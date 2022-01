PÅ VIAPLAY FRA 30. JANUAR: «Ida tar ansvar» er en morsom, sår, vond og passe snål dramakomedie som tør å være forfriskende annerledes i måten den gyver løs på aktuelle samfunnstraumer med sorthumoristisk situasjonskomikk og en leken form.

Historien er basert på Kjersti Halvorsens roman med samme navn, og handler om psykologistudenten Ida. Hun er generelt engstelig, og får store utfordringer når hun tror hun kan ha blitt kjent med en som potensielt kan gjennomføre en skoleskyting.

Elli Rhiannon Müller Osborne er glimrende i hovedrollen, og birollegalleriet sprudler av sultne skuespillere som har lyst til stjele scener.

I tillegg krydres serien med minneverdige gjesteroller av Renate Reinsve («Verdens verste menneske»), Bartek Kaminski (Kampen for tilværelsen) og Trine Wiggen («Kampen for tilværelsen).

Det er en serie som treffer smaksløkene mine med lavmælte indiefilmstemninger, treffsikre skråblikk og sterke høydepunkt. Og det er en serie som strutter av talent, lekenhet og kunstnerisk entusiasme.

FULL AV TALENTER: Mohammed Aden Ali (Jonas) og Elli Rhiannon Müller Osborne (Ida) er to av de mange unge skuespillertalentene vi møter i «Ida tar ansvar». FOTO: Viaplay

Idas frykt og ansvarsfølelse

Ny i Oslo, ny i kollektivet og ny på Blindern. Ida er en fersk og forsiktig psykologistudent med en meget aktiv fantasi som bruker mye tid på å uroe seg over ting som kan gå galt.

Folk har jo blitt dyttet ned i sporet på T-banen i storbyer. Men Ida blir kun ranet på banen. Og da hun treffer Wolt-budet Jonas (Mohammed Aden Ali) virker det som ting kan gå riktig bra.

Men så er det Axel (Arthur Hakalahti) da. Han bor i kollektiv med noen venninner, og har brukernavn Accelerator, mange våpen og et kvinnesyn som bekymrer.

På et bakteppe av Youtube-videoer, Reddit-tråder, norske podkastepisoder og Goethes bokklassiker «Den unge Werthers lidelser», henter Ida næring til sin mistanke om at Axel kan bli en farlig incel. Hun kjenner på både frykt og ansvar. Men hva kan Ida gjøre for å hindre at Axel ender opp som terrorist?

Spørsmålene som sirkler og snor seg rundt i magen på «Ida tar ansvar» er både ubehagelige, lunefulle og aktuelle. Og det tematiske alvoret smyger seg elegant til overflaten gjennom den mørke og fengende situasjonskomikken.

Serien starter i en leken og ganske lystig tone, men manuset er ikke redd for det bekmørke. Det problematiske får lov til å eskalere, og handlingsutviklingen er av sorten som kverner i vei i hjernegrøten lenge etter at rulleteksten er over.

Samtidig er komedien aldri langt unna. Ofte forløsende, men av og til setter latteren seg fast i halsen.

FLOTT FOTOGRAFERT: Regissør Rikke Gregersen og fotograf Torjus Thesen (som også har begeistret med «Basic Bitch») sørger for at «Ida tar ansvar» har stemningsfulle komposisjoner og at kameraet har en veldig fin fortrolighet med hovedpersonen. FOTO: Viaplay

Har noen fantastiske enkeltepisoder

«Ida tar ansvar» framstår som en serie hvor det i alle ledd er talentfulle folk som verker etter å vise frem hva de kan – og det gir masse energi inn i de korte 20 minutters episodene.

Det virker som manusforfatterne har fått muligheten til å dytte mange av sine gode ideer inn i denne sjangerspreke blandingen. Enkelte av episodene inneholder egne små novellefilmer som fletter seg inn i ytterkanten av handlingen, og gir serien flere kostelige sidespor og en rikere klangbunn.

Regissør Rikke Gregersen og fotograf Torjus Thesen viser begge stor teft i måten de selvsikkert bygger sine scener og motiver. De utnytter TV-rutas intimitet til å skildre sin hovedperson med nærhet og nerve.

Lydsporet er fullt av kule låtvalg som løfter stemningene – fra så forskjellige artister som Kaada, Exploding Head Syndrome, Bob Dylan og Etta James.

Og så er det gledelig å se unge skuespillere som Elli Rhiannon Müller Osborne, Arthur Hakalahti, Mohammed Aden Ali, Karin Klouman, Gaute Berg Næss og Sofia Tjelta få spillerom til å gå helhjertet inn for å få mest mulig ut av sine rollefigurer.

Serien er litt ujevn i stilen, og det er ikke alltid toneskiftene sitter helt. Personlig kan jeg styre meg for den mest sketsjbaserte delen av komedien. Hvor blant annet innovativ matlevering står i fokus. Men jeg liker veldig godt at serien bare kjører på med all sin kreative skapergnist.

Og denne nysgjerrige og utforskende sjangermiksen skaper noen veldig gode episoder.

Spesielt episode sju er en real norsk serieperle, hvor kortfilmkunst, stolkantspenning og humor bakes sammen på nydelig vis.

«Ida tar ansvar» har premiere på Viaplay søndag 30. januar. Hele sesongen slippes samtidig. Anmeldelsen er basert på alle 8 episodene.