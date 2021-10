PÅ NETFLIX FRA 22. OKTOBER: Konspirasjonsteoriene er sanne. Det er en Deep state som trekker i trådene i USA, og som jobber for en skjult elite av øglemennesker som prøver å ta over verden.

Det er premisset for «Inside Job», en animert arbeidsplasskomedie hvor vi følger gjengen som jobber med å holde kontroll på alt fra kloner, hemmelige månekolonier, drapsglade presidentroboter og noen blodtørstige sjefer.

Har du sett mye «South Park», «Archer», «Futurama» og «Rick and Morty», er det lite som overrasker her – verken når det gjelder visuell galskap, satire eller groviser.

Men digger du denne typen selvtilfreds og referansestappet metahumor, så får du her et oppdatert og solid laget påfyll fra serieskaper Shion Takeuchi («Gravety Falls» og «Disenchantment»).

ANMELDELSE: Reservation Dogs – En sorthumoristisk serieperle

GENIAL OG SMÅSTRESSET: Reagan Ridley (Lizzy Caplan) er vår hovedperson. En genial, men lite sosialt oppegående, forsker som må sjonglere jobb, egne ambisjoner, verdensfred og en alkoholisert far. Da er det jo greit med ekstra armer. FOTO: Netflix

Konspirasjoner er hardt arbeid

På Cognito, Inc. har de ansatte travle dager med å kontrollere verden – uten å bli oppdaget. Vår hovedperson er Reagan Ridley (Lizzy Caplan). Hun er et ambisiøst geni som fikser verdensproblemer, prøver å hindre sin pensjonerte far fra å avsløre skyggeregjeringen og drømmer om å ta over selskapet.

Hun jobber sammen med et team av typete typer som med hvert sitt spesialområde skal unngå PR-kriser, militære kriser og slette minnene til folk som vet for mye. Her jobber også mannen som skjøt John F. Kennedy, samt en kloneekspert med veggen full av viktige kjendiser.

Gjennom ti episoder må gjengen løse utfordringer som spenner fra frustrerte «flat earth»-terrorister som krever å få se jordens ende, til en superskurk som bor i en vulkan.

ANMELDELSE: James Bond: No Time to Die – Går ut med æren i behold

Noen episoder treffer godt med både poeng og popkulturelle godbiter, men det sprudler ikke akkurat av serien når James Bond, E.T. og 80-tallets vennskapskomedier brukes som rammefortelling for enkle parodier. Det kreves mer for å skille seg ut blant animerte satireserier.

Men selv bunnivået her er av grei frossenpizzasort, og produksjonskvaliteten er gjennomgående god. Stemmeskuespillet er levende, med stjerner som Christian Slater, Lizzy Caplan, Clark Duke og John DiMaggio i ledende roller. Og det visuelle universet er tydelig og effektivt, selv når det fylles til randen av elleville kreasjoner, kroppsvæsker og kaotiske utbrudd.

ANMELDELSE: Midnight Mass – Skrekkelig god religionskritikk

FACE OFF: Det er sjangertradisjonen tro rikelig med popkulturelle referanser i denne animerte halvtimeskomedien. Nicolas Cage og John Travolta får en liten hilsen fra operasjonsbordet. FOTO: Netflix

For snill til å smelle

I en verden hvor konspirasjonsteorier er et stadig økende problem, er dette en serie som er overraskende lett i budskap, systemkritikk og tonefall.

Selv om «Inside Job» gjør narr av QAnon, tar livet av kjente selskapsledere, tuller med kjendiser og lar Netflix få passet påskrevet for sin forslitte nostalgimelking, så oppleves kritikken for forsiktig og harmløs til å virkelig smelle.

Samfunnsbrodden suser stort sett inn allerede vidåpne dører, og det hele er pakket inn i så mange metalag at serien fremstår mer opptatt av å være smart enn å være vesentlig.

Det er synd, for vi kunne trenge en serie med frisk satire, skarpt blikk og dristig fjas som evnet å smadre noen glasstak for å gi reell innsikt i mekanismene bak de politiske konspirasjonsteorienes vekst og vesen.

Behovet er ikke like presserende for nok en halvtimeskomedie som kombinerer arbeidsplassens klassiske konflikter med drapsroboter og familieproblemer.

Men for alle oss som har plass til flere humreverdige grovheter på sofatimeplanen, så er «Inside Job» en serie vi lett kan kose oss og koble greit av til. Og det er vel kanskje akkurat det Netflix og Deep State vil..

«Inside Job» har premiere på Netflix den 22. oktober. Anmeldelsen er basert på alle 10 episodene.