Angourie Rice) har et komplisert forhold til sin mor Mare Sheehan (Kate Winslet). FOTO: HBO Nordic

Små og store småbytragedier

Easttown er en nedslitt by i Delaware County, Pennsylvania hvor alle kjenner alle. I hvert fall kjenner politietterforsker Mare Sheenan alle.

Hun gikk ut av High School som helt for byens basketlag. Nå er hun skilt, hun har mistet ett av sine to barn til en overdose og hun krangler med sin rusavhengige svigerdatter om omsorgen for sitt fire år gamle barnebarn.

Det røyner på for Mare, og trykket øker ytterligere da et drap ryster det lille samfunnet.

«Mare of Easttown» er en amerikansk småbykrim som starter flere hakk mer nedpå enn de forseggjorte filmstemningene vi er vant med fra «Twin Peaks»-tradisjonen. Den meget velkomponerte pilotepisoden setter opp scenene i en sober dramaserietone, med hverdagsluft i bilder, musikk og dialog.

Men både oksygen og stemninger må vike plass etter hvert som serien blir nok et mordmysterium hvor en ung kvinne blir funnet drept i utkanten av byen.

I dette opptråkkede krimlandskapet møter vi flere velkjente krimtyper, og Mare tar et par avgjørelser som hadde passet mer naturlig inn i en såpete mysteriekrim som «Riverdale» enn i en dramakrimserie som søker realisme.

Alt hører hjemme i en bred dramakrimsjanger, men på slutten av episode tre sitter jeg med et inntrykk av «Mare of Easttown» innimellom er to forskjellige serier som kjemper om plassen på skjermen.

DANSENDE EMMY-VINNERE: Kate Winslet og Guy Pearce vant hver sin Emmy da de spilte sammen i miniserien «Mildred Pierce». Nå er de to igjen sammen på den lille skjermen. FOTO: HBO Nordic

Kate Winslet begeistrer

Det er mye som vil virke kjent for et krimvant TV-publikum i «Mare of Easttown».

Den lastefulle politihelten som sliter med å holde et turbulent privatliv unna en intens etterforskning, er en velbrukt hovedperson. Og når det gjelder tematikk og stil er det lett å la tankene gå til kvalitetsserier som «The Killing», «Broadchurch» og «Top of the Lake» i dette seige landskapet.

Men Kate Winslet gir serien egenart – hun klarer å gjøre Mare Sheenan til en helstøpt og minneverdig figur med nyanser og dybde.

Verken manus eller Winslet prøver å glatte over Mares kvasse kanter, og den Emmy- og Oscar-vinnende skuespilleren begeistrer med måten hun lar Mare møte motbakkene med en sympatisk blanding av frustrert temperatur og galgenhumorens verdighet.

STORSPILLER: Jean Smart er aldeles glimrende som moren til Mare. Det er en sofaopplevelse Smart og Winslet krangle foran kamera. FOTO: HBO Nordic

Lar det koke over på nydelig vis

«Mare of Easttown» skjemmer oss bort med flere gode rollefigurer fremført av glimrende skuespillere.

På hjemmebane er serien spesielt sterk. Samtalene mellom Mare og hennes mor, glitrende spilt av Jean Smart («Fargo», «Watchmen»), setter tonen for et troverdig familiedrama med en dynamikk som går fra det hverdagslune og humørfylte til det fortvilte og det opprivende.

Her er det flere gnistrende gode scener hvor det koker over mellom nære familiemedlemmer, og regissør Craig Zobel viser et finjustert blikk for å fange de megetsigende ansiktsreaksjonene.

Evan Peters (kjent som Quicksilver og sist sett i Marvels «VandaVision») bruker litt tid på å sette rollen som den tilreisende detektiv Colin Zabel, men han virker å finne fotfestet utover i serien. Ellers befolkes serien med kvalitetsskuespillere som Guy Pearce, Julianne Nicholson, David Denman og Angourie Rice, som sørger for dynamikk og liv i nabolaget.

Selv om det er en svakt fallende kurve gjennom de tre første episodene, og det skurrer litt i noen av historiens detaljer, så er mye som lover godt for fortsettelsen i denne velspilte sjangerblandingen av nordisk noir og relaterbart familiedrama.

Etter at HBO har truffet blink med så forskjellige krimserier som «Big Little Lies», «Sharp Objects» og «The Night Of» de siste årene, har jeg både tro på og stor tålmodighet med «Mare of Easttown».

Uansett, Kate Winslet gjør alene denne serien verdt å se for alle som liker forseggjort småbykrim.

«Mare Of Easttown» har premiere på HBO Nordic mandag 19. april med ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på 3 av 7 episoder.