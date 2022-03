PÅ TV 2 PLAY OG C MORE FRA 1. MARS: «Catch and Release» er et krimdrama med gode ingredienser, som dessverre blir en vassen og lunken etterforskningssuppe.

Laksefisketurismens påvirkning på et lite lokalsamfunn, overgrep mot unge jenter og bekmørke gamle hemmeligheter er spennende utgangspunkt for den historien serieskapere Kristine Berg og Arne Berggren forteller gjennom åtte episoder.

Dessverre får de lite ut av dette aktuelle og grufulle bakteppet, og serien klarer ikke å gripe verken som spenningskrim eller bygdedrama.

Tempoet er tregt. Konfliktene er ofte kunstige. Handlingen er forutsigbar. Dialogen er stokk stiv. Og manuset får aldri de ulike handlingstrådene – om politi, næringsliv, helsevesen, barnevern, bygdedyr, rasisme og religion – til å svinge samstemt og løfte tematikken til mer enn veldig enkel krimføde.

Morderjakten tar seg litt opp i de to siste episodene, så TV-tittere med stor krimappetitt og stor sofatålmodighet får noen velkjente sjangergleder mot slutten.

HALTENDE ETTERFORSKNING: Etterforskningsleder Kaare Kvitberg (Espen Mauno) og den ferske betjenten Filippa Witt (Mathilde Sofie Henriksen) klarer ikke å gjøre «Catch and Release» til en krim som griper oss med politiarbeidet. FOTO: C More, Shuuto Arctic

Blir for vagt og gåtefullt

En antatt fiskeulykke blir til en drapssak da den pensjonerte kommunelegen i laksebygda Svartfoss blir funnet i elva – med hagleskudd i ryggen.

Den lokale lensmannen Kaare Kvitberg (Espen Mauno) ser etter enkle svar og en rask oppklaring. Men den døende politiveteranen Irja Lantto (Anitta Suikkari) ser muligheten til å endelig finne roten til all ondskapen i bygda.

Og hun er ikke den eneste som nøster i tråder. Den nyinnflyttede betjenten Filippa Witt (Mathilde Sofie Henriksen) finner spor som peker i retning utleiehytter for rike laksefiskere. Og helsearbeideren Chris Henriksen (Bhkie Male) er bekymret for flere av de unge jentene i bygda.

Som krimdrama gaper serien bredt i spennet mellom familiedrama, bygdedrama, nordisk noir og mystisk utkantkrim.

Her er det litt «Twin Peaks»-ugler mellom tømmerstokkene i måten Irjas intuisjon ser bortenfor de opplagte spørsmålene. Men det særpreget må vike plass etter hvert som Kripos blir koblet inn, og både etterforskningen og skurkene blir mer sjangerordinære.

Serien er også full av antydninger til komplekse sammenhenger og tilløp til systemkritikk. Men selv om samfunnsproblemene og perspektivene er mange, så klarer ikke miljøskildringene og dialogen å ta tak i tematikken. Det etableres, men utforskes ikke.

Spørsmålene er som regel ikke mer nysgjerrig enn «skjuler du noe?» og «hva er det som foregår?». Og ved å insistere på å holde både rollefigurer og handlingstråder kunstig gåtefulle og vage, i et såpass uoriginalt og forutsigbart krimlandskap, så blir dette til tider en utmattende seig seeropplevelse.

Det blir også vanskelig å bry seg ordentlig om menneskene i historien, når det blir viktigere å holde dem mystiske enn å la oss bli kjent med dem som engasjerende figurer.

FLOTT UTSIKT: Kripos-etterforsker Anders Ødegård (Jesper Malm) synes det blir litt mye fjell, men naturbildene gir en særegen og billedskjønn smak til denne krimserien. FOTO: C More, Shuuto Arctic

Får meg aldri på kroken

Som krimseriene «Elven» (2017) og «Outlier» (2020), er dette en serie skapt av Kristine Berg og Arne Berggren i TV-selskapet Shuuto Arctic, og produsert i Nord Norge.

Og i tillegg til at «Catch and Release» styrker et voksende produksjonsmiljø langt unna hovedstaden, så er det flere ting å glede seg over i denne serien.

Serien er spilt inn i Målselv, noe som gir serien en naturskjønn ramme med luftige fjellutsikter, ektefølte eksteriørscener og et annet visuelt særpreg enn den noir-paletten som ofte kjennetegner de mer byfokuserte skandinaviske krimseriene. Elven, fjellene og skogen blir også effektivt brukt for å gjøre bygda Svartfoss til et stort og isolert sted hvor skudd og skrik kan drukne i naturens ro.

Det er også flere skuespillere som viser seg frem. Det er sann en glede å se Anitta Suikkari på skjermen. Hun løfter en litt uforløst rollefigur med et uttrykksfullt portrett av den døende og dedikerte Irja.

Mathilde Sofie Henriksen vokser seg også bedre og bedre i rollen som Filippa Witt. Hun får lite å spille på i seriens første halvdel, men hun får etter hvert gjort Filippa til en sympatisk etterforsker det er lett å heie på.

Cora Karlberg og Zoe Winter-Hansen gjør seg også bemerket med godt skuespill i to mindre roller. Og så er det gledelig å se artist Aggie Peterson på TV igjen. Hun har en tilstedeværelse som umiddelbart gjør rollefiguren Marie Meyer interessant.

Jeg applauderer virkelig serieskaperne Berg og Berggrens vilje til å fortelle historier med lokal smak fra nye TV-steder med troverdige kulisser og unge skuespillertalent. Det må til for å fornye, utfordre og gi originalitet til et ganske så opptråkket nordisk krimlandskap.

Men for å bli noe mer enn sjangerpåfyll til strømmetjenestene, så trengs det en skarpere manuspenn. «Catch and Release» har noen gode tilløp, men får meg aldri på kroken.

«Catch and Release» har premiere på C More og TV 2 Play 1. mars. Serien hadde norgespremiere eksklusivt hos TV-distributøren Altibox i desember 2021. Anmeldelsen er basert på alle 8 episodene.