PÅ AMAZON PRIME VIDEO 2. JULI 2021: Det kan være risikabelt å kopiere bedre filmer. «The Tomorrow War» låner heftig fra flere hold, blant annet tidshoppene i «Terminator»-filmene, monsterbekjempelsen i «Aliens», «The Thing» og «Starship Troopers» og supersansene i «A Quiet Place»-filmene. Den går også i noen manusfeller som ødelegger fiksjonstroverdigheten. Hadde det ikke vært for Chris Pratts udiskutable stjernekaliber, og regissør Chris McKays vilje til å underholde sitt publikum med alle midler, kunne dette endt opp med fiasko. «The Tomorrow War» makter likevel å være ganske god monstermoro, selv om den har en skala og et ambisjonsnivå som gjør at den skriker etter å bli vist på kino, ikke strømmetjenesten Amazon Prime. ANMELDELSE: «Rettferdighetens ryttere» er nok en dansk fulltreffer SKYTEKLARE: Alexis Louder, Chris Pratt, Edwin Hodge og Sam Richardson i «The Tomorrow War». Foto: Amazon Studios Sendes til fremtiden Soldater fra fremtiden kommer til vår tid for å hente soldater til en forestående krig mot monstre fra verdensrommet. Læreren og eks-soldaten Dan Forester (Chris Pratt) er en av de som verves og må forlate kona Emmy (Betty Gilpin) og deres 9 år gamle datter Muri (Ryan Kiera Armstrong). Han sendes til fremtiden sammen med flere andre sivile, deriblant Charley (Sam Richardson) og Dorian (Edwin Hodge). Etter et heftig møte med blodtørstige monstre i Miami møter han offiseren med kallenavnet Romeo Command (Yvonne Strahovski). Hun leder den tilsynelatende håpløse kampen mot monstrene, men vil med Dans hjelp finne en vitenskapelig måte å drepe dem på, en gang for alle.

Troverdigheten slår sprekker Selv om mange elementer i filmen er lånt fra andre steder, er det fantasifulle konseptet i utgangspunktet sprekt, og åpner for en hel rekke effektfulle spenningssekvenser med godt driv. Troverdigheten innenfor dette fiksjonsuniverset slår imidlertid store sprekker iblant, som når tidshoppet ved en feil slipper soldatene himmelhøyt over bakken, men Dan og flere andre overlever fordi de treffer et basseng. Man overlever ikke fra den høyden, uansett hva man lander på. Romeo Commands forhistorie kan også forårsake en del himling med øyne, en jakt på et hunnmonster ser ut til å være usannsynlig dårlig planlagt og forsvaret av tidshoppbasen er nærmest ikke-eksisterende. Historiens klimaks er basert på sviktende dømmekraft som strider imot alt filmen har fortalt oss om figurene tidligere, og vekker samtidig spørsmål om manusforfatter Zach Dean egentlig har tenkt skikkelig igjennom tidsreisekonseptets muligheter og konsekvenser. ANMELDELSE: «Werewolves Within» havner på den korte lista over gode filmer basert på dataspill MOTSTANDSLEDER: Yvonne Strahovski spiller Romeo Command i «The Tomorrow War». Foto: Amazon Studios Sommerlig spenningsfyll Til tross for manusets svakheter, er det likevel ingen tvil om at underholdningsfaktoren er høy. Chris Pratt bygger videre på sin popularitet med en figur som ikke er helt ulik «Starlord» i «Guardians of the Galaxy»-filmene, bare et par hakk mer seriøs. Det assisterende ensemblet gjør sitt beste for å understøtte historien med både alvor og komikk, der J.K. Simmons representerer det første som Dans fremmedgjorte far og Sam Richardson det siste som den uerfarne soldaten Charley. Filmens hjerte er kontakten som oppstår mellom Dan og Romeo Command, men selv om Yvonne Strahovski er god når hun viser sjelesårene bak den tøffe offisersmaska, er det ikke fritt for at personlighetene deres forsvinner litt i kavalkaden av velgjorte og effektfulle spenningstopper. «The Tomorrow War» har det som skal til for å være sommerlig spenningsfyll, men er en lettkonsumert film som det holder å se bare én gang.

Om FILMEN The Tomorrow War

Slippdato: 02.07.2021

Regi: Chris McKay

Utgiver: Amazon Studios

Originaltittel: The Tomorrow War

Aldersgrense: 16

Sjanger: Action, Sci-fi, Skrekk



