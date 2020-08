På Amazon Prime Video: Bekmørk, rå, underholdende – og tidvis litt kvalmende – jeg elsket den første sesongen av Amazons «The Boys».

Møtet med superheltserien, basert på tegneserien med samme navn, var et deilig avbrekk fra heltedyrkingen sjangeren for det meste byr på. Og Eric Kripkes adapsjon fremsto som et slags forfriskende oppgjør med den glorifiserte kjendiskulturen i dagens samfunn.

Nå er sesong to her, og det store spørsmålet er selvfølgelig om Amazon klarer å levere varene enda en gang? Svaret er at sesong to av «The Boys» er bedre enn den første – dette er rett og slett super underholdning – «pun intended».

BLODIG: Karl Urbans Butcher (t.v.) og resten av gjengen i The Boys får virkelig kjørt seg i sesong 2. FOTO: Amazon Prime Video

Superinfluencer

Sesong to plukker opp der den første slapp. Amerikas psykopatiske gullgutt Homelander (Antony Starr) har fått øynene opp for sitt eget avkom, hevneren Billy Butcher (Karl Urban) er forsvunnet, og Hughie (Jack Quaid) og resten av gjengen i motstandsbevegelsen mot korrumperte «supes» forsøker å takle en «superterrorist» alene.

Første episode innledes med en scene som umiddelbart minner meg om hvilket type univers vi befinner oss i, nemlig med den humoristiske godbiten som er Voughts gjennomregisserte og polerte begravelse for den usynlige superhelten Translucent.

Deretter begynner jakten på superhelten som skal ta hans plass i Voughts store superheltmerkevare The Seven.

Aya Cash («You’re The Worst», «Fosse/Verdon») spiller nykommeren Stormfront, en rappkjefta dame med lynets kraft i fingertuppene og ville ferdigheter på sosiale medier.

Konkurransen om hvem som er den mest populære helten i The Seven gjør selvfølgelig Homelander eitrendes forbanna.

Samtidig fortsetter Starlight (Erin Moriarty) og Hughie på sitt korstog mot Vought og deres superheltserum Compound V.

NYTT MEDLEM: Det blir murring i leiren når some-eksperten Stormfront presenteres for Homelander i The Boys, sesong 2. FOTO: Amazon Prime Video

Ikke for sarte sjeler

Hvis du ikke klarer å le av blodig splatter, så er fortsatt ikke «The Boys» serien for deg. Serien er grovere, rarere, mer morbid og enda mer brutal i sin andre sesong.

Serieskaperne er fortsatt kreative og oppfinnsomme når det kommer til å lage underholdende action, og de har skrudd til «gore»-faktoren enda et hakk i denne sesongen.

Serieskapernes lek med seerens forventninger gjør at det aldri blir kjedelig å henge med på reisen, og flere tøysete avstikkere gjør det ekstra artig.

Som for eksempel hvordan den avdankede superhelten The Deep (Chace Crawford) blir plukket opp av The Church of The Collective, en religiøs organisasjon med mange kjendismedlemmer, som gjennom sitt program tilbyr medlemmene sine personlig utvikling og åndelig frihet … så lenge de betaler, selvfølgelig.

Sesong to er også rasende aktuell i hvordan den tar opp tematikk som rasisme, fremmedfrykt, og ikke minst hvordan farlige ideologier kan få rotfeste så lenge det pakkes inn i et moderne språk.

GODE VENNER: Homelander og Starlight hater hverandre, men spiller spillet ovenfor pressen i The Boys, sesong 2. FOTO: Amazon Prime Video

Tidenes ekleste skurk

I første sesong av «The Boys» ble alle rollefigurene satt opp som forvridde karikaturer av kjente troper i superheltsjangeren. Disse tropene består fortsatt, men i sesong to menneskeliggjøres rollefigurene i større grad.

Vi får komme dypere under huden på både helter og skurker og serien tar seg mer tid til å gi oss innsikt i deres motiver og bakgrunnen for dem.

Det er spesielt interessant i å følge Homelanders reise denne sesongen, og Antony Starr er fortsatt fabelaktig som tidenes ekleste superhelt/skurk.

Det er en fryd å se hvordan Starr portretterer en fyr med enorme krefter, men enda større psykiske problemer. Narsissisten Homelander kan gå gjennom ti forskjellige humør i én scene, og Starr skildrer hans indre konflikt i fjes å fakter på strålende vis.

RIP TRANSLUCENT: Sesong 2 av The Boys innledes med en fantastisk begravelse for den usynlige superhelten. FOTO: Amazon Prime Video

Elsker hver replikk

Og strålende skuespillere er det nok av i «The Boys». Gus Fring… jeg mener Giancarlo Esposito, glitrer nok en gang i rollen som iskald forretningsmann.

Hans figur Vought CEO Stan Edgar, er den eneste i det mektige farmasøytselskapet/superheltmaskineriet som tør å stå opp mot Homelander og hans lunefulle humør. De to har et par stirrekonkurranser i løpet av sesongen, som er meget god underholdning.

Og hva kan man si om Karl Urban, bortsett fra at han er legendarisk i rollen som den emosjonelt forknytte, men hardtslående Butcher? Jeg elsker hver eneste replikk som kommer ut av kjeften på den mannen.

Det er gøy, det er morsomt, det er aldri kjedelig et sekund.

Ny sesong på vei

For å bygge opp et større engasjement rundt serien legger ikke Amazon ut alt i ett smekk denne gangen. For å gi snakkisfaktoren tid til å vokse, vil sesongen bli publisert ukentlig, etter tre innledende episoder.

Strømmetjenesten har allerede bestilt sesong tre av «The Boys» og viser med det stor tro på eget prosjekt, og det har de all grunn til å ha.

For «The Boys» er rett og slett dritbra. Serien er kanskje ikke like velpolert og treffsikker i sin satire som HBOs «Watchmen», men dette er absolutt samfunnsaktuell dekonstruksjon av superheltsjangeren på sitt beste.

«The Boys» har premiere 4. september. Anmeldelsen er basert på 8 av 8 episoder.