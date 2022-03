PÅ APPLE TV+ FRA 11. MARS: Gryende demens, en mulig mirakelkur og en drapsetterforskning under høyt tidspress er blant ingrediensene i «The Last Days of Ptolemy Grey».

Serien er basert på boken med samme navn fra 2010, og det er forfatter Walter Mosley («The Devil in the Blue Dress») selv som har adaptert dette for TV-skjermen.

Samuel L. Jackson, Dominique Fishback og Walton Goggins gir stjernekraft til hovedrollene. Og bakteppet av ensomhet, sosiale problem, rasisme, fattigdom og det enorme vemodet som omkranser et sinn som vitrer bort, gjør dette til en dramakrimfortelling med stor medmenneskelighet.

Dessverre klarer ikke serien å holde alt den lover i den drivende oppbygningen. Den medisinske «sci-fi»-komponenten blir uforløst, og et tidlig klimaks er symptomatisk for en historie som tidvis blir urytmisk fortalt over seks TV-episoder.

Det er som sosialt drama dette beveger. Med godt skrevne og fremførte rollefigurer, såre miljøskildringer og flere rørende scener.

FIN DUO: Samuel L. Jackson og Dominique Fishback spiller godt som to ensomme mennesker som både trenger og finner hverandre i et røft nabolag. FOTO: Apple TV+

Detektiv i egen hukommelse

Ptolemy Grey (Samuel L. Jackson) er i ferd med å bli en person med demens. Hukommelsen svikter stadig, han hallusinerer og leiligheten oversvømmes av uferdige prosjekter. Og da nevøen Reggie (Omar Benson Miller) ikke lenger kommer innom, så kommer han seg heller ikke til butikk, bank eller legekontor.

Men så skinner solen gjennom skylaget. Ved hjelp den hjemløse Robyn (Dominique Fishback) og den mystiske Dr. Rubin (Walton Goggins) kan det være Ptolemy kan huske nok til å få gjort ferdig sine prosjekter.

Han prøver nemlig å finne en gammel skatt han lovte å passe på. Og han tror han egentlig vet hva som har skjedd med Reggie. Samtidig må han kjempe febrilsk mot fallgruvene i sitt eget sinn.

Det er mye sosialrealisme rundt fattigdom og sosiale problem i «The Last Days of Ptolemy Grey». Og det er her serien er på sitt tematisk sterkeste og mest interessante.

Griske familiemedlemmer, kummerlige boforhold, nabolag som forvitrer, medisinske eksperiment og et politi som ikke bryr seg er melodilinjer i en sint og forsonende blues som kjennes ekte ut i sine situasjonsbeskrivelser.

UTTRYKKSFULLE NÆRBILDER: Samuel L. Jackson spiller på et stort register, og får frem mye av seriens emosjonelle slagkraft i måten han spiller ut hovedpersonens kamp for å holde styr på virkeligheten. FOTO: Apple TV+

Samuel L. Jackson viser frem sitt register

Med en engasjerende Samuel L. Jackson i hovedrollen, så er det lett å bli grepet av Ptolemy Greys historie. Hovedpersonens liv favner både den livsfarlige rasismen i et segregert USA på 1950-tallet, og de livsfarlige sosiale problemene som fattige amerikanere lever med i dag.

Jackson har register nok til å gripe både når Ptolemy er et engstelig offer for disse omgivelsene, og han er kul og farlig nok til å bli en fascinerende hevner når Ptolemy setter i gang sin egen rettferdighetsjakt.

I Walton Goggins («Justified») får Jackson en motspiller som innledningsvis er svært lovende som representasjon for storkapital og manglende menneskeverd i det amerikanske samfunnet. Dessverre tar ikke manuset godt nok vare på den lekne, men også bekmørke duellen mellom de to drivende gode skuespillerne.

Samspillet med Dominique Fishback («Judas and the Black Messiah») får heldigvis bedre plass. Her blir det både humørfylt, vemodig og hjertevarmt i det disse to menneskene, som egentlig bare trenger praktisk hjelp av hverandre, også finner hverandre på nydelig vis.

Jeg liker dette velspilte vennskapet i kjernen av serien veldig godt. Det er bare så leit at «The Last Days of Ptolemy Grey» glemmer bort mye av det serien bygger så interessant og bra i første del.

«The Last Days of Ptolemy Grey» har premiere på strømmetjenesten Apple TV+ fredag 11. mars med de to første episodene. Deretter blir det ukentlige episoder.