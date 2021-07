PÅ KINO FRA 23. JULI: «The Ice Road» er en Liam Neeson-film som bruker fascinasjonen for store og tunge lastebiler på glatte isveier for å fortelle en høydramatisk historie om heltemot og storindustriens grådighet.

Filmen starter fengende nok, med et umulig redningsoppdrag og kampen mot naturkreftene på vårtynne veier over frosne innsjøer som spenningsmotor.

Men fra det punktet hvor Liam Neeson sier «glem pengene, nå er det personlig», sklir dette ut til å bli en usannsynlig motoractionfilm som blir mer ufrivillig morsom enn barsk og spennende.

TO STJERNER: Laurence Fishburne spiller sjefen Goldenrod som hyrer Mike (Liam Neeson) til oppdraget med å frakte brønnhodet opp til gruven i Manitoba. FOTO: Nordisk Film Distribusjon

Redning på glattisen

En ulykke har sperret flere gruvearbeidere inne i fjellet i Manitoba, Canada, og det eneste som kan redde dem fra kvelningsdøden er et nytt og gigantisk brønnhode.

Tiden er knapp, og lasten er for tung for helikopter. Brønnhodet må transporteres på semitrailer over de beryktede isveiene. Veien over innsjøene stengte for sesongen i mars. Nå er det april, og det kreves derfor en helt spesiell type våghals for å driste seg ut på vårisen.

En pengelens Mike (Liam Neeson) tar oppdraget sammen med sin krigsskadede mekanikerbror Gurty (Marcus Thomas). Men det er ikke bare isødet som må beseires. Det finnes slemme folk med slue planer også.

Liam Neeson spiller nok en gang en fyr med et helt unikt sett med ferdigheter. Det har vært signaturen hans helt siden megasuksessen «Taken» i 2008.

Denne gangen er han en gretten «trucker» med et stort hjerte som tilfeldigvis kan det meste som trengs for å kjøre stor lastebil, berge stor lastebil, banke skurker, avsløre sammensvergelser, isbade og redde liv.

Det er en rollefigur med et lynne som Neeson mestrer til de frosne fingertuppene, men filmen blør troverdighet når den på lettvint vis skildrer de enorme påkjenningene Neeson må igjennom i kamp mot naturelementene og de massive kjøretøyene.

Her klippes det kjapt fra kjempeproblem til fiks ferdig løsning. Unntaket er slagsmålene – som føles som dem aldri tar slutt.

EN KINKIG SITUASJON: Varnay (Benjamin Walker), Tantoo (Amber Midthunder), Gurty (Marcus Thomas ) og Mike (Liam Neeson) havner i flere kjipe situasjoner på vei over isen i «The Ice Road». FOTO: Nordisk Film Distribusjon

Manus på glattisen

Det er mye røft, heltemodig og typisk nordamerikansk i etableringen av «The Ice Road», og filmen starter som en lovende spenningsthriller.

Jeg har sansen for countrymusikken, førerhusene, ødemarken, de selvoppofrende sjåførene og et par poengterte stikk til dårlig behandling av krigsveteraner og store selskapers grådighet.

Den stemningen, kombinert med den iboende intensiteten som kommer av frykten for trykkbølger, tynn is og solas varmegrader, gjør at det er lett å heie på dette oppdraget i første akt.

Det er derfor trist at regissør og manusforfatter Jonathan Hensleigh («Kill the Irishman») ikke tør å holde magekriblingen knyttet til kjøretøy, sjåførferdigheter og naturkrefter.

Han lesser i stedet på med en kavalkade av 90-tallsactionthrillerens hinderløypeklisjeer.

Filmens siste halvdel blir en teit, overspilt, sentimental og actionslapp transportetappe, hvor manuset smeller i autovernet flere ganger og slemmingene ender som pregløse tegneserieskurker.

Med mindre du er veldig glad i Liam Neeson, er det bare å styre unna denne.

«The Ice Road» har kinopremiere fredag 23. juli.