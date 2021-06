PÅ HBO NORDIC FRA 21. JUNI: «Rick and Morty» er tilbake med et actionfylt smell av en sesongåpner. Fire sesonger med bestefar Rick og barnebarn Mortys helsprø «sci-fi»-eventyr har ikke sløvet sansene på skriverommet til serieskaperne Justin Roiland og Dan Harmon. Sesong fem starter med en fullstappet halvtimesepisode som rommer episk fantasy, et anstrengt middagsselskap, en vemodig kjærlighetshistorie og seksuell nysgjerrighet. Alt er flettet sammen i en grov og gladvoldelig lek med popkulturelle referanser, metafysiske teorier og stort sett vitenskapsbaserte superkrefter. Dette er en frisk, morsom og meget underholdende sesongstart som befester «Rick and Mortys» posisjon som ledestjernen for drøy animert humor. *Herfra og ut vil det komme litt informasjon om handlingen i første episode.* ANMELDELSE: Solar Opposites – Herlig påfyll for «Rick and Morty»-fansen ER DET HOS NAF? Behovet for en nødlanding på setter i gang hendelsene i den 5. sesongen av «Rick and Morty». FOTO: HBO Nordic/Adult Swim En middagsgjest til besvær Der sesong fire sluttet på en sår og selvransakende plass som virkelig stilte noen dype spørsmål rundt familiebånd, er vi her tilbake til den kjappe og fartsfylte delen av «Rick and Morty»-universet. Den geniale vitenskapsmannen Rick og hans barnebarn Morty kommer styrtende hjem fra et skarpt oppdrag i en galakse langt borte, og må nødlande i havet. Det er en stor tabbe. Ricks nemesis, den sexpositive havguden Mr. Nimbus, har nemlig forbudt Rick å røre havet. For å glatte over situasjonen inviteres Mr. Nimbus på en forsonende middag – noe som selvsagt går aldeles galt. ANMELDELSE: Familien Mitchell mot maskinene – Forrykende fartsfylt og imponerende vellykket! Uten å gå i detalj så blir Morty sentral i en actionpakket handlingstråd som svinger gjennom ulike sjangerlandskap. Og med en kravstor middagsgjest som truer med krig hvis servicen ikke holder mål, så har de ulike sideplottene et herlig midtpunkt å sirkle rundt. Jeg forventer at sesong fem vil vende tilbake til et par av de røde tematiske trådene fra forrige sesong, men det kjennes godt å fyre i gang den nye sesongen med nye fjes og høy eventyrfaktor. ANMELDELSE: Sweet Tooth – Postapokalypse med en smak av Spielberg ALDRI EN KJEDELIG DAG: Morty må virkelig jobbe da bestefar Rick får en gammel fiende på middagsbesøk. FOTO: HBO Nordic/Adult Swim Det sprudler av både form og innhold «Rick and Morty» er en serie som bugner av kreativ energi og skaperkraft både når det gjelder form og innhold. Det er en kreativ luksus i manusrommet til denne serien som uanstrengt kombinerer kule «sci-fi»-premiss, strukturen fra amerikansk familie-«sitcom», modige tematiske valg og et raffinert blikk for å veve det hele sammen. I denne åpningsepisoden, som har tittelen «Mort Dinner Rick Andre» (et ordspill på filmen «My Dinner With Andre»), er det litt farse, litt «Aquaman»-parodi, en dose romantisk high school-film og litt «Game of Thrones». En fireretters kaloribombe av oppfinnsomhet, fargerike attraksjoner og kroppsvæsker, krydret med selvbevisste replikker som blunker medvitende til et TV-vant publikum. Antagonisten Mr. Nimbus er et artig nytt bekjentskap som ser ut til å bli med utover i sesongen. En rollefigur, som i tillegg til å stråle av flamboyante trekk, gir oss innblikk i Ricks bedrifter som ung. Denne muligheten til å servere nye avsløringer fra bestefars formative ungdomsår, virker som en svært lovende retning for sesongen. En forfyllet oppfinner med et nihilistisk verdenssyn, klonemaskin i garasjen, rikelig med masseødeleggelsesvåpen og et intergalaktisk rulleblad bør jo ha noen gode historier på lur. «Rick and Morty» sesong 5 har premiere på HBO Nordic den 21. juni, med ukentlige episoder. Anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på første episode. Sesong 5 består av 10 episoder.

Om SERIEN Rick and Morty

Slippdato: 21.06.2021

Sesong: 5

Utgiver: HBO Nordic, Adult Swim

Serieskaper: Justin Roiland og Dan Harmon

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Action, Animert, Eventyr, Fantasy, Sci-fi, TV-Serie



