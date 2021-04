På HBO Nordic fra 12. april: Fantasy, steampunk, science fiction og et ørlite snev av gotisk skrekk – HBOs nye eventyrserie «The Nevers», er en herlig sjangerblanding som underholder stort.

Serien, som er satt til et alternativt London i viktoriansk tid, er en fryd for øyet av lekre kostymer og scenografi. Og med sin fengende historie og interessante rollefigurer er det ingen tvil om at «The Nevers» engasjerer.

Likevel trenger du ikke å gå særlig nøye etter i kostymesømmene, for å finne tråder du kan dra i for å plukke denne serien fra hverandre om du vil.

«The Nevers» er nemlig serieskaper Joss Whedons serie på både godt og vondt. Noe som kanskje er lettere å legge merke til nå, mens Whedon er i ferd med å falle som en meteoritt ned fra Hollywoods stjernehimmel på grunn av flere kontroverser det siste året.

KUL HELTINNE: Laura Donnelly er tøff i rollen som Amalia True i «The Nevers». FOTO: HBO Nordic.

Berørt med evner

I «The Nevers» kaster Whedon oss rett ut i handlingen. Når en uforklarlig hendelse ryster Londons innbyggere, forandres livene til en andel av beboerne for alltid. Noen utvikler overnaturlige evner, mens andre blir forbannet med deformasjoner eller ukontrollerbare krefter.

Flesteparten av menneskene som kalles for «de berørte» er kvinner, og tre år senere forsøker pampene som trekker i trådene på bakrommet i parlamentet å begrense endringene samfunnet er i ferd med å ta.

For den såkalte «kvinnelidelsen» må ikke forstyrre den skjøre maktbalansen i Det britiske imperiet, der mennene selvfølgelig ruver på toppen av rangstigen.

Seriens hovedpersoner Amalia True (Laura Donnely) og Penance Adair (Ann Skelly), er to berørte kvinner som forsøker å hjelpe dem som faller utenfor samfunnet.

I et tidligere barnehjem tar de imot berørte som trenger et sted å søke tilflukt. For over hele byen dukker det stadig opp mennesker som har blitt myrdet på grunn av sin annerledeshet.

FRA JENTE TIL KJEMPE: Å bli berørt gir forskjellig utslag for Londons befolkning i «The Nevers». FOTO: HBO Nordic.

Levende og engasjerende

Verdenen som etableres i seriens første episoder, er et levende og spennende sted som virkelig pirrer nysgjerrigheten.

Oppfinneren Penance Adair, bruker sin evne til å se elektrisitet til å lage hjelpsomme innretninger i ekte steampunk-stil, som gir seriens viktorianske tidskoloritt en smak av eventyr.

Mens Amalia Trues talent for å banke opp slemminger, selv om hun er iført både korsett og struttende underskjørt, tilfører stilig action som begeistrer.

I kjent stil er Joss Whedons manus av den lettbeinte sorten. Han har ikke mistet sansen for å pakke inn dialogen i finurlige replikker som bruker mange ord på å si én ting, og rollefigurene smeller gjerne til med en tørrvittig oneliner hvis en scene står i fare for å bli for seriøs.

Det gjør at tonen i «The Nevers» sjelden blir direkte mørk selv om tematikken ofte er det. En stil det er lett å kjenne igjen fra Whedons tidligere serier «Buffy the Vampire Slayer» og «Firefly».

Som fan av nevnte serier er dette en tone jeg har anlegg for å like, men samtidig synes jeg det hadde kledd fortellingen om serien tillot oss å dvele litt lenger i mørket uten å på død og liv måtte hente oss ut av det med en vits.

SMART OPPFINNER: Ann Skelly er sjarmerende i rollen som den innovative oppfinneren Penance Adair i «The Nevers». FOTO: HBO Nordic.

Kontroversiell serieskaper

«The Nevers» tar opp hvordan samfunnet takler annerledeshet og slår et slag for outsiderne. Og med kvinnelige hovedroller som står opp mot patriarkatet, og som innehar egenskaper man på 1800-tallet forbandt med menn, er det ingen tvil om at Whedon har en feministisk agenda med «The Nevers».

Det er her det blir vanskelig å skille kunstneren fra kunsten. Whedon har som kjent det siste året fått flere alvorlige anklager om at han fører en maktsyk lederstil mot seg.

Og jeg må innrømme at det river litt i seriens troverdighet som en fortelling om kvinnekamp, når jeg vet at serieskaperen visstnok skal ha truet med å ødelegge Gal Gadots karriere under innspillingen av «Justice League», fordi hun ikke var enig i retningen Whedon la for hennes rollefigur Wonder Woman.

MAGISK SANG: Eleanor Tomlinson spiller en rollefigur som synger en sang kun de berørte kan høre i «The Nevers». FOTO: HBO Nordic.

Kvinnelige klisjeer

Samtidig er det er heller ikke til å stikke under stol at Whedon har basert seriens kvinner på velkjente troper om hva en «sterk kvinnelig rollefigur» bør være.

Smellvakre Penance Adair er svært intelligent, og derfor bryr hun seg selvfølgelig ikke om utseende, mens Amalia True er dama med bein i nesa, som slår fra seg både med knyttneven og med kjeften.

I tillegg er en av seriens antagonister Maladie (Amie Manson), selve personifiseringen av den mest kjente tropen av dem alle – det overseksualiserte og fullstendig gale kvinnemennesket.

Du kan muligens velge å tolke Maladie som en slags metafor for hvordan samfunnet så på kvinners seksualitet og mentale helse på 1800-tallet, men da må du legge ekstremt mye godvilje til.

På toppen av dette er det også en overflødig sidehistorie om et horehus med her, som det virker som om Whedon har pressa inn i manuset bare for å få vist litt mer pupp på skjermen. Dette er jo tross alt HBO.

STEAMPUNK: Penance Adair sine oppfinnelser setter preg på stilen i «The Nevers». FOTO: HBO Nordic.

Likevel skikkelig gøy

Som sagt, det mangler ikke på tråder jeg kan plukke på for å få «The Nevers» til å rakne, men samtidig elsker jeg denne serien. «The Nevers» er Whedon på godt og vondt, og han er fortsatt en sabla god entertainer.

Serien er rett og slett skikkelig underholdende, og i tillegg overbeviser skuespillerne i hovedrollene med ektefølt engasjement og nerve.

Laura Donnelly, for meg mest kjent fra sin glitrende rolle som Jenny Fraser i «Outlander», har en autoritet og et nærvær i rollen som Amalia True som gjør henne både interessant og troverdig. Jeg har ingen problemer med å tro på henne hverken som sylskarp kvinnerettighetsforkjemper, hardtslående hevner, eller empatisk frelser.

Donnelly har stor nok rekkevidde som skuespiller til å både kunne levere Whedons tørrvittigheter med stil, men samtidig treffe meg rett i hjerterota i Amalias mer sårbare øyeblikk.

«The Nevers» går også en spennende balansegang mellom eventyr og science fiction som gjør meg veldig ivrig på resten av historien.

Jeg har sett fire av de seks episodene som utgjør første halvdel av den delvis koronautsatte sesongen, og jeg gleder meg stort til andre del av fortellingen.

Da blir det riktignok uten Joss Whedon ved roret. Han har gitt fra seg rollen som serieskaper til seriens produsent Phillipa Goslett.

«The Nevers» har premiere på HBO Nordic mandag 12. april, med én episode i uka.