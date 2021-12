PÅ HBO MAX FRA 5. DESEMBER 2021: Det merkelige universet der «fremvandrere» fra fortiden dukker opp i Oslofjorden, er tilbake i en ny sesong av den norske HBO-serien «Beforeigners».

Der den første sesongen var god, men innledningsvis sleit med å etablere tonen for serien, sitter dette fra første sekund denne gangen.

Krim, drama og komedie – det svinger av den skrudde sjangermiksen. Og gjensynet med Nicolai Cleve Broch og Krista Kosonen i rollene som umake politipartnere er herlig.

Jeg storkoser meg med sesongens krimmysterium, som lefler med en kjent seriemorder fra 1800-tallet. Jeg lar meg engasjere av konspirasjonen vi så tegn til i første sesong, og jeg flirer høyt av humoren, som er full av humør og snert.

Sesong to av «Beforeigners» er rett og slett skikkelig underholdende!

(Her følger lette spoilere fra sesong én, samt noen avsløringer om handlingen i sesong to.)

GLEDELIG GJENSYN: Nicolai Cleve Broch er tilbake som politietterforskeren Lars i sesong to av «Beforeigners». FOTO: Lars Olav Dybvig / HBO Max.

En skygge fra fortiden

Det har gått et par måneder i tid mellom første og andre sesong når vi plukker opp tråden med Lars (Nicolai Cleve Broch) og Alfhildir (Krista Kosonen). Førstnevnte forsøker å holde seg rein, mens sistnevnte har begynt å få noen søvnproblemer som kan minne om det som på fagspråket heter «temporal søvnforstyrrelse».

Lars er ikke helt friskmeldt etter rusmisbruk og paranoia, men blir hyret inn som ekstern konsulent når en ny drapssak med fremvandrerkvinner dukker opp. Og sammen med Alfhildir og hennes nye partner Wenche (Ragnhild Gudbrandsen) må de løse det som ser ut til å være en internasjonal drapssak.

Men når etterforskningen leder dem inn på spor av den gamle seriemorderen Jack the Ripper, må Lars passe på at han ikke nok en gang blir stemplet som en paranoid gærning av politiledelsen.

VIKINGKONGE: Tobias Santelmann er helt nydelig i rollen som Olav Haraldsson i sesong to av «Beforeigners». FOTO: Lars Olav Dybvig / HBO Max.

Kosonen er en stjerne!

Verdenen serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin har laget med «Beforeigners» er et rart og morsomt sted å være. Nå som serieuniverset har fått satt seg skikkelig, har de enda mer rom for å leke seg innenfor rammene. Det er virkelig en gøyal reise å være med på.

Dynamikken mellom Krista Kosonen og Nicolai Cleve Broch, som allerede var god, er enda bedre denne gangen. Jeg kjenner at dette er en duo jeg godt kan se mange sesonger av, for etter hvert som Lars og Krista lærer hverandre bedre å kjenne, blir jeg som seer også mer og mer glad i dem.

Jeg er heller ikke lei humoren som ligger i problemene en moderne vikingkvinne stadig må stri med i møtet med hverdagen, og Krista Kosonen har fantastisk god komisk timing i disse situasjonene.

«Skjønner du, jeg har blitt et jævla geni», utbryter Alfhildir på et tidspunkt i serien. Og jeg vet ikke om Krista Kosonen er et geni, men en jævla stjerne, det er det ingen tvil om at hun er.

I tillegg stifter vi bedre bekjentskap med Tobias Santelmann, i rollen som fremvandrerinfluenceren Olav Haraldsson – også kjent som tidligere konge av Norge og mannen som kristnet landet.

Her er det noen møter mellom barsk vikingkonge og norsk byråkrati, som er helt nydelige å være vitne til. Hva som hadde skjedd om virkelige historiske skikkelser hadde dukket opp i vår tid, er et tankeeksperiment som er morsomt å utforske, og som både serieskaperne og Santelmann løser svært godt.

Santelmann tar seriens komiske elementer til nye høyder og får meg til å le høyt i sofaen. Samtidig klarer han også å virke troverdig som vikingkonge innenfor seriens tilskrudde univers.

MYSTISK: «Vår tid er Nå»-skuespiller Hedda Stiernstedt, dukker opp som mystisk seidkvinne i sesong to av «Beforeigners». FOTO: Lars Olav Dybvig / HBO Max.

Kunne tatt seg bedre tid

Det er mange elementer som skal veves sammen i sesong to av «Beforeigners», og sesongen kunne gjerne hatt et par episoder til for å vie noen av rollefigurene litt mer plass.

Innledningsvis haster serien litt for fort forbi noen av konspirasjonstrådene som ble lagt ut i sesong én. Og selv om de blir plukket opp og vevd godt inn i historien etter hvert, merker jeg at konspirasjonsteorifanen i meg vil at de skal få enda litt mer plass.

Og det er sikkert andre ting jeg kan småpirke på, som for eksempel kjøretid fra Oslo til Trondheim, eller politietterforskere som forklarer politietterforskning til andre politietterforskere, men det gidder jeg ikke, for jeg koser meg såpass mye.

Etter hvert som sesongen skrur seg til blir det også et større fokus på seriens science fiction-elementer. Så etter å ha sett fem av seks episoder er jeg derfor veldig spent på hvor dette skal ende!

«Beforeigners» ser du på søndager på HBO Max fra 5. desember.