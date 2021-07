PÅ KINO FRA 28. JULI OG PÅ DISNEY+ FRA 30. JULI: «Jungle Cruise» er en helt greit underholdende eventyrfilm som vil gi størst glede til store barn som liker teite ordspill, søte jungelkatter og munter slapstick.

Konseptet er basert på Disneys fornøyelsesparkattraksjon med samme navn, og her lånes det skamløst fra filmserier som «Indiana Jones», «Pirates of the Caribbean» og «The Mummy» – for å nevne noen.

Stjernene leverer. Emily Blunt er kul som dristig eventyrer. Jesse Plemons er gull som skurk. Og Dwayne «The Rock» Johnson gjentar sin signaturhelterolle.

Men et uoriginalt manus, et ganske tamt filmspråk og noen slappe visuelle effekter gjør at denne jungelsafarien ikke blir like spektakulær og magekriblende som sine forbilder.

THE ROCK ER THE ROCK: Dwayne «The Rock» Johnson spiller nok en gang en sterk, kvikk og usårbar actionhelt. Men særlig dybde byr han ikke på. FOTO: ©2020 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Mild jungelsafari langs opptråkkede stier

Året er 1916 og oppdageren Dr. Lily Houghton (Emily Blunt) reiser til Amazonas på jakt etter «livets tre» – som i følge legenden kan kurere all slags sykdom.

Sammen med sin lillebror (Jack Whitehall) hyrer hun den blakke, men dyktige, kaptein Frank Wolff (Dwayne Johnson) og hans elvebåt.

Turen går oppover elven, og våre helter må overvinne jungelens farer, elvens krefter, gamle forbannelser og en symfoniglad tysk aristokrat (Jesse Plemons) som jakter dem i ubåt.

Når en Metallica-ballade åpner en Disney-film, hvor actionhelten «The Rock» er mer opptatt av ordspill enn muskelspill, så er det lett å kjenne på at her samarbeider kommersielle krefter for å lage en mild og nostalgisk eventyrfilm for både ung og gammel.

Her er alt kjent og kjært. Og selv om det lesses på med spanske conquistadorer, en britisk eventyrerklubb og noen uhyggelige skapninger, så uteblir den store eventyrfølelsen i det manuskriptet hopper fra velkjent stein til velkjent stein oppover elven.

Regissør Jaume Collet-Serra («House of Wax») får en del sprettent og fikst ut av sine kulisser – og jeg storkoste meg med en smadrebryggefest med ubåt.

Kameraet ligger også tett og tydelig på hovedpersoner og actionsekvenser, men jeg skulle ønske Collet-Serra hadde utforsket et mer ambisiøst filmspråk. Det blir aldri virkelig storslått eller berusende vakkert på denne jungelsafarien.

TYDELIG FILMSPRÅK: Kameraet ligger ofte tett på ansiktene og actionbevegelsene i Jungle Cruise. Det er et tydelig filmspråk, men det blir ikke spektakulært. Her ved Dwayne Johnson, Emily Blunt og Jack Whitehall. FOTO: ©2020 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Emily Blunt er filmens største attraksjon

Tilbake i 2011 var faktisk Tom Hanks og Tim Allen tiltenkt hovedrollene i «Jungle Cruise». Ti år senere er det Emily Blunt og Dwayne Johnson som svinger rundt på elvebåten, og de finner raskt en lun og godkjeklete kjemi.

Dwayne Johnsons manglende evne til å spille sårbar har vært et problem for noen av rollefigurene han har spilt de siste årene, han nekter jo omtrent å halte etter en skuddsalve, men her er han i en tilskrudd eventyrverden hvor kaptein Frank kan være så bråkjekk og uslåelig som han bare vil.

Det er likevel Emily Blunt som er filmens største attraksjon.

Hun kanaliserer Indiana Jones sin snarrådighet, kunnskap og dristighet, og hun mestrer de mer sårbare slapstickelementene med verdighet og god komisk timing.

Berikende biroller av Jack Whitehall, Jesse Plemons og Paul Giamatti sørger for at «Jungle Cruise» er jevnt over rik på humørfylte replikkvekslinger og kostelig ansiktsmimikk.

Og selv om denne reisen ikke føles like original og spennende som Hollywoods beste oppdagelsesferder, får vi ganske så godt selskap på turen.

«Jungle Cruise» har kinopremiere i en del norske byer onsdag 28. juli – sjekk din lokale kino. Filmen har også premiere på strømmetjenesten Disney+ fredag 30. juli. Da gjennom kjøp med en tilleggsavgift på 259 kroner.