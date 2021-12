PÅ VIAPLAY FRA 26. DESEMBER: Viaplay-originalen «Wisting» er tilbake med en ny velspilt sesong med forfatter Jørn Lier Horsts populære politihelt i hovedrollen.

Manuset er basert på boken «Illvilje» (2019), og denne gangen er det en dømt seriemorder, spilt av Odin Waage («Rådebank»), som rømmer og må jaktes av William Wisting (Sven Nordin).

Sesongen starter lovende med høyt spenningsdriv, typete typer og en kløktig etablering av flere konflikter – både profesjonelle og personlige.

«Wisting» svinger godt som sjangerunderholdning med flere fengende detaljer og mye ytre dramatikk, men sesong 2 får ikke helt ut potensialet som etableres i den medrivende starten på historien. Vi kommer ikke ordentlig under huden på verken ondskapen som tematiseres eller selve etterforskningen.

ANMELDELSE: Beforeigners S02 – Dette er skikkelig gøy!

STERK HOVEDROLLE: Sven Nordin leverer en helstøpt etterforsker som William Wisting. Han er lett å like som hardtarbeidende politimann som stadig får vanskelige kort på hånda – både på jobb og på privaten. FOTO: Viaplay

Seriemorderjakt blant hus og hytter

Tom Kerr (Waage) er dømt for flere makabre drap, men politiet mistenker at det finnes enda flere lik der ute. De går derfor med på å la Kerr bli med ut i skogen utenfor Larvik, for å vise hvor enda et offer skal ligge begravd.

Det viser seg å være opptakten til en nøye planlagt flukt. En flukt som også indikerer at Kerr kan ha hatt en medsammensvoren.

Med dette utgangspunktet blir både Wisting, Kripos (Kyrre Hellum), den originale drapsetterforskeren (Hallvard Holmen) og Wistings journalistdatter(Thea Green Lundberg) involvert i en etterforskning hvor det dukker opp flere lik og flere mistenkte.

ANMELDELSE: Don’t Look Up – Sylskarp samfunnssatire som svir skikkelig

Trygve Allister Diesen («Red», «Det tredje øyet ») er en dreven regissør og manusforfatter som kan krimfaget meget godt, og han leverer gjennomgående høy kvalitet på seriehåndverket i «Wisting».

Her er det humoristiske detaljer, elegante overganger, guffen noir-estetikk, stolsmadrende slagsmål, menneskelig drama og gode episodeavslutninger.

Men selve krimplottet blir litt distansert for oss i sofaen. Både når det gjelder å ta inn over seg motivasjonen og uhyggen som ligger i seriemorderens ugjerninger, og når det gjelder måten etterforskningen skildres og utvikler seg.

Det blir aldri det helt store drivet i måten spor, politiarbeid og oppdagelser presenteres. Og måten brikkene litt for tilfeldig faller på sine plasser, engasjerer ikke som et grublegodt detektivpuslespill.

ANMELDELSE: Kastanjemannen – Nordisk noir på full guffe

FENGENDE ROLLEGALLERI: Veronica (Evelyn Rasmussen Osazuwa) og Nils (Mads Ousdal) er to av politikollegaene til Wisting som sørger for god hjelp og flere gode scener med sitt etterforskningsarbeid. FOTO: Viaplay

Påskekrim til jul

Sven Nordin leverer en helstøpt etterforsker som William Wisting. Han spiller nyansert og troverdig i den velbrukte krimhovedrollen som dedikert politimann med manglende forståelse for normal arbeidstid.

Det er en rollefigur som lett kan bli en vandrende klisje, men Nordin mykner kantene, gjør seg sårbar og spiller en lun og oppriktig politimann som både er godt TV-selskap og lett å heie på.

Odin Waage er sesongens andre store stjerne, og han gir sesongen en frisk start. «Rådebank»- og «Julestjerna»-skuespilleren har en umiddelbar karisma som sympatisk fyr, til tross for eventuelle laster og karakterbrister hans rollefigurer måtte ha. Det gjør det veldig spennende når han her spiller noe så bekmørkt som dømt seriemorder, og jeg liker måten Waage etablerer rollefiguren. Men denne kontrasten kunne blitt enda mer fengslende hvis serien hadde tatt seg mer tid til å komme under huden på Tom Kerr, og den ondskapen som det legges opp til at skal utforskes i denne sesongen. Jeg skulle derfor gjerne sett at Waage fikk større plass i denne sesongen.

Det samme gjelder Evelyn Rasmussen Osazuwa, som entrer serien som Veronica – en ny politikollega for gjengen i Larvik. Hun har sammen med Mads Ousdals rufsete rollefigur, Nils Hammer, noen kule konfrontasjonsscener med lokal forbryterfauna. Jeg håper hun blir med videre til den kommende sesong 3.

Stig Henrik Hoff og Kyrre Hellum leverer sjangergode biroller, som henholdsvis sørgende far og nevemagnet fra Kripos. Og Matrix-stjernen Carrie-Anne Moss (som spilte FBI-etterforskeren Maggie Griffin i sesong 1) dukker også opp på rulleteksten.

ANMELDELSE: The Matrix Resurrections – En film man nødig vil gå glipp av

Noen av birollene i sesong 2 blir i overkant karikerte etter hvert som etterforskningen trenger nye mistenkte og nye konflikter, og jeg ergrer meg over at manuset gjør en del litt for overdrevne valg og løsninger for å skru opp temperaturen.

Men den typen innvendinger er også begrunnet i hva slags type krimserier og etterforskningsmetoder man liker, og her sikter «Wisting» på et publikum som liker handlingsdrevene løsninger og velbrukte spenningstriks.

Viaplay har på ganske kort tid bygd ut et innholdsrikt bibliotek av originale skandinaviske krimserier som blander lett gjenkjennelige kvaliteter fra «nordisk noir»-sjangeren med Hollywood-inspirert underholdningskrim med bred publikumsappell.

På den innholdslisten er «Wisting» en av de aller beste Viaplay-originalene. Og alle som liker småmakaber påskekrim med innslag av action, får i år en ekstra julekrim å nyte fra sofaen.

«Wisting» sesong 2 har premiere på Viaplay 26. desember. Alle fire episodene slippes samtidig. Sesong 3 (basert på boken «Nattmannen») kommer trolig til påsken 2022.