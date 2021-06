10 filmer vi gleder oss til i sommer

Fast and Furious 9

BILACTION: Michelle Rodriguez og Vin Diesel er tilbake med raske kjøretøy i «Fast and Furious 9». Foto: ©2021 Universal Pictures. All Rights Reserved

«Fast and Furious»-serien startet som et tett og intenst gatebil-drama i 2001, men har utviklet seg til å bli en høyoktans underholdningsmaskin med figurer med superhelt-karakteristikker. Heldigvis har de sentrale figurene også utviklet et sterkt bånd mellom seg gjennom filmene. Spesielt Vin Diesels figur, Dominic Toretto, har snakket mye om «family» i løpet av de siste 4-5 filmene.

I «Fast and Furious 9» blir dette ekstra viktig, siden handlingen introduserer hans til nå ukjente lillebror, Jakob, spilt av fribryterstjerna John Cena. Han er en leiemorder med et heller dårlig forhold til Dominic, og når han hyres av den kriminelle mesterhjernen Cipher (Charlize Theron), må Dom ta opp kampen med Jakob for å redde sin nærmeste familie.

Regissør Justin Lin gjør sin femte «Fast and Furious»-film, og traileren lover full action av nærmest lattervekkende dimensjoner.

Kinopremiere: 25. juni.

Black Widow

ALENE: Scarlett Johansson må klare seg uten sine Avengers-venner i «Black Widow». Foto: ©Marvel Studios 2020. All Rights Reserved

Det vakte stor oppsikt da Scarlett Johansson plutselig befant seg på Sunnmøre i mai 2019 for å spille inn scener til den neste Marvel-filmen. På det tidspunktet trodde vi at «Black Widow» skulle få premiere i april 2020, men på grunn av pandemien har filmen vært utsatt flere ganger. Nå kommer den!

Dette er en enkeltstående film med Natasha Romanoff, som vi har sett i en rekke filmer fra Marvels univers, først og fremst i Avengers-serien. Her må hun konfrontere sin egen fortid som spion og hendelser som skjedde lenge før hun ble en Avenger.

Florence Pugh, David Harbour og Rachel Weisz spiller andre viktige roller, og filmen er regissert av Cate Shortland («Lore»).

Premiere på Disney+ og enkelte kinoer: 7. juli.

Chaos Walking

UTRYGG PLANET: Todd (Tom Holland) og Viola (Daisy Ridley) i «Chaos Walking». Foto: Nordisk Film Distribusjon

To av det siste tiårets mest interessante stjerneskudd møtes i denne sci-fi-filmen, nemlig Tom Holland fra de nyeste «Spider-Man»-filmene og Daisy Ridley fra den siste «Star Wars»-trilogien.

Sistnevnte spiller Viola, som i en nær fremtid nødlander på en planet som kun er befolket av menn, blant andre Todd. Alle er rammet av «støyen», en tilstand som gjør at alle hører hva alle tenker. Denne planeten er ikke et trygt sted for Viola, men Todd lover å beskytte henne.

Dette plottet høres kanskje tullete ut, men regissør Doug Liman er en dreven veteran med gode filmer som «Hvem var Jason Bourne», «Mr. And Mrs. Smith» og «Edge of Tomorrow» på merittlista, der spesielt den siste også var basert på et søkt premiss.

Det er derfor slett ikke umulig at «Chaos Walking» kan tilby tankevekkende sci-fi-spenning, til tross for et uvanlig utgangspunkt.

Kinopremiere: 16. juli.

The Ice Road

VINTERLIG SPENNING: Liam Neeson spiller trailersjåføren som må bli redningsmann i «The Ice Road». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Selv om «Taken» (2008) var en sjangervinner, kan det påstås at Liam Neeson kanskje har laget et par actionfilmer for mye i løpet av de siste 13 årene. Likevel er det grunn til å tro at han vil bli sett av mange i «The Ice Road» denne sommeren.

En diamantgruve kollapser i en øde del av Canada, og en dreven trailersjåfør på vinterføre må lede et farlig redningsoppdrag for å redde livene til de innesperrede gruvearbeiderne før de drukner i tinende vann. Dette høres ut som et enkelt, men spennende premiss for en skikkelig Neeson-film.

Hvis det kan bety noe som helst, har han lyktes godt under vinterlige forhold tidligere, for eksempel i ulvethrilleren «The Grey» og i «Cold Pursuit», Hans Petter Molands amerikanske nyinnspilling av hans egen «Kraftidioten».

Regissøren av «The Ice Road» er Jonathan Hensleigh, mest kjent som manusforfatter av «Die Hard i New York», «Jumanji» og «Armageddon», men han har også regissert filmene «The Punisher» og «Kill the Irishman». I «The Ice Road» gjør han begge deler.

Kinopremiere: 23. juli.

Old

GAMMEL: Rufus Sewell spiller en av figurene som eldes raskt i «Old». Foto: ©2021 Universal Pictures. All Rights Reserved

M. Night Shyamalans karriere har hatt oppturer som «Den sjette sansen», «Split», «Unbreakable» og «Signs», men også nedturer som «The Last Airbender», «After Earth» og «The Happening».

Håpet er at «Old» tilhører den første gruppen av filmer. Premisset er i hvert fall originalt. Et ektepar (Gael Garcia Bernal og Vicky Krieps) ferierer med barna sine på ei idyllisk øy, men oppdager at noe er fryktelig galt.

De finner spor etter tidligere gjester og merker at de eldes i stor hastighet. Nå må de prøve å komme seg vekk fra øya før de plutselig blir for gamle til å klare det.

Filmen beskrives som en «urovekkende thriller», og hvis Shyamalan greier å matche sine beste filmer, samtidig som han dyrker samfunnets frykt for alderdommen, kan dette bli en skummel kinostund.

Kinopremiere: 30. juli.

I onde dager

FARLIGE MENN: André Eriksen, Christian Rubeck og Atle Antonsen har skumle hensikter i «I onde dager». Foto: SF Studios

Du så kanskje bildet av dem øverst i denne saken: Aksel Hennie og Noomi Rapace er endelig tilbake på kino, og det i en og samme film!

Når regissøren i tillegg er Tommy Wirkola, mannen bak gode filmer som «Død snø», «Hansel & Gretel: Witch Hunters» og «What Happened to Monday» (også den med Rapace i hovedrollen), øker forventningene til det som virker å være en tøff komithriller med assosiasjoner til filmer som «Mr. and Mrs. Smith» og «Assault and Matrimony».

Hennie og Rapace spiller ekteparet som drar på hyttetur for å finne tilbake til hverandre, men egentlig har begge planer om å drepe den andre. De får imidlertid uventet besøk som setter dem i enda større fare, ifølge det lille som er kjent om handlingen.

Atle Antonsen, Christian Rubeck, André Eriksen og Stig Frode Henriksen står også på rollelista, og traileren antyder at filmen inneholder grov humor med blodige virkemidler i beste Wirkola-stil.

Kinopremiere: 30. juli.

Jungle Cruise

FARLIG BÅTFERIE: Dwayne Johnson og Emily Blunt i «Jungle Cruise». Foto: ©2020 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Dwayne Johnson er vanligvis et sikkerstikk i en hvilken som helst sommerfilm, og nå i 2021 er han tilbake i en Disney-film som trolig vil ha et bredt nedslagsfelt. «Jungle Cruise» har faktisk vært under planlegging til og fra helt siden 2004, og er en av flere som egentlig skulle hatt premiere i fjor.

Filmen er basert på en vannattraksjon fra fire av Disneys fornøyelsesparker, og handler om en båttur inn i en vill og farlig jungel på jakt etter «livets tre».

Kaptein Frank Wolff (Johnson) frakter en britisk forsker (Emily Blunt) og hennes bror (Jack Whitehall), men de må forsvare seg mot både ville dyr, farlig natur og medlemmer fra en konkurrerende ekspedisjon (spilt av blant andre Jesse Plemons og Edgar Ramirez).

Regissør Jaume Collett-Serra er mest kjent for Liam Neeson-filmene «Ukjent ID», «Non-Stop» og «Run All Night», men viste med haifilmen «The Shallows» at han også kan skape god spenning i det våte element på eksotiske lokasjoner, så man kan håpe at det er et godt tegn for «Jungle Cruise».

Premiere på Disney+ og enkelte kinoer: 30. juli.

The Suicide Squad

NY SJANSE: «The Suicide Squad» skal få oss til å glemme den første «Suicide Squad»-filmen fra 2016. Foto: SF Studios/Warner Bros.

Den første «Suicide Squad»-filmen fra ble ingen suksess i 2016, verken blant publikum eller kritikere. Jeg ga den terningkast 3 og kalte den «en bortkastet mulighet».

James Gunn, mannen bak de suksessrike «Guardians of the Galaxy»-filmene, har fått oppgaven å gi de rebelske DC-heltene en ny start på det store lerretet.

Persongalleriet i den første filmen var nemlig lovende, med blant andre skarpskytteren Deadshot (Will Smith), laglederen Rick Flag (Joel Kinnaman) og – ikke minst – balltresvingende Harley Quinn (Margot Robbie).

Hun var midtpunkt i sin egen film i fjor, den langt bedre «Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)», og dersom Gunn greier å nærme seg den rå humoren og det svimlende effektmakeriet fra både den filmen og sine egne GOTG-eventyr, kan «The Suicide Squad» bli en av sommerens morsomste blockbustere.

Kinopremiere: 6. august.

Free Guy

SPILLFIGUR: Ryan Reynolds spiller mannen som oppdager at han lever i en spillverden i «Free Guy». Foto: The Walt Disney Company Nordic

Ryan Reynolds har blitt et populært navn blant kinogjengere, spesielt på grunn av «Deadpool»-filmene, og denne sommeren er han aktuell med TO nye filmer. Oppfølgeren «Hitman’s Wife’s Bodyguard» kommer 16. juli, mens «Free Guy» har premiere en knapp måned senere.

Handlingen i sistnevnte foregår inne i et dataspill, der en av de ikke-styrbare figurene, Guy (Reynolds), møter en rebelsk programmerer (Jodie Comer fra «Killing Eve») som avslører at han faktisk lever i et spill. Nå må Guy bli en helt for å redde denne verden før utvikleren stenger spillet for godt.

Sistnevnte spilles av populære Taika Waititi, skuespilleren og regissøren kjent fra «What We Do in the Shadows», «Thor: Ragnarok», «Jojo Rabbitt» og «The Mandalorian». Forvent store effekter, kjappe vitser og godsinnet harselering med spillkultur.

Kinopremiere: 13. august.

De uskyldige

STORE FORVENTNINGER: Eskil Vogts «De uskyldige» er en av sommerens mest spennende titler. Foto: Mer Filmdistribusjon

Forventningene er store til regissør og manusforfatter Eskil Vogts nye film. «De uskyldige» er nemlig tatt ut til det prestisjetunge sideprogrammet Un Certain Regard under årets utsatte filmfestival i Cannes i juli. I august får den også æren av å åpne Den norske filmfestivalen i Haugesund, og bare ei lita uke etter har den norgespremiere over hele landet.

Filmen handler om fire barn som leker rundt blokkene de bor i og i skogen i nærheten. Den uskyldige leken utvikler seg til noe mer alvorlig, og det begynner å skje uhyggelige ting. Mer om handlingen vites ikke, og mer vil jeg ikke vite før jeg får se filmen på et stort lerret!

Eskil Vogt er ett av våre mest spennende filmnavn, først og fremst som co-manusforfatter av Joachim Triers «Reprise», «Oslo 31. august», «Louder than Bombs», «Thelma» og den kommende «Verdens verste menneske», som deltar i hovedprogrammet i Cannes (og får Norgespremiere 15. oktober).

Vogt gjorde imidlertid en svært lovende debut som regissør på egen hånd med «Blind» i 2014, og dette gjør «De uskyldige» til en av de norske filmene vi er mest spente på i hele år, ikke bare i sommer!

Kinopremiere: 27. august