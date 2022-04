PÅ HBO MAX FRA 26. APRIL: «We Own This City» er et ambisiøst og forseggjort krimdrama basert på virkelige hendelser, som skildrer hvordan tilliten til politiet i Baltimore pulveriseres gjennom flere sentrale hendelser utover 2010-tallet.

Serien er laget av David Simon og George Pelecanos, som begge var blant de sentrale skaperkreftene bak HBO-bautaen «The Wire».

Og selv om denne serien ikke er like gnistrende god som «The Wire», så har den mange av de samme kvalitetene. Og det er mye som ligner når det gjelder skuespillere, toneleier, miljøskildringer og evnen til å vise frem komplekse samfunnsproblem med stor realisme og et engasjerende rollegalleri.

Fokuset er på en korrupsjonsskandale i en av politiets spesialgrupper. Og i bakgrunnen dirrer historien om Freddie Gray, den unge svarte mannen som døde etter en arrestasjon i 2015. En hendelse som satte i gang store protester mot politiet i Baltimore.

«We Own This City» er både provoserende, skremmende og brennaktuell med historiene den forteller. Samtidig som den klarer å løfte blikket og problematisere, forklare og skildre med innsikt.

Serien lar også samfunnskritikken komme tydelig frem. Det stilles noen store og viktige spørsmål ved USAs «krig mot narkotika» – og hvilke konsekvenser en slik retorikk får for forholdet mellom innbyggerne og politiet som skal beskytte dem.

IKKE BARE DÅRLIGE POLITIFOLK: Tray Chaney (som også spilte i «The Wire») og David Corenswet spiller to narkotikaetterforskere som kommer over en større korrupsjonsring i Baltimore-politiet i 2015. Og selv om serien er kritisk mot politiet, viser den også frem hvor vanskelig det er å være politi når tilliten forsvinner. FOTO: HBO Max

Engasjerende systemkritikk

Handlingen foregår hovedsakelig mellom 2015 og 2017 da etterforskningen av en mulig korrupsjonsring i Baltimore-politiet tar form.

Her var det snakk om et system som ble utnyttet på flere områder. Et politisk ønske om høyere arrestasjonstall, og mindre våpen og dop i gatene, ble utgangspunktet for en praksis hvor politiet ble belønnet, med skryt og overtid, for sine pågripelser.

Det var ikke så farlig om saken holdt i rettssalen eller ikke. Det var ikke der resultatene ble målt.

Og betjentene som likte å utøve sin embetsmakt uten særlig med moralske betenkeligheter, fikk da en mulighet til å gjøre nesten hva de ville i Baltimores utsatte nabolag.

Dette skjedde ikke uten eksisterende ukulturer. Og manuset, som er basert på en bok av Baltimore Suns krimjournalist Justin Fenton, er flink til å vise oss hvor komplekse årsakssammenhengene er – og hvordan jakten på enkle løsninger ofte har en tendens til å bli en del av nye problem.

Rollegalleriet er bredt, og det veksles jevnt mellom skitne politifolk, dedikerte politifolk, arrestasjoner, avhør med FBI-agenter, en borgerrettighetsadvokat fra justisdepartementet og bekymrede samtaler rundt ordførerens bord.

Regissør Reinaldo Marcus Green («King Ritchard») holder troverdigheten høy med sine sobre fremstillinger av alt fra intense pågripelser til dialogdrevne kontorscener.

Jon Bernthal («The Walking Dead»), Jamie Hector («The Wire») og Wunmi Mosaku («Lovecraft Country») er alle tre veldig gode i hovedrollene.

Og i et jevnt over meget velspilt birollegalleri er spesielt Darrell Britt-Gibson, i rollen som den korrupte politimannen Jemell Rayam, et karismatisk bekjentskap som kunne gått rett inn i «The Wire».

HØYT OVER GATENE: Borgerrettighetsadvokat Nicole Steele (Wunmi Mosaku) fra justisdepartementet prøver å finne ut hvordan Baltimore-politiet har endt opp med så store problemer. Politisjefen Kevin Davis (Delaney Williams) maler et komplekst bilde av situasjonen. FOTO: HBO Max

Skildrer hvordan tilliten til politiet pulveriseres

«We Own This City» er ikke en krim som prøver å underholde publikum med sine actionscener. Den holder igjen og lar ofte kameraet observere nøkternt. Og serien har en møysommelige form som kan oppleves litt seig og repeterende med stadige tilbakeblikk som viser politiets overtramp.

Men det serien vinner på å holde det såpass nynasert, grundig og realistisk – og det som er seriens stor styrke – er at den får med publikum på sine vesentlige spørsmål. Hvordan og hvorfor kunne dette skje? Og hvilke konsekvenser kan en sånn politiskandale få?

Det er også her serien oppleves relevant utover å bare fortelle om en enkelt politiskandale fra Baltimore.

Politiets tillit er fundamental for vår opplevelse av rettssikkerhet, og «We Own This City» viser hvordan den tilliten kan forsvinne i et samfunn.

En ting er de tydelige problemene med korrupsjon, rasisme og maktmisbruk. Men her synliggjøres også hva en politisk kampanje som «war on drugs» kan gjøre med rettsvesenets menneskesyn, og hvordan politiske prioriteringer og de overordnede verktøyene man gir til dem som skal beskytte og straffe også får store konsekvenser for den tilliten.

Med de perspektivene så løfter serien sine problemstillinger opp fra å bare gjelde spesifikt for en av USAs voldelige storbyer. Og uavhengig av hva man mener er årsaker og virkninger – så er det mye rom for refleksjon når rulleteksten kommer.

«We Own This City» har premiere på HBO Max tirsdag 26. april med ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på alle 6 episodene.