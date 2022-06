PÅ AMAZON PRIME VIDEO FRA 3. JUNI: En superheltserie der heltene er skurkene, der superhelter har blitt stor butikk med enorm kjendisstatus og innflytelse: «The Boys» har underholdet, forferdet og sjokkert oss i to sesonger.

Nå er serien tilbake – større, blodigere, og mer brutal enn noensinne. Egentlig forstår jeg ikke helt hvordan det skal gå an, men den tredje sesongen av «The Boys» har altså skrudd opp voldsbarometeret enda et knepp.

Man skulle kanskje tro at man blir blasert etter to sesonger med eksploderende hoder, avkuttede lemmer og menneskegrøt. Men jeg blir fortsatt sjokkert, jeg blir fortsatt kvalm – og jeg blir fortsatt underholdt av den übervoldelige superheltsatiren.

RIVALER: Antihelten Butcher (Karl Urban) og superskurken Homelander (Antony Starr) er bitre fiender i «The Boys». FOTO: Amazon Studios.

Jakten fortsetter

Tredje sesong plukker opp tråden omtrent et år etter den forrige slapp. Hughie har blitt en Peloton-trimmende, smoothiedrikkende, dresskledd toppagent hos The Federal Bureau of Superhuman Affairs (FBSA).

Vår alles kjære favorittpsykopat Homelander, har vært snill gutt og oppført seg, etter at populariteten hans fikk et skudd for baugen da det viste seg at kjæresten hans var en superheltnazi.

Men Butcher har ikke sittet rolig i båten av den grunn. Han er stadig på jakt etter en måte å knerte den stormannsgale superskurken på.

Når han hører om et mulig våpen som kanskje kan penetrere den ugjennomtrengelige skallen til Homelander, begynner han å teste egne grenser for hvor langt han er villig til å gå.

AMERIKAS YNDLING: Starlight (Erin Moriarty) topper popularitetsmålingene, mens Homelanders stjerne har falt i befolkningen i «The Boys» S3. FOTO: Amazon Studios.

Fortsatt verst

«The Boys» er best når den bruker sin forskrudde verden til å si noe om vår egen. Og selv om den satiriske brodden var skarpere i forrige sesong, er tematikk som rasisme, konspirasjonsteorier og manipulering av media fortsatt gjennomgående.

Antony Starr er fortsatt fantastisk ekkel i rollen som tidenes verste (les beste) superskurk.

Det er skremmende bra å se hvordan han mister flere og flere av sine hemninger, når det blir klart at deler av den amerikanske befolkningen liker at han skyter fra hofta og «sier det som det er».

TOPPAGENT: Hughie (Jack Quaid) stortrives i jobben som agent hos FBSA i starten av «The Boys» S3. FOTO: Amazon Studios.

Sjokkerer og underholder

Serien leker hele tiden med skurken, helten og antihelten sin rolle. For hvor langt kan man egentlig gå, før man blir like ille som det man forsøker å stoppe?

Jeg liker hvordan selv det sjarmerende, fandenivoldske smilet til Karl Urban kan gi meg en vond smak i munnen, når visse grenser krysses.

Og ting trekkes virkelig langt i «The Boys». Det er tydelig at serieskaper Eric Kripke fortsatt vil overraske og sjokkere publikum, og at dette har blitt en serie som stadig forsøker å overgå seg selv.

Noen vil nok mene at serien derfor for lengst har tippet over i det usmakelige – og det har den jo kanskje – men herlighet så gøy det er.

«The Boys» S3 slippes med 3 episoder på Amazon Prime Video 3. juni, deretter med en ny episode hver uke. Anmeldelsen er basert på 6 av 8 episoder.