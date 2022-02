PÅ NETFLIX FRA 16. FEBRUAR: Ye, også kjent som Kanye West, er en av verdens største artister, og det er en attraksjon for både fans og musikkinteresserte når Netflix nå ruller ut første del av dokumentartrilogien «Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy» til et globalt publikum.

Den første filmen, med undertittel «Act I: Vision», tar for seg superstjernens formative artistår rundt millenniumsskiftet, og dokumentaren har sterke kvaliteter både som Kanye-biografi og som musikkhistorie.

Dette er ikke en glatt og hyllende storproduksjon satt sammen av gamle arkivklipp og ferske intervju. Dette er en sjarmerende rufsete dokumentar som følger Kanye i samtid. Filmen ble påbegynt for drøyt 20 år siden og kameraet er med på privaten, i studio, på intervju og på noen av de øyeblikkene som er med å forme en ung artist.

Den tilgangen og nære stilen gir «Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy» en intimitet, en glød og en ekthet som er helt nydelig å få oppleve fra sofaen.

Dette er 87 minutter fulle av høydepunkter, og hele veien drives handlingen fremover av den enormt selvsikre, den enormt sultne og den enormt talentfulle Kanye – som virkelig struttet av skaperkraft og kreativ energi på starten av 2000-tallet.

Fra tomt kjøleskap til full stadion

Regissørduoen Coodie & Chike (Clarence Simmons Jr. og Chike Ozah) startet sin egen musikkvideokarriere på Kanye Wests singel «Through the Wire» i 2003, men de startet arbeidet med denne dokumentaren enda tidligere.

Allerede i 1998 fanget Coodie en ung Kanye på kamera i deres felles hjemby Chicago, og i 2002 begynte de to å jobbe sammen for å dokumentere en gryende solokarriere i New York.

Og det er denne perioden – i den knallharde jobbinga mellom suksessen som medprodusent på blant annet Jay Z-albumet «The Blueprint» (2001), og egen platekontrakt med Roc-A-Fella Records – at «Act I: Vision» foregår.

Det er fengende og interessant å følge Kanye i New York på starten av 2000-talet. Coodies håndholdte kamera, og tilliten han har fra hovedpersonen han henger med, lar oss oppleve steder og hendelser som vi aldri hadde fått se hvis det ikke var for disse pre-some-hjemmevideoene.

Og øyeblikkene kommer på rekke og rad. Da Kanye sitter i bilen og spiller nye spor for Mos Def og Talib Kweli. Da han uanmeldt druser inn på Roc-A-Fella Records og spiller «All Falls Down» fra kontor til kontor. Da han entusiastisk forteller sin mor om hvordan det var da Jay Z lagde teksten til «Izzo» i studio.

Den personlige stilen, og vennskapet mellom Coodie og Kanye, gjør dette til en dokumentar som mangler en større kontekst, kritiske blikk og en analytisk nysgjerrighet på det som skjer rundt Kanyes karriere. Det er også en del artistpromotering i tanken bak flere av disse opptakene. Men filmen er langt fra noe glanset bilde, og gir god innsikt i datidens bransjemekanismer, kampen for å lykkes og ikke minst – Kanyes selvbilde og personlighet.

Og Coodies kamera fanger et fascinerende tidsbilde av spennet mellom den øvre delen av undergrunnen og stjernehimmelen av amerikansk hip hop ca 2002.

PÅ VEI MOT STJERNEHIMMELEN: Det er et sjarmerende og nært portrett vi får av Ye i denne dokumentaren. Og det skyldes den tilgangen og tilliten regissørene Coodie & Chike hadde til artisten. Her er hovedpersonen fotografert i desember 2004 etter at Grammy-nominasjonene rullet inn for debutalbumet «The College Dropout». Bildet er ikke fra filmen. FOTO: Jim Cooper/ AP Photo/ NTB.

En dokumentar med stil og rytme

Formen på «Act I: Vision» er gjennomført, enkel og ganske så kompromissløs fra regissørene Coodie & Chike – og det er spesielt Coodie som er synlig i denne første delen, både som dokumentarist, kompis og fortellerstemme.

Vi ser selvsagt denne historien i lyset fra Kanye West sin posisjon i dagens popkulturelle landskap, og anslaget gir oss glimt fra hele karrieren. Men bortsett fra en nedpå «voice over» som glir inn med overganger og betraktninger, så er dette en røft, «hjemmevideo»-kornete og effektivt klippet versjon av den dokumentaren som ble filmet der og da.

Regissørduoen motstår eventuelle fristelser til å dundre på med hits, arkivklipp, intervju med kjendiser eller kommentarer fra Ye i nåtid.

Stjerne er der. Fra Pharrell Williams til Jay Z. Men de er fanget på film der og da. Det er ekte øyeblikk. Og selv om Kanye og gjengen er smarte merkevarebyggere som også i 2002 kunne å tekkes et kamera, så lar Coodie ofte opptaket gå så lenge at han fanger mer enn bare det oppstilte og fremførte.

«Act I: Vision» har også poetiske kvaliteter som dokumentarfilm. Filmen har en stil og flyt som kler historien godt. Fortellerstemmen til Coodie er myk, rytmisk og tar oss med inn i begivenhetene med ro og en uanstrengt oversikt. Og uten at regissøren tar for mye plass, klarer han med selvbevisste grep å flette inn sin egen rolle både som filmskaper og deltager på en fin måte som gir klangbunn og et tydelig perspektiv for filmens avsender.

Mye av det som fanges av kameraet handler om tilgangen filmskaperen hadde til Kanye og musikkmiljøet. Coodie er med og lar kameraet ligge på det skjer. Men flere ganger viser han seg frem som en filmskaper med en umiddelbar teft for den virkeligheten han skal fange. Enten det er nærbilder av Kanye og Scarface i studio, eller Kanye og hans mor Donda West på hjemmebane, så finner kameraet ofte et utsnitt og en tilstedeværelse som virkelig fanger øyeblikkene på vakkert vis.

Filmen slutter litt brått uten et realt klimaks, noe som oppleves ufullendt hvis en ser denne første filmen som en selvstendig historie om veien til det store gjennombruddet.

Men det er mulig det viser seg å være et bedre regivalg når hele trilogien står sammen. Gjennom trailere, presseskriv og filmens anslag ser det ut til at «Jeen-yuhs» (hør ordspillet) er en Kanye-trilogi som i de neste to filmene skal vise frem hele hans karriere, hans «globale varemerke» og hans politiske ambisjoner. De to neste filmene slippes på Netflix senere i februar og mars. Jeg er spent på å følge dokumentaren videre. Starten på trilogien var i hvert fall meget god og severdig.

«Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy» har premiere på Netflix den 16. februar med førstefilmen «Vision». Film nummer to «Purpose» har premiere den 23. februar. Film nummer tre «Awakening» kommer den 2. mars. Anmeldelsen er kun basert på «Act I: Vision».