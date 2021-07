PÅ KINO 2. JULI 2021: Bare et par måneder etter at «Et glass til» vant den internasjonale Oscar-prisen, kommer nok en god dansk film med Mads Mikkelsen i en sterk hovedrolle. Også denne gangen handler det om menn med vaklende følelsesliv, men bortsett fra det, er «Rettferdighetens ryttere» en helt annen type film.

Den er nemlig tuftet på den klassiske hevnfilmen, der voldsomme handlinger rettferdiggjøres på et heller tynt, moralsk grunnlag, men skaper likevel sympati og forståelse for figurenes valg.

Regissør og manusforfatter Anders Thomas Jensen («Blinkende lykter», «De grønne slakterne», «Adams epler»,) har prestert en kraftfull film som er like hard og vond som den er myk og morsom, og Mads Mikkelsen er selvfølgelig fenomenal.

ANMELDELSE: «Werewolves Within» havner på den korte lista over gode filmer basert på dataspill

MISTER KONE OG MOR: Markus (Mads Mikkelsen) trøster datteren Mathilde (Andrea Heick Gadeberg) i «Rettferdighetens ryttere». Foto: Rolf Konow

Hevn etter togulykke

Offiseren Markus (Mads Mikkelsen) vender hjem fra oppdrag i Midtøsten når kona dør i en togulykke, mens datteren Mathilde (Andrea Heick Gadeberg) overlever.

Det gjør også matematikeren Otto (Nikolaj Lie Kaas), som tar kontakt med Markus for å fortelle ham at det statistisk sett umulig kunne ha vært en ulykke. Han har nemlig samlet informasjon som tyder på at det må ha vært planlagt.

Sammen med Ottos kollega Lennart (Lars Brygmann) og hackeren Emmenthaler (Nicolas Bro), starter de sin egen private etterforskning av en beryktet MC-gjeng, og bestemmer seg for å ta hevn over de farlige individene som de mener sto bak togulykken.



Graver dypt i skjebnene

Mange hevnfilmer nøyer seg med å skildre det blodige etterspillet og snakker kun til våre primitive behov og overlevelsesinstinkter. «Rettferdighetens ryttere» handler om mye mer, nemlig om en fraværende fars skjøre forhold til sin datter, og hans motvilje og/eller redsel for å sette i gang en sorgprosess.

Mads Mikkelsen spiller med en imponerende rekkevidde, både som nådeløs hevner og sørgende ektemann, men uten å overdrive noen av ytterpunktene. Stortalentet Andrea Heick Gadeberg («Pakten», «13 måneder») er god som tenåringsdatteren som plutselig blir kastet ut i det store alvoret.

Også Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann og Nicolas Bros figurer har hver sin tragiske forhistorie som gradvis avdekkes og kan forklare deres motiver for å hjelpe Markus til å oppnå en slags rettferdighet.

Filmen er villig til å grave forbausende dypt i deres skjebner, som gjør at handlingen veksler mellom morbid humor og kullsort tragedie, en balansegang Anders Thomas Jensen gjør godt. Han har jobbet med alle de sentrale skuespillerne tidligere, både som regissør og manusforfatter, og kjenner åpenbart deres styrker.

ANMELDELSE: «Fast & Furious 9» er en fartsglad og skamløs popkorn-film

VÅPENTRENING: Emmenthaler (Nicolas Bro), Otto (Nikolaj Lie Kaas), Lennart (Lars Brygmann) og Markus (Mads Mikkelsen) i «Rettferdighetens ryttere». Foto: Rolf Konow

Brutale konsekvenser

«Rettferdighetens ryttere» forsøker ikke å være en realistisk film. De digitale etterforskningsmetodene og de resulterende voldshandlingene er godt plassert innenfor sjangerens frigjørende rammer.

De menneskelige motivene, intensjonene og kostnadene er imidlertid klare og åpenbare. Man trenger ikke ha sympati for det Markus, Otto, Lennart og Emmenthaler gjør, men man kan like fullt ha en forståelse for hvordan de har kommet dit.

Filmen handler like mye om hvordan de har havnet i den moralske gråsonen som hva de faktisk foretar seg der. Konsekvensene er både harde, brutale og blodige, men «Rettferdighetens ryttere» er samtidig en varm film om sorg, forsoning og livets tilfeldigheter. Resultatet er nok en dansk fulltreffer!