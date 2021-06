PÅ KINO 25. JUNI 2021: Elbil-revolusjonen har ikke nådd «Fast & Furious»-universet. Dette er fremdeles forbrenningsmotorens arena, selv om denne serien på absolutt alle andre områder har fjernet seg fra det gamle og tradisjonelle.

Den første «The Fast and the Furious» fra 2001 var et lite gatebildrama med mye prat og lite kjøring. 20 år senere har figurene utviklet seg til å bli en slags superhelter i mastodontfilmer på den definitivt fantasifulle enden av skalaen.

«Fast & Furious 9» har ikke ambisjoner om å fortelle en god, sammenhengende historie med nerve og spenning, men har som mål å hamre inn underholdningen med de aller største effektene som er å oppdrive.

Appellen ligger i å se dem bli kastet inn i en endeløs rekke av tegneserielignende actionscener som er så overdrevne at ikke engang James Bond-filmene har skamvett til å prøve seg på noe lignende.

ULIKE BRØDRE: Dom (Vin Diesel) møter lillebror Jakob Toretto (John Cena) i «Fast & Furious 9». Foto: © 2021 Universal Pictures. All Rights Reserved

Må kjempe mot sin lillebror

Dominic Toretto (Vin Diesel) og Letty (Michelle Rodriguez) blir dratt vekk fra sitt stille liv på landet når noen stjeler en dings som kan endre maktbalansen i hele verden (ja, vi er der). De oppdager at mannen bak er Jakob Toretto (John Cena), Doms ukjente lillebror (ja, vi er der, også).

«Days of Thunder»-inspirerte tilbakeblikk viser hva som skjedde med deres far under et billøp i 1989, og hvordan det skapte ondt blod mellom brødrene og sendte dem på ulik kurs gjennom livet.

Nå må Dom og Letty gjenforenes med Roman (Tyrese Gibson), Tej (Chris «Ludacris» Bridges), Ramsey (Nathalie Emmanuel) og Doms søster Mia (Jordana Brewster), mens hennes mann, Brian (avdøde Paul Walkers figur i de 7 første filmene), sies å være hjemme med barna).

De må forsøke å finne nøkkelen til denne dingsen før Jakob og hans sponsor, diktatorsønnen (!) Otto (Thue Ersted Rasmussen), lykkes med å skape en ny verdensorden ved hjelp av superskurken fra forrige film, Cipher (Charlize Theron).



Tøysete underholdning med morsomme effekter

Om du synes at dette lille historiereferatet virker en smule søkt, bare vent til du ser hele filmen. Her gjenopplives figurer fra de døde, allianser snur på femøringen og de umuligste utfordringer overvinnes på enkleste vis uten et fnugg av planlegging.

«Fast & Furious 9» ender opp som ren komedie når noen av figurene må en tur ut i verdensrommet for å ordne opp (ja, vi er til og med der)! Dette er imidlertid ikke innvendinger, bare konstateringer av hva filmen forsøker å være, nemlig tøysete underholdning med de morsomste effektene og den kraftigste lyden i de største kinosalene.

Denne filmen er ikke beregnet på flatskjermen i stua! Samme hva man synes om sjangeren, er det tekniske nivået på de filmatiske virkemidlene dypt imponerende.

Det samme gjelder den ubønnhørlige fremdriften i handlingen, som blant annet raser gjennom Los Angeles, Köln, London, Edinburgh, Tokyo og Tbilisi. Filmen varer i 2 timer og 25 minutter (inkludert rulleteksten som inneholder en hemmelig scene), men «Fast & Furious 9» føles aldri langtekkelig.

SKURKEHJERNER: Jakob Toretto (John Cena) samarbeider med Cipher (Charlize Theron) i «Fast & Furious 9». Foto: © 2021 Universal Pictures. All Rights Reserved

Sagaen ruller videre

Scenene fra Dom og Jakobs ungdom på racerbanen låner mye fra «Days of Thunder», både når det gjelder estetikken, Tony Scott-lyset og valg av skuespillere.

Michael Rooker, som spilte Rowdy Burns i «Days of Thunder», er også med her som mekanikeren Buddy. En sleip sjåfør som forårsaker en ulykke ligner veldig på Russ Wheeler, protagonisten spilt av Cary Elwes i «Days of Thunder».

Og når Vin Diesel mekker på en traktor på landet, gir det klare assosiasjoner til introduksjonen av Robert Duvalls Harry Hogge i «Days of Thunder».

KJAPPE STUNTS: En av mange vanvittige bilscener i «Fast & Furious 9». Foto: © 2021 Universal Pictures. All Rights Reserved

«Fast and Furious 9» satser på det kjente også ellers i filmen, både med gjensyn av en viss Dodge Charger og flere figurer fra de tidligere filmene. Selv Lucas Black, som spilte hovedrollen i film nummer 3, «The Fast and the Furious: Tokyo Drift», gjentar rollen som Sean, selv om han har forandret seg til en ren komisk figur.

«Tokyo Drift» var også regissør Justin Lins første «Fast & Furious»-film, mens nieren er hans femte. Han ryktes også å være aktuell for den tiende filmen, så «Fast & Furious»-sagaen ruller åpenbart videre med klampen i bånn og skjermlua på snei.

Sett gjennom kommersielle briller er dette positivt, fordi vi trenger slike fartsglade og skamløse popkorn-filmer på kino!