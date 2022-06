PÅ NRK TV FRA 17. JUNI: Martin Freeman er drivende god som korrupt og samvittighetsfull politimann på randen av sammenbrudd i dramakrimserien «The Responder».

Dette er en BBC-serie som bruker Liverpools natteliv for å skildre et samfunn hvor politi, helsevesen og sosiale tjenester ikke strekker til, noe som er fortvilt for både dem som sliter, dem som trenger nødhjelp og dem som prøver å gjøre jobben sin.

Serieskaper er den tidligere politimannen Tony Schumacher. Han blander røff sosialrealisme og sterkt menneskelig drama i en sviende systemkritikk som viser hvor det svikter i dagens England. Men selv om det er intenst og ganske bekmørkt, så sørger galgenhumor og et rikt rollegalleri for at serien også rommer skråblikk, hjertevarme, litt intriger og noen kostelige typer.

Hovedperson Chris Carson er en kompleks politibetjent som vi like gjerne kunne møtt som hovedskurk i en sesong av korrupsjonsserien «Line of Duty». Hans mange lag og potensielle bristepunkt skildres av Martin Freeman med presisjon og noen intense høydepunkt.

BRATT LÆRINGSKURVE: Adelayo Adedayo spiller godt som den ferske betjenten Rachel Hargreaves som blir viklet inn i spillet rundt sin korrupte kollega Chris Carson (Adelayo Adedayo). FOTO: © 2021 Dancing Ledge Productions

Fanget i en brutal spiral

Chris Carson var tidligere en respektert etterforsker, men etter en hendelse er han nå degradert til utrykningsbetjent på nattevakt.

Han er fremdeles under etterforskning fra en tidligere kollega. Han har trøbbel på hjemmebane. Hans mor er døende. Han har panikkanfall. Psykologen husker ikke navnet hans, og en yrkeskriminelle barndomskompis har tatt hanskene av.

Det blir mye dette, nesten i overkant, men Martin Freeman holder det sammen og viser oss en utslitt mann som rives mellom egen samvittighet, eget maktmisbruk, de som trenger hjelp, systemets begrensninger og stadige drypp av gryende sammenbrudd.

Stemningen er gjennomgående intens – med pusten sentralt plassert på lydsiden, og et kamera som virkelig lar oss kjenne på de frustrerte situasjonene som møter nattpatruljen.

Dette er en serie som ønsker å skildre poengtert og skape forståelse for hvor ille og sammensatt det er når det gjelder tema som narkotikaavhengighet, korrupsjon, vold i hjemmet, gatas brutale sannheter og mental helse. Manusforfatter Tony Schumacher lar situasjonene koke over i hverandre på en måte som virkelig tar oss som publikum med inn i desperasjonen og fortvilelsen som gjennomsyrer Liverpool-natten.

Ingen turistreklame for Liverpool

Det er fascinerende å se Martin Freeman, kjent fra lunere helteroller i «Sherlock» og «Hobbiten», ikle seg en såpass hard og tidvis usympatisk rollefigur som Chris Carson.

Med ny og kortklipt sveis klarer han å holde i den brutale og kyniske siden ved politimannen. Men det er i de ulike lagene av hovedpersonens personlighet at skuespilleren virkelig skaper et gripende portrett. Freeman spiller ut panikkanfall, kjærlighet, omsorg for de svake, frykten for å bli som sin far og de desperate sidene av Chris Carson med en oppriktighet som gjør han til en ypperlig guide gjennom et ødelagt system.

Han beveger seg i et farlig og beinhardt skildret Liverpool, befolket med rollefigurer som for det meste løfter historien og underholdningsverdien.

Carsons partner, Rachel Hargreaves (Adelayo Adedayo), har sin egen opprivende historie. «Harry Potter»-veteran David Bradley gir en god dose sjarm til de hjemløse. Og mitt seriehjerte banker for unge Casey (Emily Fairn) og Marco (Josh Finan) som er både søte og imponerende selvdestruktive. Se ellers opp for fulle prester, sverdsvingende sosialklienter og bestefedre med skumle venner på puben.

«The Responder» blir litt såpete i noen av de mest private konfliktene, det er noen manusdetaljer som skurrer og serien mister noe av det miljøskildrende særpreget sitt etter hvert som handlingen trenger spenning, overraskelser og oppklaringer.

Men en rytmisk og flerrende god åpningsvignett holder oss i seriens kjerne med innblikk i storbynattens utmattende utfordringer og lettvinte løsninger. Her tyter politivesten av private beslag og her formes sannheten etter behov. Og selv om det mangler noen velplasserte «bent coppers»-replikker her, så har denne politiserien sterke kvaliteter som bør passe godt for «Line of Duty»-fansen.

«The Responder» har premiere på NRK TV 17. juni og NRK 1 19. juni. Anmeldelsen er basert på alle 6 episodene.