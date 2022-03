PÅ NETFLIX FRA 18. MARS: «Svart krabbe» er en krigsfilm som skinner med forseggjorte overflater, men som mangler dybden og nysgjerrigheten som kreves for å bli mer enn en generisk actionfilm om et hemmelig oppdrag bak fiendens linjer.

Basert på Jerker Virdborgs bok med samme navn fra 2002, er filmen satt til en nær fremtid hvor et frossent Europa brenner i krig, og propagandaen er vel så farlig som fiendens kuler.

En høyrisikabel skøytetur over skjærgårdsisens naturvakre og lunefulle refleksjoner, gir filmen et fengende visuelt uttrykk som lyser opp Netflix-skjermen i et dystert og illevarslende fargespill.

Og med kjente navn som Noomi Rapace, Jakob Oftebro, David Dencik, Dar Salim og Ardalan Esmaili på rollelisten, så har regissør Adam Berg fått gode kort på hånden for å spille ut en postapokalyptisk historie som ulmer av ubehagelig aktuelle engstelser.

Dessverre blir historien for vag til å gripe. Manuset jager enkle spenningstopper og slår sprekker flere plasser. Og rollefigurene er ikke skrevet med nok troverdighet og driv til å virkelig få utbytte av de fremragende skuespillerne i hovedrollene.

ANMELDELSE: The Batman – Mørkt og dystert opus med nerve og spenning

NOEN POETISKE MOTIVER: Silhuetter, speilende refleksjoner og effektiv bruk av lyskilder i landskapet gir stemning til flere motiver som spenner fra det naturskjønne til det morbide i «Svart krabbe». FOTO: Johan Bergmark / Netflix

Bak fiendens linjer

Filmen starter med nerve. Caroline Edh (Noomi Rapace) er i bilen med sin datter, og David Bowies «Five Years» brukes for å gi et beskyttende slør av virkelighetsflukt i det vi skjønner at en borgerkrig er i ferd med å rive Europa i stykker.

Noen år senere er Edh askegrå i ansiktet og alene. Krigen herjer, og hun er soldat i en hær som er i ferd med å tape. På grunn av sine ferdigheter på skøyter, er hun kalt inn til en spesialtropp.

Og det er her B-filmplottet gjør sin tidlige entre. Oppdraget er at de skal gå hundre nautiske mil over skjærgårdsisen – bak fiendens linjer – og levere to mystiske pakker til en isolert forskningsstasjon. Pakkene kan snu krigen. Og ekstra motivasjon for vår hovedperson: Hennes datter skal befinne seg på forskningsstasjonen.

ANMELDELSE: Margrete den første – Velspilt kongelig konspirasjonsdrama

De innledende krigsskildringene i urbane landskap, har en gråskitten og realistisk tone som treffer litt ekstra hardt i magen i en tid hvor europeiske byer bombes. Og selv om dette er en sjangerfilm som lener seg på mange av Hollywoods klisjeer, så legger også elementer av filmen opp til litt ettertanke og alvor.

Men Adam Berg og Pelle Rådströms manus klarer ikke å løfte verken det tematiske krigsalvoret, bakgrunnen for konflikten eller interessante personkonflikter ut av den aldeles forutsigbare og sjangerordinære spenningsrammen.

Stilige vinteractionbilder, og tilskrudd dramatikk med tynn is og enda tynnere konflikter, er hele veien prioriteten. Dessverre slår også den enkle underholdningspakken sprekker når den fartsfylte skøytejakten ender i en aldeles rotete sisteakt.

ANMELDELSE: Licorice Pizza – Får nostalgiske hjerter til å banke hardt

TIL Å STOLE PÅ? Jakob Oftebro spiller løytnant Nylund. En militær leder vår hovedperson er meget usikker på om hun har full tillit til. FOTO: Johan Bergmark / Netflix

Skandinavisk stjernelag på hemmelig oppdrag

Med røtter i 80-tallets «gjeng på hemmelige oppdrag»-filmer, er «Svart krabbe» en film som lener seg tungt på at et stjernelag med kjente ansikt skal holde oss engasjerte med litt enkel relasjonsbygging og konflikthåndtering underveis på reisen.

David Dencik («No Time to Die») spiller oberst Raad, som deler ut oppdraget med besk autoritet. Jakob Oftebro («Hamilton») spiller «sjefen vi ikke vet om vi stoler på», med tjukke lag av usympatiske trekk. Dar Salim («Darkland») er den sindige tøffingen Malik, som bare drømmer om fred og sin egen antikvitetsbutikk. Og Noomi Rapace («Lisbeth Salander») har all karismaen og actionferdighetene som trengs for å være vår undervurderte soldathelt, som må trosse alle slags farer i jakten på sin datter.

Dette sterke rollegalleriet sørger for at «Svar krabbe» holder et ok nivå som actionunderholdning for sjangerfansen, men de nordiske stjernene får altså ikke nok å jobbe med til å løfte sine rollefigurer ut av klisjeene.

«Svart krabbe» har premiere på Netflix fredag 18. mars.