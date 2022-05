PÅ DISNEY+ FRA 20. MAI: Serien «Snipp og Snapp: Redningspatruljen» er et kjært TV- og videominne for mange av oss som vokste opp på 90-tallet. Nå er de to ekornene tilbake i et nostalgidrevet filmcomeback, og igjen er det en sak som må etterforskes og skurker som må fanges.

Den nye «Snipp og Snapp: Redningspatruljen» er en kjapp og leken komedie som tuller med den gamle TV-serien, har rikelig med skråblikk på Hollywoods kjendiskultur og serverer et stemmeskuespillergalleri fra øverste hylle.

Filmen har nok snertne replikker, filmnerdete vitser, artig tegneserievold og treffsikre metakommentarer til å underholde både eldre og yngre Disney-fans. Men den er markant bedre i oppbyggingen enn i avslutningen.

Manuset blir en generisk reise etter hvert som skurken er lokalisert, og da dabber også interessen litt av for filmens mange sleivspark og referanser.

Og selv om mange av de animasjonsfilmrelaterte produktplasseringene har en naturlig og vittig plass i denne verdensbyggingen, så har selvsagt Disney også klart å stappe inn en god del skamløs egenreklame mellom de gode poengene.

FAN OG POLITI: Ellie Whitfield (KiKi Layne) var stor fan av Redningspatruljen da hun var liten. Nå er hun politi og trenger hjelp av sine barndomsidoler for å fange en skurk som kidnapper animasjonsfigurkjendiser. FOTO: Disney Enterprises, Inc. © 2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Saken med å redde Monty

Dette er en metafilm som forteller tilblivelseshistorien til Snipp og Snapp som en «bak kulissene»-historie.

Her er Snipp (John Mulaney) og Snapp (Andy Samberg) skuespillere som for 30 år siden spilte versjoner av seg selv i den populære «Redningspatrulje»-serien. Suksessen gikk dem til hodet, og de har ikke hatt kontakt siden showet ble kansellert. I dag er Snipp en suksessrik forsikringsselger. Snapp har tatt CGI-operasjon, og prøver febrilsk å holde liv i skuespillerkarrieren.

Så skjer det noe dramatisk. Deres osteglade venn Monty (Eric Bana) havner i trøbbel med en skummel gjeng. Politiet har få spor, så da bestemmer våre helter seg for å ta saken i egne ekkornhender.

De får også hjelp fra menneskenes verden. Politidetektiven Ellie Whitfield (KiKi Layne) var stor fan av «Redningspatruljen» da hun var liten, og trosser sin sjefs ordre for å bistå med etterforskningen.

Verdensbyggingen er leken og svinger kult i spretne streker og artige vitser.

Utdatert dataanimasjon, mislykkede relanseringer, fanmesser, Hollywoods falske fasader og underholdningsbransjens «bruk og kast»-mentalitet blir gjort narr av med både humor og hjerte. Og i god «Space Jam»/«Roger Rabbit»-tradisjon, så svinger det godt av blandingen mellom ulike animasjonsformer og realfilm.

Vitsene er ofte skreddersydde for et publikum som har fulgt godt med på utviklingen av spill, serier og film de siste 30 årene, men humoren er også gjort veldig tilgjengelig. Regissør Akiva Schaffer har sørget for at det skal være mulig å le av situasjonskomikken, selv om deler av vitsen kanskje flyr over hodet på et yngre publikum.

TILBAKE TIL BARNDOMMEN: Nostalgien smøres tykt på i dette comebacket. Stinkende oster som får matmonser til å sveve, er blant gravitasjonsunntakene som bringer meg tilbake til kjellerstua og VHS-spilleren igjen. FOTO: Disney Enterprises, Inc. © 2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Tar meg tilbake til kjellerstua

Referansene til den originale «Snipp og Snapp: Redningspatruljen»-serien er tungt til stede gjennom både plott, musikk og gjenkjennelige animasjoner hvor blant annet Montys ostenese står sentralt.

Jeg var veldig glad i denne serien da jeg var liten, og jeg blir til tider tatt rett tilbake til kjellerstua og VHS-spilleren av den tykke nostalgitåka – som er gjennomgående uten å oppleves for kynisk og kalkulerende.

For selv om dette er en Disney-produksjon, så preges filmen av at flinke folk fra blant annet «Saturday Night Live», «The Lonely Island» og «How I Met Your Mother» er med på både manus, regi og rolleliste. Og de sørger for å balansere familiekosen med noen litt skarpere poenger.

Jeg har også veldig sansen for skuespiller Andy Samberg, spesielt hans rolle som Jake Peralta i politikomedien «Brooklyn Nine-Nine». I rollen som Snapp får Samberg både spilt ut sine munnrappe misforståelser, og han får høstet av sin ektefølte begeistring for egen barndom på 80- og 90-tallet.

Seth Rogen, Will Arnett, J. K. Simmons, Keegan-Michael Key og John Mulaney er blant de andre stjernene som også låner sine anselige komiske talent til de animerte figurene. Og KiKi Layne sørger for at samspillet mellom tegnefilmfigurer, andre animerte skapninger og mennesker sitter ganske så fengende på skjermen.

«Snipp og Snapp: Redningspatruljen» har premiere på strømmetjenesten Disney+ fredag 20. mai. Anmeldelsen er basert på den engelskspråklige versjonen. Det finnes også en norsk dubbet versjon.