PÅ DISNEY+: «Abbott Elementary» er en engasjert, lun og morsom arbeidsplasskomedie satt til en underfinansiert offentlig barneskole i Philadelphia, USA.

Serieskaper og hovedrolleinnehaver Quinta Brunson leder an i en lærergjeng det er umiddelbart lett å like, og som tar oss med inn i dagligdagse skoleutfordringer det er lett å sette seg inn i. Og selv om sesong 1 låner mye fra gode sjangerkollegaer, og bruker litt tid på å finne toneleie, så har «Abbott Elementary» flere strenger å spille på.

Seriens store styrke ved siden av arbeidsplasshumoren, er viljen til å skildre sosiale utfordringer og stedene hvor systemet ikke strekker til.

Med skarpe observasjoner, rikelig med skråblikk og stor medmenneskelighet er dette en serie som lar den kritiske brodden skinne gjennom den lettbente situasjonskomikken. På den måten favner serien mer enn bare sine komiske konflikter. Den klarer også å vise frem komplekse problem fra den offentlige amerikanske skolen med dramaseriens oppriktighet – og et bankende hjerte for dem som går og jobber der.

KJEMPER MOT SYSTEMET: Hver halvtimesepisode har sin egen hovedkonflikt, og ofte må våre lærerhelter finne sammen for å bekjempe systemet. Spesielt når systemet ikke har råd til tepper i klasserommet. FOTO: Disney+

Et skoleeksempel

Vår hovedperson er den relativt ferske læreren Janine (Quinta Brunson), som er full av håp, pågangsmot og et velutviklet bekreftelsesbehov. Men selv om hun vil det beste for sine elever, er det mange skjær i sjøen.

En ting er Janines egne nybegynnerfeil – hvor hun stadig havner i kniper hvor hun trenger hjelp fra sine mer erfarne kollegaer. En annen ting er de bakenforliggende faktorene.

Nedslitte klasserom, manglende utstyr og dårlig kantinemat er blant de praktiske utfordringene. Overarbeidede foreldre og barn som har det vanskelig gjør vondt i omsorgsmuskulaturen. Og elendige sjefsavgjørelser, feilslått politikk og korrupsjon lar det amerikanske skolesystemet bli en vesentlig del av problemene.

Jeg liker at «Abbott Elementary» ikke viker unna det sosialrealistiske alvoret i situasjonskomikken.

Dette er ikke en underholdningsjagende arbeidsplasskomedie som tilfeldigvis er satt til en barneskole. Dette kommer fra en serieskaper som synes arbeidsplasskomedien passer utmerket til å skildre en del av det klassedelte USA gjennom den offentlige skolen. Og Quinta Brunson lykkes med å vise frem problemene med snert og galgenhumor, uten at serien oppleves tung eller belærende i sine poenger.

Denne engasjerte og ektefølte kombinasjonen gir serien mening. Den gir serien et hjerte, og den gjør humoren relevant. Rett og slett et skoleeksempel på form som passer innhold.

ELEVENE BIDRAR: Janine (Quinta Brunson) og lærerne er våre hovedpersoner, men elevene bidrar til å gjøre dette til en levende serie som både treffer med sine problemstillinger, underholder med treffsikre skråblikk og har et stort hjerte av medmenneskelighet. hovedpersonFOTO: Disney+

Har lært mye fra sine sjangerforbilder

Det er mye godt TV-selskap på denne barneskolen – både i rollegalleriet, i den håpefulle «feelgood»-faktoren og i det velkjente formatet.

På lærerværelset sørger Gregory (Tyler James Williams), Jacob (Chris Perfetti), Barbara (Sheryl Lee Ralph) og Melissa (Lisa Ann Walter) for å gi oss en variert gjeng av både pedagogikk, erfaring og livsvisdom. Og de mange elevene sørger for at det svinger av både klassekrapyl, sjarmtroll, nervøse førsteklassinger og tacoglade dansegrupper.

Dette er en serie som har lært og lånt mye godt håndverk fra sine sjangerforbilder.

Den velbrukte «mockumentary»-formen gir serien en umiddelbart gjenkjennelig stil som sender tankene til sjangerfavoritter som «The Office» og «Parks and Recreation».

Og for meg som har stor sans for den amerikanske arbeidsplasskomediens struktur og muligheter, er dette en serie som også har mange av de samme seriegledene som «Brooklyn Nine Nine» og «Superstore» byr på. Både når det gjelder et blikk for sosiale problemer, og i leken med rollefigurenes rivaliseringer, oppmerksomhetsbehov, egoisme, vennskapelige bånd og jobbforelskelser.

Barneskolelærerne har ennå ikke nådd de samme humoristiske høydepunktene og de festlige relasjonene som sine papirselgende kollegaer fra Dunder Mifflin, politibetjentene i Brooklyn eller parkgjengen i Pawnee nådde, men starten lover godt.

Denne typen arbeidsplasskomedier bruker ofte litt tid på å finne sine styrker, finne rollefigurenes særpreg, skape sine mønster og sette stilen. Her plantes det mange fine frø i de første 13 episodene, og jeg gleder meg til en ny sesong med gjengen på «Abbott Elementary».

«Abbott Elementary» er ute med hele sesong 1 på strømmetjenesten Disney+. Anmeldelsen er basert på alle 13 episodene. Serien er fornyet og kommer med en sesong 2.