PÅ DISNEY+ 11. MARS 2022: De nærmest skamløst talentfulle filmskaperne i animasjonsgiganten Pixar har alltid hatt en eksepsjonell evne til å fortelle eventyrlige historier basert på menneskelige følelser, opplevelser og erfaringer (sjekk for eksempel ut «Se opp!», «Innsiden ut» og «Sjel»). Det er også tilfellet med deres nyeste film, der det store stikkordet, selv om selve ordet aldri nevnes, er mensen. Det er en vilter, leken og oppfinnsom historie, som også berører de store emosjonelle kontrastene som jenter i puberteten kan oppleve, og det potensielt eksplosive forholdet mellom mødre og døtre. Regissør Domee Shis eget manus, skrevet sammen med Julia Cho og Sarah Streicher, gir et klart bilde av prøvelsene, utfordringene og ritualene enhver ungdomsjente må gjennomgå, og hvordan det skaper friksjon og forvirring når et barn begynner å ane konturene av sitt eget voksenliv. At Pixar makter å lage morsom og medrivende underholdning om mensen, er nok et bevis på deres briljante egenskaper som historiefortellere. ANMELDELSE: «Red Rocket» er en kanonfilm med røff humor og drøye beskrivelser EMOSJONELT KAOS: 13 år gamle Meilin forvandles til en stor, rød panda når hun får mensen i «Rød». Foto: © 2022 Disney/Pixar. All Rights Reserved. Blir stor, rød panda Hovedpersonen er 13 år gamle Meilin (stemmelagt av Rosalie Chang/Hennie Horn Hynne), som er ei kvikk og sosial jente i Toronto, Canada. Hun er lidenskapelig opptatt av både skolegangen og fritiden, som ofte tilbringes med venninnene Miriam (Ava Morse/Nora Gjestvang), Abby (Hyein Park/Vilja Stensrud) og Priya (Maitreyi Ramakrishnan/Lea Undall). Samtidig er hun bundet til sin strenge og konservative mor, Ming (Sandra Oh/Emilie Christensen), som er svært opptatt av å videreføre kinesiske verdier og tradisjoner i byens eldste tempel, som familien driver. Noe stort er imidlertid i ferd med å skje med Meilins kropp. Hun får mensen for første gang, manifestert som en stor, rød panda som skaper et vanvittig kaos, både ute og hjemme. Denne forbannelsen kan bare fjernes gjennom et spesielt ritual ved neste røde måne, men timingen er ekstremt dårlig, for samtidig skal Meilin og venninnenes drømmegutter i boybandet 4-Town spille konsert i byen.

Fargerik og sjarmerende figur Meilins forvandling til den store, røde pandaen skaper mange hysteriske forviklinger og visuelt spenstige situasjoner som vil underholde barn, selv om de kanskje ikke helt og fullt vil forstå symbolikken. Seere fra tenårene og oppover vil selvsagt se hvordan pandaen representerer Meilins frykt og usikkerhet i forhold til forandringene i sin egen kropp, og hvordan hun fylles av nye ukjente følelser og behov som nærmest skriker ut. Historien lykkes i å gå den hårfine balansegangen mellom ytre komikk og indre beskrivelser som aldri går ut over den emosjonelle slagkraften, men heller forsterker den. Meilin er en herlig fargerik og sjarmerende figur som man umiddelbart trykker til sitt bryst, samtidig som også den strenge morens motivasjoner etter hvert trer klarere frem, og man forstår filmens underliggende tematikk om hvordan døtre er produkter av sine mødre gjennom flere generasjoner. ANMELDELSE: «The Adam Project» er en ganske blek kopi av bedre filmer PINLIG: Moren Ming oppdager Meilins dagbok i «Rød». Foto: © 2022 Disney/Pixar. All Rights Reserved. Susende god underholdning Historien i «Rød» er lagt 20 år tilbake i tid, kanskje delvis for å tilpasse seg 2000-tallets boyband-hysteri. Billie Eilish og Finneas O’Connor har komponert flere fengende 4-Town-låter som kunne vært hentet rett fra katalogene til både N’Sync og Backstreet Boys. Den viktigste motivasjonen kan ha vært å gjøre det lettere for dagens småbarnsmødre, som kanskje var tenåringer den gangen, å relatere seg til de tidløse båndene mellom mødre og døtre, og se filmen i kontekst av forholdet til sine egne barn. «Rød» har noen nydelige skildringer av kjærligheten Meilin har til sin mor, men også hvordan den settes på prøve når hun får mensen, overgangen fra barn til ungdom skyter fart og den uunngåelige løsrivelsesprosessen er i full sving. Dette har altså Pixar greid å lage susende god underholdning av, med en stor visuell oppfinnsomhet og en fortellerteknisk fremdrift som aldri står stille. Det står respekt av at regissør Domee Shi og resten av staben skildrer alvoret med så mye lek og moro, uten å gå på bekostning av verken historiens eller figurenes integritet.

Om FILMEN Rød

Slippdato: 11.03.2022

Regi: Domee Shi

Utgiver: Pixar/Disney

Originaltittel: Turning Red

Aldersgrense: 9

Sjanger: Animert, Barn, Drama, Familie, Komedie



