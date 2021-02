PÅ KINO FRA 12. FEBRUAR: «The Marksman» er en ru og enkel actionfilm om en gammel rancheier som redder en ung meksikansk gutt fra slemme skurker.

Dette er altså nok en actionfilm hvor Liam Neeson må bruke et særskilt sett med ferdigheter for å redde et barn fra klørne på en skummel forbryterorganisasjon.

Det er dessverre ikke «Taken»-kvalitet på verken spenning, manus eller action her, men den har nok rufsete sjarm, rufsete livsvisdom og rufsete Neeson til at den er greit severdig for fansen.

DRØMMEN OM USA: Det er problemer på begge sidene av grensen i «The Marksman», men for Miguel (Joe Perez) og moren (Teresa Ruiz) er det mest livsfarlig på meksikansk side. FOTO: SF Studios

På flukt fra kartellet

Kvegbonden og enkemannen Jim Hanson (Liam Neeson) sliter med magre kyr, slem bank og en eiendom som har blitt en sti for dem som tar seg inn fra Mexico til USA.

Vår mann er et gjennomført ordentlig og vennlig menneske, som gir vann til dem som tørster og ringer myndighetene slik at alt foregår etter boken – og som drukner egne sorger i brunt brennevin etter solnedgang.

Men da unge Miguel (Joe Perez) kommer gjennom gjerdet, og slemme kartellskurker prøver å drepe han, må Jim følge sitt indre moralske kompass. Hvis han lar USA ordne opp, er gutten ferdig. Hvis han kan få Miguel til slektninger i Chicago, har gutten en sjanse.

Starten på «The Marksman» svinger godt. Jims alkoholisme, hans stedatter (Katheryn Winnick) i grensepolitiet, hans skrantende pickup og en ekstra motivasjon jeg ikke skal avsløre, er med på å gi flere konflikter og lag til denne enkle redningshistorien.

Dessverre blir filmen kjedeligere og kjedeligere for hver kilometer vi fjerner oss fra grensen. Manuskriptet følger en stadig synkende spenningskurve som ender i det aldeles opplagte.

Det er synd, for her kanaliserer Liam Neeson sin indre Clint Eastwood.

«Taken»-stjernen har kvalitetene som trengs for å formidle patriotiske kjerneverdier, actionferdigheter og en ørliten vilje til å endre seg, og det er tilløp til en interessant moderne westernantihelt i den treffsikre ekssoldaten Jim Hanson.

ROAD TRIP: Jim (Liam Neeson) og Miguel (Joe Perez) opplever et USA som ikke helt virker som det skal på sin ferd fra Arizona til Chicago. FOTO: SF Studios

Et vemodig blikk på USA

Det er et vemodig og nostalgisk blikk på USA og hva som har gått tapt som ligger under overflaten i «The Marksman».

Den amerikanske drømmen seigpines av grådige banker, og på meksikansk side er det kartellene som holder folket kuet.

En ærlig og hardtarbeidende kvegeier har ikke lenger mulighet til å være alt han kan være når livsverket kvernes bort i maskineriet, og ingen er der for å hjelpe et menneske som alltid har gjort alt han kan for land og medmennesker.

Denne tilbakeskuende patriotismen blir smurt tjukt på av regissør Robert Lorenz. Han har, gjennom mange samarbeid med Clint Eastwood («Gran Torino», «American Sniper»), en CV full av bankende hjerter for soldater og hjemland.

Sårheten syder til overflaten gjennom religiøse symboler, senking av flagg og stadige blikk opp mot en fargerik himmel som på western-vis peker ut stemning og trusselnivå.

Det ligger en uforløst brodd mot det moderne USA et sted i denne «road movien», det brennes til og med en neve dollar, men poengene renner ut i klisjeer.

Ved å lene seg blytungt på forslitte stereotypier av ondskapsfulle meksikanske banditter, korrupte embetsfolk og kyniske forretningsfolk, så blir ikke samfunnskritikken mer innsiktsfull enn trøsten fra en radiovennlig countryrockballade.

Lett å nikke takten til, men ikke så mye mer.

«The Marksman» har premiere på kino fredag 12. februar.