PÅ KINO FRA 26. AUGUST: «Si ingenting» er en frisk og underholdende musikkdokumentar som gir publikum et personlig innblikk i livet til artisten Marcus Kabelo Møll Mosele, også kjent som Kamelen. Filmens rammefortelling følger rapperen fra han ble løslatt fra varetekt i 2020, til han vant Spellemannprisen i 2021. Og gjennom familiebesøk, hjemmeopptak og personlige samtaler, så fylles filmen ut som et rikt og variert artistportrett. Og så ligger det et fengslende farsoppgjør og dirrer inne i filmens kjerne. Dokumentarskaperne har fått følge artisten som en flue på veggen, og filmen har flere ektefølte og sterke høydepunkt. Kamelen har også en utstråling og en kul karisma som gir filmen et fengende driv, og det er både spenning, nærhet og hjertevarme i flere av historiene som flettes sammen. Men med sitt brede fokus, sin kjappe stil og sine mange elementer, så holder filmen seg i overflaten på enkelte tema og områder. Og fraværet av oppfølgingsspørsmål gjør også at dokumentaren av og til blir mer antydende enn oppklarende. ANMELDELSE: Nope – En morsom thriller med en stor idé TILBAKE I CITY: Marcus Kabelo Møll Mosele går ut av fengselsportene og drar rett på hytta for å lage ny musikk. FOTO: Norsk Filmdistribusjon Musikken driver filmen fremover Den musikalske underdog-historien smeller godt fra starten i «Si ingenting». Rett fra fengsel til hytta for å sette ord til beats. Og det er en attraksjon å se en kreativt heltent Kamelen gyve løs på låter som «Tilbake i City» i en improvisert og hjemmesnekret vokalbu ute på verandaen. Den opptakten setter rytmen for en film som tar vare på Kamelens opprørske energi. En film som også har et godt grep om outsiderperspektivet til en artist som har levd deler av livet på kant med loven, og som her skal slå seg opp og frem i norsk musikkliv. ANMELDELSE: Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy – en attraksjon for både fans og musikkinteresserte Gjennom samtaler med mor, kjæreste, medmusikanter og manager Leo Ajkic males et større bilde ut, og vi blir med inn i hverdager, såre samtaler, muligheter og veivalg. Og musikken driver filmen fremover. Kamelens innspillinger og fremføringer gir dokumentaren et soundtrack som både forteller historien, serverer noen herlige konsertopptak og svinger meget godt i kinomørket. ANMELDELSE: House of the Dragon – Provoserende god TV GODE SAMTALER: Manager Leo Ajkic og Marcus Kabelo Møll Mosele reflekterer rundt både musikk, karriere og veivalg. FOTO: Norsk Filmdistribusjon Kamelen slipper publikum veldig tett på «Si ingenting» plasserer seg i en musikkdokumentarsjanger hvor artisten selv gir tilgang og legger premissene for hva som fortelles. Og mellom stilig dronefilmet bakhjulskjøring, hemmelighetsfulle natteutflukter, Instagram-arkiv og montasjer av suksess, så danner det seg også en liten smak av imagebygging og markedsføring i denne filmen. Men dette er ikke noe dokumentaren prøver å kamuflere, eller som tar noe bort fra filmens sterke portrettkvaliteter. Kamelen slipper både filmskapere og publikum veldig tett på her. «Si ingenting» er på sitt glimrende beste når vi får være med helt innpå viktige begivenheter og sterke opplevelser. Og spesielt en spent gjenforeningen mellom far og sønn fester seg. Regissør Rolv Lyssand Bjørø og fotograf Tor Edvin Eliassen har klart å få den tilliten som gjør at disse observerte øyeblikkene oppleves dønn ekte. Det gir «Si ingenting» flere minneverdige høydepunkt, både som biografi og musikkdokumentar. «Si ingenting» har kinopremiere fredag 26. august.

Om FILMEN Si ingenting

Slippdato: 26.08.2022

Regi: Rolv Lyssand Bjørø

Utgiver: Norsk Filmdistribusjon

Aldersgrense: 9 år

Sjanger: Biografi, Dokumentar, Musikk



