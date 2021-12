PÅ NETFLIX FRA 29. DESEMBER: «Folk med angst» er en snodig blanding av krim, tullete komedie, nordisk sosialrealisme og hjertevarmt drama. Det sjangerspriket gjør at den blir litt smal i stilen, men den svenske Netflix-serien finner sin rytme og lykkes godt med det den prøver på.

På overflaten er det en tragikomisk fortelling om den ganske så klønete etterforskningen av et bankran som ender i et gisseldrama oppunder nyttårshelgen.

Under overflaten er dette en menneskelig, sår og sorthumoristisk skildring av et Skandinavia hvor firkantete regler og samfunnsnormer kan få brutale konsekvenser for oss som lever her.

Serien er bygd på Fredrik Backmans («En mann ved navn Ove») bok med samme navn, og regissør Felix Herngren («Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant») har bygd opp situasjoner og tematiske tråder på en måte som både underholder og berører.

Alt holdt i krimmysteriets veldig enkle rammefortelling, krydret med rollefigurer som gir humør og litt håp oppi all den hverdagsgrå fortvilelsen.

FAR OG SØNN POLITI: Jack (Alfred Svensson) og hans far Jim (Dan Ekborg) får plutselig et bankran og et gisseldrama i fanget. Det setter i gang en meget merkelig etterforskning – med både humor, skråblikk og stor medmenneskelighet. FOTO: Netflix

Visningsleiligheten som utstillingsvindu

Det er 30. desember. Et bankran går skeis, og den maskerte ranerens flukt ender i en visningsleilighet hvor potensielle boligkjøpere blir holdt som gissel.

Politimannen Jack (Alfred Svensson) blir oppslukt av å løse saken. Men verken hans politikollega Jim (Dan Ekborg) eller de mange vitnene er spesielt interessert i å hjelp til.

«Det er menneskelig å feile. Guddommelig å tilgi.» Den klisjeen kommer som en replikk i serien, og det er i spennet mellom regelbruddet, omstendighetene og konsekvensene at «Folk med angst» fester sine stemninger.

Visningsleiligheten blir på mange måter et utstillingsvindu for flere elementer av samfunnskritikk og skjebner.

Her får vi møte folk som går særdeles kynisk til verks for å komme seg opp og frem på boligmarkedet. Finanskrisens harde konsekvenser bakes inn i leilighetens historie. Og vi ser hvordan det skandinaviske systemet er godt rigget for å gagne dem som allerede har mye, og hvor lett det er å straffe dem som har lite.

Alt er vevd sammen på ganske elegant vis. Og selv om tematikken skifter fra nære blikk på enkeltskjebner, til større samtaler om hvordan vi egentlig har bygd våre regelverk, så henger handlingstrådene og stemningene sammen i en rekke vemodige skråblikk.

TREKKER NOEN KANINER OPP FRA HATTEN: Det smått absurde er aldri langt unna i denne svenske Netflix-serien, men det rare har en forklaring – ofte en litt vemodig en. FOTO: Netflix

Fin nyttårsserie med mye nestekjærlighet

Jeg tar meg i å la tankene streife innom den svenske filmkunstneren Roy Anderssons («Du levande» og «Om det uendelige») underveis i «Folk med angst». Netflix-serien låner noen triks fra det vemodige skråblikkets mester, og det blir til scener som treffer meg rett i smaksløkene.

De hverdagslige absurditetene får god plass, enten det er en kaninkledd visningsdeltager, en politimann med frisøren på slep eller et ektepar som krangler fra hver sin side av garasjeporten.

Regissør Felix Herngren er langt ifra like kompromissløs og skarp som sin kollega, og her er det noen drypp av sentimentalitet som ligger nærmere Hollywoods «feelgood»-mal enn Anderssons absurde hverdagsgråhet. Men Herngren klarer å kombinere disse artige scenene med en gjennomgående sosialrealisme som viser genuin omsorg for menneskene som havner i storsamfunnets skvis.

Dette bankende hjerte for medmenneskeligheten gjør «Folk med angst» til en serie som fenger meg med sine poengterte observasjoner og rause perspektiver rundt straffbare handlinger.

Det er ingen stor og oppslukende historie her, og serien kan nok bli litt for mild, vinglete og rar for et publikum som forventer tydelig krim eller tydelig komedie. De stadige avhørene blir også et litt stivt grep som rammefortelling utover i de seks episodene.

Men «Folk med angst» er en nyttårsserie som er kledelig rik på nestekjærlighet. Jeg liker rollegalleriet godt, og det er en leilighetskrimkomedie som byr på flere rom for ettertanke.

«Folk med angst» har premiere på Netflix 29. desember. Anmeldelsen er basert på alle 6 episodene.